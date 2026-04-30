Újabb műsorvezetők távoznak az RTL-től: ezért búcsúzik a sokak által szeretett páros

Peller Mariann
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 07:35
Óriási átalakulások vannak az RTL háza táján, amely a műsorvezetőket is érinti. Peller Anna és Peller Mariann távozik a Reggeliből.

Peller Anna és Peller Mariann hosszú évek óta vezetik a csatorna Reggeli műsorát, ma azonban együtt búcsúztak el a nézőktől.

Peller Anna és Peller Mariann nem tűnnek el teljesen, a Reggeliben azonban nem láthatjuk már őket műsorvezetőként (Fotó: Mediaworks archív)

Peller Anna és Peller Mariann otthagyják a Reggelit

A testvérpár hosszú évek óta meghatározó arcai a műsornak, Közvetlen stílusuk, testvéri dinamikájuk és spontán pillanataik sok néző számára tették szerethetővé a műsort. Gyakran együtt vezették az adásokat, ami különleges hangulatot adott a reggeli beszélgetéseknek. A Reggeli átalakulása nem egyedi jelenség a televíziós piacon: a csatornák folyamatosan igyekeznek frissíteni kínálatukat, hogy lépést tartsanak a változó nézői szokásokkal. Az viszont kétségtelen, hogy amikor olyan ismert és kedvelt arcok kerülnek háttérbe, mint a Peller nővérek, az mindig erős reakciókat vált ki a közönségből. Bár a jelenlegi helyzet sokak számára búcsúnak tűnhet, a televíziós világban ritkán véglegesek az ilyen változások. A Peller testvérek eddigi pályafutása alapján szinte biztos, hogy a jövőben is találkozhatunk velük – akár új formátumban, új szerepben.

Peller Mariann Instagram oldalán úgy fogalmazott: 2020 óta már folyamatosan tudatosították magukban, hogy a változás állandó része lesz az életünknek, 2026 pedig az eddigieknél is izgalmasabb kihívásokat tartogatott számukra:

Mindkettőnk szívében megszületett a döntés, hogy vágyódunk a munka területén is némi változásra. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy egy édes teherrel kevesebbet vállalunk mostantól, mert mindkettőnknek annyi feladat és lehetőség jött be az életébe - Annának a sorozat forgatással, az újabb és újabb színházi főszerepekkel, nekem a saját Lélekközösségem tartalmainak és felületeinek építésével -, amire nagyon vágytunk, de pontosan éreztük már egy ideje, hogy valamit le kell tennünk.

Mint írja: nehéz volt meghozniuk a döntést, de a hajnali kelések mindkettőjükből nagyon sokat kivettek, ennek ellenére hálásak, hogy együtt élhették meg ezt az időszakot, mert a közös televíziós műsorvezetéssel gyerekkori álmuk vált valóra.

Itt folytatják tovább a Peller testvérek

Anna tíz év után, míg Mariann nyolc és fél év után távozik az RTL Reggeli műsorvezetői székéből. Egy korszak ért véget mindkettőjük számára, a nézők azonban továbbra is találkozhatnak velük. Anna A mi kis falunkban, illetve színházi darabokban játszik, illetve szinkronizál továbbra is, Mariann pedig Lélekközösség YouTube csatornáját vezeti, Lélekközösség klubjának pedig még több energiát szentelhet majd a Sláger FM-en és rendezvényein, illetve regényeiben is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
