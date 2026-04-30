"Hát ez iszonyat!" - Szívükhöz kaptak a rajongók, amikor meglátták Tóth Andit

Tóth Andi kétségtelenül ért ahhoz, hogyan vonzza magára a tekinteteket, ezúttal azonban nem azt a hatást érte el, mint amiben talán reménykedett. A napokban az énekesnő egy eseményről osztott meg néhány fotót a közösségi oldalán, amelyen csipkés, áttetsző felsőben vett részt: bár a fiatal híresség szépségét ezúttal is többen dicsérték, sokakat viszont inkább aggasztott Andi látványos fogyása.
A fiatal énekesnő ugyan mindig is vékony testalkatú volt, a követők azonban úgy vélték, jelenleg már annyira sovány, hogy az akár súlyos egészségügyi problémákhoz is vezethet, amire a kommentszekcióban igyekeztek felhívni Andi figyelmét.
Egy életed van - vigyázz magadra, Andi!
- kérte egy aggódó rajongó.
Jól vagy?
- tették fel a kérdést egy másik hozzászólásban, mialatt egy újabb kommentben ezeknél jóval nyersebben fogalmaztak:
Hát ez iszonyat!
Tóth Andi számára egyébként sem alakult kedvezően az elmúlt időszak: mindamellett, hogy volt egy konyhai balesete, túlesett egy kullancs-pánikon, és az építkezése sem halad olyan ütemben, mint szeretné, egy TikTok-videóban kereken kimondta, az idei év egy katasztrófa - mindezt ráadásul februárban közölte.
Azért nem posztoltam még idén szinte semmit, mert ez egy szar év. Szóval, gondoltam megvárom a 2027-et. Őszülök is. Azért bírtam ki amúgy a 2025-öt, mert itt prédikálta nekem mindenki, hogy a 2026 nagyon jó év lesz... kín, szenvedés, káosz, idegösszeroppanás!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.