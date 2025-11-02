Pénzmágia: így vonzd be magadhoz a bőséget és a gazdagságot

A pénzmágia nem új keletű dolog, a beavatott mágusok és boszorkányok évezredek óta végeznek ilyen varázslatokat. Viszont amit elhallgattak, hogy te is el tudod végezni és magadhoz tudod vonzani a gazdagságot, ha betartod az előkészületeket és kellően összpontosítasz. A pénzmágia elvégzéséhez kiemelten fontos az időzítés: teliholdkor, vagy növekvő holdállásnál kell csinálnod. Ha fogyó holdnál akarsz teremtő varázst végezni, pont az ellenkező hatást éred el. Emellett még szükséged van pár egyszerűen beszerezhető kellékre is.

Te is el tudod végezni otton a pénzmágia szertartását.

Fotó: Pedal to the Stock / Shutterstock

Pénzmágia – Egyszerű varázslat otthon

Előkészületek

Teliholdkor vagy növekvő holdfázisnál vonulj el a lakás egy csendesebb zugába, ahol nem zavar meg senki. Betehetsz egy hangulatos meditációs zenét vagy gyújthatsz egy nyugtató illatú füstölőt is. A telefonodat is tedd el, hogy semmi ne zavarjon meg. Ülj le, helyezd magad kényelembe, és ürítsd ki az elméd. Ha már kellően ellazultál és kitisztítottad az elméd, fohászkodj Ganésához, a pénz és jó szerencse istenéhez.

A szertartás menete

Szükséged lesz egy zöld gyertyára, amibe a felkészülés után belevésed a pénz vagy a gazdagság szót és a monogramod. Ha ezzel megvagy, állítsd az asztal közepére, de ügyelj arra, hogy ne borulhasson fel és a gyertya lángja ne okozzon kárt semmiben. Egy tálba tegyél fahéjat, egy marék rizst és pár szem mustármagot.

Gyújtsd meg a gyertyát, és hangosan fohászkodj Ganésához:

„Ganésa, pénz és jó szerencse istene, hallgasd meg fohászom, vetítsd rám fényed!

Nem vagyok telhetetlen, csak biztonságot akarok.

Nem kérek több zsáknyi aranyat és drágakövet, csupán terheim csökkentését.

Legyen erszényemben mindig annyi, hogy szűkölködnöm sose kelljen!”

Ezt követően írd fel a kívánságaid egy tiszta, fehér papírlapra. Nézz bele a gyertya lángjába, és hosszan koncentrálj a céljaid elérésére. Ne a folyamatot képzeld el, hanem a végeredményt. A tálba készített fahéjra, rizsre és mustármagra csepegtess pár csepp levendula illóolajat, add hozzá a papírlapot, a tetejére pedig tegyél egy pirit ásványt. Ha készen vagy, az óramutató járásával megegyező irányban keverd el háromszor, miközben a gazdagságodra összpontosítasz. Ezt követően öntsd bele a tál tartalmát egy kis szütyőbe, és húzd össze a zsinórt. Rázd meg a bőségszarudat háromszor, majd köszönd meg az istenségnek a segítségét. Egy éjszakára tedd olyan helyre, ahol rávetül a holdfény. Utána ha teheted, minél többet hordd magadnál a bőségszarud, hogy átadja neked a mágikus energiát.

Ha ezt a meditációs zenét hallgatod, könnyen ellazulsz a varázslat elvégzéséhez:



