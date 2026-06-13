„Azt gondoltam, rákos vagyok” – az izzadás és a memóriazavar tönkretette az anyukát

Emma McCaffrey éveken át nem értette, mi történik vele. A személyi edzőként dolgozó, jelenleg 48 éves édesanya erős éjszakai izzadást, memóriazavarokat, szédülést és hirtelen hőhullámokat tapasztalt, ezért attól tartott, hogy súlyos betegséggel küzd.

Az izzadás csak a kezdet volt.

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Betegség az izzadás hátterében

„Azt gondoltam, rákos vagyok”

Az éjszakai izzadás különösen ijesztő volt számára, később pedig megjelent az úgynevezett „agyköd”, amely koncentrációs nehézségeket és feledékenységet okozott. Emma munkája során rendszeresen tartott online edzéseket, de egyre gyakrabban fordult elő, hogy beszéd közben elfelejtette, mit akart mondani. Saját bevallása szerint pontosan tudta, mit szeretne közölni, mégis egyik pillanatról a másikra kiesett az emlékezetéből mondandója. Mindez rendkívül frusztráló és stresszes volt számára.

A tünetekhez ízületi fájdalmak is társultak. Kezdetben azt hitte, hogy a sok edzés miatt fájnak az ízületei, később azonban kiderült, hogy a háttérben a csökkenő ösztrogénszint áll. A panaszok végül annyira kimerítették, hogy heti 15 óráról mindössze 90 percre csökkentette a munkáját. Úgy érezte, fizikailag és mentálisan sem bírja tovább a korábbi terhelést. Végül rájött, hogy tüneteit a menopauza okozza. Emma szerint sok nő nincs tisztában azzal, hogy a változókor milyen sokféle panaszt idézhet elő, ezért gyakran nem kapcsolják össze a különböző tüneteket.

Jelenleg hormonpótló kezelésben részesül, ami segít a tünetek enyhítésében. Emellett fontosnak tartja, hogy a nők nyíltan beszéljenek a menopauzáról és hogy a munkahelyek is jobban megértsék, milyen kihívásokkal szembesülhetnek az érintettek. Emma hangsúlyozta: a nőknek nem kell csendben szenvedniük, érdemes inkább segítséget kérniük, ha a változókor jelentősen befolyásolja a mindennapjaikat, derül ki a Mirror cikkéből.