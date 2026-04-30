"Hát ez iszonyat!" - Szívükhöz kaptak a rajongók, amikor meglátták Tóth Andit

Tóth Andi kétségtelenül ért ahhoz, hogyan vonzza magára a tekinteteket, ezúttal azonban nem azt a hatást érte el, mint amiben talán reménykedett. A napokban az énekesnő egy eseményről osztott meg néhány fotót a közösségi oldalán, amelyen csipkés, áttetsző felsőben vett részt: bár a fiatal híresség szépségét ezúttal is többen dicsérték, sokakat viszont inkább aggasztott Andi látványos fogyása.

Aggódnak a rajongók Tóth Andi miatt / Fotó: Szabolcs László

Sokkolta a rajongókat Tóth Andi külseje

A fiatal énekesnő ugyan mindig is vékony testalkatú volt, a követők azonban úgy vélték, jelenleg már annyira sovány, hogy az akár súlyos egészségügyi problémákhoz is vezethet, amire a kommentszekcióban igyekeztek felhívni Andi figyelmét.

Egy életed van - vigyázz magadra, Andi!

- kérte egy aggódó rajongó.

Jól vagy?

- tették fel a kérdést egy másik hozzászólásban, mialatt egy újabb kommentben ezeknél jóval nyersebben fogalmaztak:

Hát ez iszonyat!

Tóth Andi számára egyébként sem alakult kedvezően az elmúlt időszak: mindamellett, hogy volt egy konyhai balesete, túlesett egy kullancs-pánikon, és az építkezése sem halad olyan ütemben, mint szeretné, egy TikTok-videóban kereken kimondta, az idei év egy katasztrófa - mindezt ráadásul februárban közölte.

Azért nem posztoltam még idén szinte semmit, mert ez egy szar év. Szóval, gondoltam megvárom a 2027-et. Őszülök is. Azért bírtam ki amúgy a 2025-öt, mert itt prédikálta nekem mindenki, hogy a 2026 nagyon jó év lesz... kín, szenvedés, káosz, idegösszeroppanás!

- jelentette be az énekesnő.