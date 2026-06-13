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Hagy abba a dohányzást! El sem hiszed, mit tapasztalsz majd az első 48 órában!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors cigaretta
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 16:45
cigizésegészség
A rendszeres dohányzás akár 10 évvel is csökkentheti élettartamunkat.
CJA
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Bár mindannyian jól tudjuk, milyen belső károkat okoz a rendszeres dohányzás, mivel ezek szemmel nem láthatóak, sokan hajlamosak félvállról venni a veszélyeket.

Így árt tüdőnknek a rendszeres dohányzás
Így árt tüdőnknek a rendszeres dohányzás
Fotó: shisu_ka /  Shutterstock 

A szakemberek most egy olyan szimulációt tettek közzé, amely bemutatja, hogyan romolhat drámaian a tüdő állapota a dohányzás következtében.

Mit tapasztal az, aki leteszi a cigarettát?

Amellett, hogy rengeteg pénzt takaríthatunk meg, e rossz szokás elhagyása javítja a fizikai és mentális egészséget is. Már az utolsó szálat követő 20 percen belül érezhetjük a leszokás előnyeit: a pulzus és a vérnyomás csökken és normalizálódik, miközben a vérkeringés is jelentősen javul.

48 óra elteltével a szén-monoxid-szint ugyanolyan lesz, mint egy nem dohányzóé, miközben a szaglás és az ízlelés is javulni kezd, ahogy a tüdő megszabadul a váladéktól.

Két hét után nagy különbséget vehetünk észre a vérkeringésben és a légzésben. Könnyebb lesz a levegővétel, megszűnhet a köhögés és a zihálás, és a tüdőfunkció akár 10 százalékkal is javulhat.

Egy év dohányzásmentesség után a szívroham kockázata a felére csökken, tíz év elteltével pedig a tüdőrák okozta halálozás kockázata is 50 százalékkal mérséklődik - írja a LadBible.

Ezt teszi a tüdőnkkel a rendszeres dohányzás

 

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