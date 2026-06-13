Megszólalt a lezuhant Air India-tragédia egyetlen túlélője: "Mentálisan szenvedek"

A 39 éves Viswashkumar Ramesh, brit férfi volt az egyetlen, aki túlélte 2025. június 12-én, hogy lezuhant az Air India London Gatwick felé vezető járata. A gépen összesen 243 utas utazott, Rameshen kívül mindenki életét vesztette. Az évforduló alkalmával a férfi interjút adott a külföldi sajtónak és elmondta: akkor érzi jól magát, ha egyedül van egy szobában, még a rokonaihoz sem képes beszélni. A hatóságok egy év távlatából sem tudják megmondani, hogy mitől zuhanhatott le a gép.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az Air India AI 171-es, London-Gatwickre tartó, VT-ANB lajstromjelű Boeing 787-8 Dreamliner járata, röviddel az ahmedabadi felszállás után zuhant le. A fedélzeten 243 utas utazott, melyből csak 1 élte túl a becsapódást. Emellett 19 földi áldozata is volt a szerencsétlenségnek. A hatóságok vizsgálata szerint a tragédiát túlélő Ramesh nem ugrott ki a repülőgépből, hanem a bacsapódás után saját maga tudott kimászni a gép roncsai közül. A gépen ő a 11A ülésen utazott, vele tartott még a testvére is, aki szintén életét vesztette. A baleset után a brit férfi magát a világ legszerencsésebb emberének nevezte.
Az évforduló alkalmából Ramesh megszólalt több külföldi sajtóorgánumnak is. Arról beszélt, mennyire nehéz lett az élete a tragédia után.
A balesetet követően a férfi visszautazott Leicesterbe, ahol a poszttraumás stressz szindrómája miatt a családjával él, azaz feleségével és a négyéves kisfiával. Azonban nem képes beszélni velük.
Én vagyok az egyetlen túlélő. Most sem hiszem el. Ez egy csoda
– mondta Ramesh a BBC-nek adott interjújában.
Most egyedül vagyok. Egyedül ülök a szobámban, nem beszélek a feleségemmel, se a fiammal. Szeretek egyedül lenni a házamban
– tette hozzá.
Ramesh elmesélte, mennyire megviselte a gép lezuhanása, nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is. Édesanyja hónapok óta az ajtaja előtt ül, és várja, hogy szóljon hozzá, de nem képes rá.
Nem tudok sokat beszélni. Egész éjszaka gondolkozom, mentálisan szenvedek
– mondta a túlélő.
Igaz, hogy a férfi túlélte a katasztrófát, ám ő is megsérült. A lábában, a vállaiban, a térdeiben és a hátában is fájdalmat érez, olyan szinten, hogy sem dolgozni, sem vezetni nem képes. Indiában még a kórházban diagnosztizálták PTSD-vel, ám azóta nem kapott semmiféle segítséget. Az Air India ugyan felajánlott neki 21 500 font (nagyjából 9,5 millió forint) kártérítést, amit elfogadott, de ez nem elég a szükségletei fedezésére.
Továbbra sem tisztázott, hogy pilótahiba, szándékosság, műszaki meghibásodás vagy egyéb tényezők vezettek-e az Air India lezuhanásához. Az Indiai Légiközlekedési Balesetvizsgáló Hivatal, (AAIB) a végleges jelentés helyett most egy újabb időközi beszámolót tett közzé, a teljes jelentés kiadása mintegy három hónapot csúszhat – a Reuters értesülése szerint. A késedelem oka, hogy még nem zárult le a hajtóművek és a kapcsolódó elektromos rendszerek elemzése, amit Franciaországban és az Egyesült Államokban is folytatnak. Többek között vizsgálják a hajtóművek üzemanyag-ellátásának megszakadását.
A baleset komoly szakmai vitákat váltott ki. Egyesek szerint a rendelkezésre álló adatok szándékos emberi mulasztásra utalnak, míg mások szerint a műszaki hiba sem zárható ki.
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