Rituálé a cseresznyevirágzás végére, ami meghozza a szerelmet

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 18:45
Van egy rövid, különleges időszak tavasszal, amikor igazán érdemes befelé figyelnünk. A cseresznyevirágzás nemcsak a természet látványos játéka, hanem egy kivételes lehetőség is: ilyenkor könnyebben engedhetjük el a kifáradt kapcsolatokat, és teret adhatunk az új érzelmeknek, amelyek úton vannak felénk. Íme a rituálé, ami változást hozhat az életedbe.
Szlovák Eszter
A cseresznyevirágzás csodás látványa minden évben arra emlékeztet bennünket, hogy a legszebb pillanatok bizony nem tartanak örökké - és talán pont ettől lesznek olyan értékesek. Amikor a szép , rózsaszínű szirmok elkezdenek hullani, a természetben fontos átalakul zajlik – ezt hívják Japánban „hanafubuki”-nak, vagyis virághavazásnak. Ha rá tudunk hangolódni ennek a gyönyörű, rövid időszaknak az energiájára, mi is képesek lehetünk lezárni azt, ami már nem visz minket előre. 

Cseresznyevirágzás egy japán szentély előtt ahol egy kimonós nő áll.
A cseresznyevirágzáshoz ősi babonák kötődnek szerte a világon, Japánban főként. 
A cseresznyevirágzás üzenete – miért alkalmas ez az időszak az elengedésre? 

A japán kultúrában a cseresznyevirág – vagyis a sakura – nem csupán a tavasz és a szerelem jelképe, hanem a mulandóság egyik legszebb szimbóluma is. Egy ősi japán legenda szerint a fák eredetileg hófehér virágot hajtottak, ám egy tragikus szerelmi történet után rózsaszínné váltak: két fiatal, akik nem lehettek egymáséi, inkább együtt választották az elmúlást, mint az egymás nélküli életet. A föld megőrizte az emléküket, és a következő tavasszal a virágok már a szerelem színében, rózsaszínben nyíltak ki.

A japánok ezt az édesbús érzést „mono no aware”-nek nevezik: annak felismerése, hogy a világon minden elmúlik – és éppen ezért olyan értékes az adott pillanat megélése. A virág nem kapaszkodik a szárhoz, nem harcol az elmúlás ellen. Amikor eljön az ideje, egyszerűen elengedi önmagát, hadd vigye magával a szél. 

Elengedés – Mi az, ami most leválhat az életünkből? 

A cseresznyevirágzás vége egyfajta energetikai lezárás is. Ha ránézünk a sziromesőre és átéljük a hangulatát, felismerhetjük, melyek azok a kifáradt kapcsolatok vagy függőségi kötelékek, melyeket el kell engednünk. A „hanafubuki” segít megérteni, hogy ami nem a sorsunk része, az nem marad velünk többé. De ami valóban hozzánk tartozik, az most új erőre kaphat, akár egy egyszerű szerelmi varázslattal.  

Rituálé a cseresznyevirágzás utolsó napjaira 

Ez a hatékony rituálé kifejezetten erre az időszakra épül , és a cseresznyevirág a kulcsa. Segíti a visszahúzó erővel bíró érzelmek elengedését, és az új szerelem befogadására való felkészülést.

cseresznyevirágzás a Tóth Árpád-sétányon.
Az egyik legismertebb budapesti helyszín a cseresznyevirágzáshoz a Tóth Árpád-sétány. 
Csupán néhány dologra lesz szükséged: 

  • 1 lehullott cseresznyevirágra (fontos, hogy ne szakítsuk le) 
  • 1 fehér, piros vagy rózsaszín gyertyára
  • papírra és tollra 

Így végezd el a rituálét

  • Gyújtsd meg a gyertyát egy nyugodt estén, amikor biztosítani tudod a zavartalan környezetet.
  • Írd le a papírra, melyik az a kapcsolat, érzelem vagy kötődés az életedben, amely már nem működik, vagy fájdalmat okoz. Fontos, hogy teljesen őszinte legyél önmagadhoz! 
  • Ezután írd le azt is, mire vágysz valójában. Ne egy konkrét személyt említs, hanem érzéseket: például érzelmi biztonság, kölcsönös szeretet, valódi társi kapcsolódás vagy szenvedély.
  • Vedd a kezedbe a cseresznyevirágot.
  • Nézz rá, és elmélkedj rövid ideig azon, milyen szép és törékeny egyszerre, és milyen kevés idő jutott neki ebben a formában.

Ezután mondd ki:

Ahogy ez a cseresznyevirág elengedte a fát, én is útjára engedem mindazt, amivel már nincs dolgom.”

Tedd a virágot a papírra, majd hajtsd össze úgy, hogy a szirom a középére kerüljön. Figyeld meg, mit érzel, amikor a kezedbe veszed az összehajtott lapot. Ha inkább elengedést, taszítást érzel, tépd össze a papírt.

Ha pozitív érzések jelennek meg benned, és inkább megtartanád, tedd az éjjeliszekrényedbe vagy egy számodra kedves helyre. Hunyd le a szemed, és érezd, hogy megkönnyebbültél – valami felszabadult benned, ami helyet teremt az újnak.

A japánok szerint a sakura szirmaiban régi szerelmek lelke él tovább – talán ezért fáj egy kicsit a látvány, amikor lehullanak. De ne feledd: ami igazán hozzád tartozik, az nem tűnhet el – csak más formát öltve tér vissza. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
