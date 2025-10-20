Egyszerű szerelmi mágia: így varázsolhatsz magadnak boldog párkapcsolatot

Ha meg akarod hódítani a kiszemelted és már minden trükköt bevetettél, de nem jutottál előrébb, talán valami mással kell próbálkoznod. Ne aggódj, segítünk! Van egy otthon is könnyen elvégezhető szerelmi mágia, amit ha jól csinálsz, rád talál a szerelem.

Szerelmi mágia – így szerezd meg a kiszemelted

Van egy kiszemelted, de ő rád sem hederít? Már felvetted a legcsinosabb ruhád, bevetetted a legszebb mosolyod, de még mindig egy kedves ismerősként tekint rád? Akkor itt az ideje, hogy egy jól bevált, ősi varázslathoz nyúlj, a szerelmi mágia megoldást nyújthat a problémádra. Mutatjuk, hogyan.

A szertartás menete

Teliholdkor tüntess el minden zavaró tényezőt magad körül. Kapcsolj be egy relaxációs zenét, és ürítsd ki az elméd. Vegyél elő egy tiszta, fehér papírlapot. Piros tollal írd fel a lap jobb oldalára a saját, teljes neved, a bal oldalra pedig a kiszemelted nevét. Külön-külön karikázd be a neveket, majd rajzolj közéjük egy egyenes vonalat, mindkét végén egy-egy nyíllal. Ezután hajtsd össze a papírt.

Egy piros gyertyába karcold bele a saját, és a kiválasztottad monogramját. Gyújtsd meg, majd csepegtesd a viaszt az összehajtott papírra. Zárd le a viasszal a papírlapot, hogy ne tudjon szétnyílni. Vigyázz, hogy a forró viasszal ne égesd meg magad és ne csöppenjen máshova, csak a papírra. Ha megszáradt rajta a viasz, vedd a bal tenyeredbe a papírt. Hunyd be a szemed és képzeld el magatokat együtt, érezd át a közös boldogságotokat. Fontos, hogy ne azt vizualizáld, hogyan jöttök össze, hanem azt, hogy már egy párt alkottok.

A papírt még mindig a bal kezedben tartva, mondd el háromszor hangosan a következő varázsigét:

Aphrodité, szerelem istennője, hallgasd meg fohászom. Nem a világot kérem, csupán (a kiszemelted neve) szerelmét. Engedd meg, hogy boldoggá tegyem, és ő is engem. Két szív legyen mostantól egy, két lélek legyen mostantól egy.”

Ha végeztél, egy hőálló tálban égesd el a piros gyertyáról meggyújtott papírt. Hagyd, hogy a gyertya leégjen, a csonkot pedig csomagold be és egy héten át tartsd magadnál. A szertartás itt még nem fejeződött be: hét napig, minden este mielőtt elaludnál, vizualizáld a boldogságod a kiszemelteddel. Ne a folyamatot, hanem a végkifejletet képzeld magad elé. Ha mindent jól csináltál és Aphrodité is meghallgatta a fohászod, hamarosan beköszönt az életedbe a szerelem.