Ismét megműttette melleit Baj Angelika? Brutális fotó!

Baj Angelika ismét olyan képet mutatott magáról, ami sok embernél kiverte a biztosítékot. Korábban úgy nyilatkozott az ország legnagyobb mellű nője, hogy nem szeretne megállni. „Határ a csillagos ég, a méretemben is, és a hírnevem terjesztésében is. A legnagyobb sztár szeretnék lenni” – mondta Angelika korábban. A felnőttfilmes múltjáról ismert hölgy pedig úgy tűnik, hogy igazat állított, mivel friss képei alapján ismét megműttette kebleit.

Baj Angelika a legnagyobb mellű nő akar lenni a világon (Fotó: Facebook)

Baj Angelika mellei még nagyobbak lettek

Sokan nem hitték, hogy az ikrek még jobban megnőhetnek, azonban Angelika bebizonyította, hogy bizony nincs határ. A feltűnő külső mögött egy céltudatos nő áll, aki pontosan tudja, hogy mit szeretne elérni az életben. Ez pedig nem más, mint a még nagyobb hírnév és hogy minél többen ismerjék meg a világon.

Korábban arról is beszámolt, hogy nem Magyarországon műtik, mivel itt nem hajlandók az orvosok eleget tenni a kérésének. „Németországban gyártják egyedileg, mert máshol nem lehet ilyet készíttetni” – árulta el Baj Angelika.

Baj Angelika műtétje sok embernél kiverte a biztosítékot (Fotó: YouTube)

Sokan aggódnak Baj Angelika egészségéért

A gigamellű híresség korábbi méretéről azt mondta, hogy 11 kilót nyomnak mellei, ám most már ezt is túlszárnyalta. Lapunk megkeresésére akkoriban egy plasztikai sebész úgy nyilatkozott, hogy nem egészséges, amit Angelika művel és komoly problémái lehetnek a jövőben.

Láttam a hölgy fotóját, az alkata teljesen alkalmatlan ekkora implantátumhoz. De a probléma maga a mell! Az implantátumok mérethatárait meghatározza magának a mellnek az átmérője. Lehet állomány alá is tenni, lehet félig izom alá is tenni, de azt is úgy kell kiszámolni, hogy megfelelő bőrfedés legyen felette. Egy ilyen 5500 köbcenti implantátumnak, még ha ilyen hiper emelt is, az átmérője jóval nagyobb, mint a saját mell átmérője. Én soha nem teszek be olyan méretet, ami a meghaladja a saját átmérőjét, mert roppant veszélyes az alanyra!

– szögezte le Dr. László Zsolt, plasztikai sebész.

Baj Angelika ennek ellenére nem szeretné abbahagyni a folyamatos műtéteket, sőt még nagyobb mellet szeretne. Mostani képe pedig azt mutatja, hogy ismét kés alá feküdt, hogy vágyott célját elérje.