Így készíts asztali szerencsebevonzó májusfát, hogy pénzeső hulljon rád

A májusfa sosem volt egyszerű dísz: egy olyan ősi szokás részét képezi, amely a megújuláshoz és a vágyak megfogalmazásához kapcsolódik. A zöld ág az életet és a növekedést jelképezte, a rákerülő szalagok és apró tárgyak pedig mind azt a területet erősítették, ami a legfontosabb volt az áhítozó lelkek számára.

A májusfa több mint egyszerű dísz: jelentése a magyar és a külföldi kultúrákban.

Így készíts asztali szerencsebevonzó májusfát

Ezektől a szimbólumoktól lesz spirituálisan erős és hatásos a májusfád.

A májusfa állítás több ezer éves mágikus gyakorlat

Így jelent meg a májusfa a különböző kultúrákban

A magyar néphagyományban a májusfa szimbóluma nagyon konkrét formát öltött: a házasodni vágyó legények éjszaka készítették el a díszítést kiszemeltjük udvarán, ezzel az egész közösség tudtára adták komoly szándékukat. A májusfa így lett egyszerre vallomás és jel: egy érzés, amely fizikai formát kapott. A májusfa hagyománya több folklórból állt össze: az ősi germán és kelta népek április 30- a éjszakáján és május elsején ünnepelték a közelgő nyár visszatérését. Zöld ágakat állítottak fel és körültáncolták őket, hogy ezzel erősítsék az életerőt, a termékenységet és a bőséget. A kelta Beltane ünnepén ez különösen fontos volt, hiszen ez az időszak a fény és az életenergiák megerősödését jelképezte.

Az ókori Rómában április végén tartották a Floralia ünnepet, amikor virágokkal és zöld ágakkal díszítették fel a tereket az életöröm és a természet kibontakozásának jegyében. A középkorban ehhez vallási történetek is kapcsolódtak, majd a magyar néphagyományban a 15–16. századtól vált hangsúlyossá a májusfa, mint udvarlási és szerelmi jelkép.

Az asztali májusfa nem egyszerű dekoráció, hanem egy tudatosan kialakított energetikai pont az otthonodban. Egy mágikus jelkép, amelyben a szándékod a fizikai síkkal találkozik.

A májusfa készítés előtt válassz ki és vigyél haza egy élő, friss ágat – orgona vagy gyümölcsfaág különösen jól működik –, és helyezd egy olyan vázába, amely stabilan megtartja. Már az elején érdemes mellé tenni egy szál bambuszt is, mert ez adja meg azt a stabil, földelő energiát, ami kiegyensúlyozza a vágyak változékony jellegét.