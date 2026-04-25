KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Márk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így készíts asztali szerencsebevonzó májusfát, hogy pénzeső hulljon rád

gazdagság
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 15:45
Májusfa állításmágia
A májusfa a néphagyományokban egy színes szalagokkal, kendőkkel feldíszített fa volt, amelyet kívánságok bevonzására és a vágyott leány szívének elnyerésére állítottak. Eredetileg egy nyílt szerelmi vallomással ért fel: a májusfát, mely a kiszemelt lány udvarán állt, a legény különleges módon feldíszítette – ezzel jelezve az udvarlási szándékát. Ma viszont egy modernebb asztali változatát mutatjuk be, amely képes támogatni a szerencse és a bőség bevonzását.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei

A májusfa sosem volt egyszerű dísz: egy olyan ősi szokás részét képezi, amely a megújuláshoz és a vágyak megfogalmazásához kapcsolódik. A zöld ág az életet és a növekedést jelképezte, a rákerülő szalagok és apró tárgyak pedig mind azt a területet erősítették, ami a legfontosabb volt az áhítozó lelkek számára. 

  • A májusfa több mint egyszerű dísz: jelentése a magyar és a külföldi kultúrákban.
  • Így készíts asztali szerencsebevonzó májusfát
  • Ezektől a szimbólumoktól lesz spirituálisan erős és hatásos a májusfád.
Májusfa szalagokkal
A májusfa állítás több ezer éves mágikus gyakorlat
Fotó: U__Photo / Shutterstock

Így jelent meg a májusfa a különböző kultúrákban

A magyar néphagyományban a májusfa szimbóluma nagyon konkrét formát öltött: a házasodni vágyó legények éjszaka készítették el a díszítést kiszemeltjük udvarán, ezzel az egész közösség tudtára adták komoly szándékukat. A májusfa így lett egyszerre vallomás és jel: egy érzés, amely fizikai formát kapott. A májusfa hagyománya több folklórból állt össze: az ősi germán és kelta népek április 30- a éjszakáján és május elsején ünnepelték a közelgő nyár visszatérését. Zöld ágakat állítottak fel és körültáncolták őket, hogy ezzel erősítsék az életerőt, a termékenységet és a bőséget. A kelta Beltane ünnepén ez különösen fontos volt, hiszen ez az időszak a fény és az életenergiák megerősödését jelképezte.

Az ókori Rómában április végén tartották a Floralia ünnepet, amikor virágokkal és zöld ágakkal díszítették fel a tereket az életöröm és a természet kibontakozásának jegyében. A középkorban ehhez vallási történetek is kapcsolódtak, majd a magyar néphagyományban a 15–16. századtól vált hangsúlyossá a májusfa, mint udvarlási és szerelmi jelkép.

Így készíts asztali szerencsebevonzó májusfát

Az asztali májusfa nem egyszerű dekoráció, hanem egy tudatosan kialakított energetikai pont az otthonodban. Egy mágikus jelkép, amelyben a szándékod a fizikai síkkal találkozik.

A májusfa készítés előtt válassz ki és vigyél haza egy élő, friss ágat – orgona vagy gyümölcsfaág különösen jól működik –, és helyezd egy olyan vázába, amely stabilan megtartja. Már az elején érdemes mellé tenni egy szál bambuszt is, mert ez adja meg azt a stabil, földelő energiát, ami kiegyensúlyozza a vágyak változékony jellegét.

Az ág azt a pillanatot szimbolizálja, amikor valami megszületik benned. A bambusz ezzel szemben szilárdan megtart és erősít - segít abban, hogy a kívánság, amit elindítottál, ne csak vágy maradjon. A keleti hagyományok, különösen a feng shui szerint a bambusz a szerencse, a növekedés és a belső stabilitás jelképe.

Ettől lesz igazán spirituálisan erős a májusfád

A díszítésnél nem a mennyiség számít, hanem az, hogy mit jelentenek számodra a szimbólumok. Sokan apró ásványokat akasztanak a mini fára - akár egy kis szütyőben -, mert ezek intenzíven képviselnek egy-egy energiát és területet. A rózsakvarc a kapcsolódásokat segíti és a szívcsakrát erősíti, míg a citrin, a zöld aventurin vagy a jáspis inkább a bőség és a stabilitás bevonzására hasznos. Elhelyezhetsz a kis fádon papírpénzt is, ha az anyagi áramlást szeretnéd támogatni. Nem az értéke számít, hanem a szándék és érzés, amit hozzá társítasz. 

A szalagok külön jelentést hordoznak: ha kívánságot írsz rájuk, érdemes a színt is tudatosan választani: a piros a szenvedélyhez és a szerelemhez kapcsolódik, a zöld a bőséghez, a világosabb árnyalatok új kezdeteket hoznak, míg a mélyebb tónusok inkább a belső erőhöz tartoznak. 

Gyakorlatilag bármit felakaszthatsz rá, ami számodra fontos, vagy egyértelműen a lelkivilágodat tükrözi. Ahogy ezek a jelképek felkerülnek az ágra, lassan te is elkezded felépíteni azt, amit szeretnél. 

A májusfa nem kívánságokat teljesít, hanem kapcsolatot teremt közted és aközött, amit behívsz az életedbe. Minden apró részlete ezt erősíti – és minél őszintébben díszíted, annál hamarabb válik valósággá az, amiről most még csak álmodozol. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
