Megszólalt a lezuhant Air India-tragédia egyetlen túlélője: "Mentálisan szenvedek"

A 39 éves Viswashkumar Ramesh, brit férfi volt az egyetlen, aki túlélte 2025. június 12-én, hogy lezuhant az Air India London Gatwick felé vezető járata. A gépen összesen 243 utas utazott, Rameshen kívül mindenki életét vesztette. Az évforduló alkalmával a férfi interjút adott a külföldi sajtónak és elmondta: akkor érzi jól magát, ha egyedül van egy szobában, még a rokonaihoz sem képes beszélni. A hatóságok egy év távlatából sem tudják megmondani, hogy mitől zuhanhatott le a gép.

243 utassal a fedélzetén zuhant le az Air India Fotó: YouTube

Lezuhant az Air India, megszólalt a túlélő

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az Air India AI 171-es, London-Gatwickre tartó, VT-ANB lajstromjelű Boeing 787-8 Dreamliner járata, röviddel az ahmedabadi felszállás után zuhant le. A fedélzeten 243 utas utazott, melyből csak 1 élte túl a becsapódást. Emellett 19 földi áldozata is volt a szerencsétlenségnek. A hatóságok vizsgálata szerint a tragédiát túlélő Ramesh nem ugrott ki a repülőgépből, hanem a bacsapódás után saját maga tudott kimászni a gép roncsai közül. A gépen ő a 11A ülésen utazott, vele tartott még a testvére is, aki szintén életét vesztette. A baleset után a brit férfi magát a világ legszerencsésebb emberének nevezte.

Megszólalt az egyetlen túlélő, Viswashkumar Ramesh Fotó: YouTube

Az évforduló alkalmából Ramesh megszólalt több külföldi sajtóorgánumnak is. Arról beszélt, mennyire nehéz lett az élete a tragédia után.

A balesetet követően a férfi visszautazott Leicesterbe, ahol a poszttraumás stressz szindrómája miatt a családjával él, azaz feleségével és a négyéves kisfiával. Azonban nem képes beszélni velük.

Én vagyok az egyetlen túlélő. Most sem hiszem el. Ez egy csoda

– mondta Ramesh a BBC-nek adott interjújában.

Most egyedül vagyok. Egyedül ülök a szobámban, nem beszélek a feleségemmel, se a fiammal. Szeretek egyedül lenni a házamban

– tette hozzá.

Ramesh elmesélte, mennyire megviselte a gép lezuhanása, nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is. Édesanyja hónapok óta az ajtaja előtt ül, és várja, hogy szóljon hozzá, de nem képes rá.

Nem tudok sokat beszélni. Egész éjszaka gondolkozom, mentálisan szenvedek

– mondta a túlélő.