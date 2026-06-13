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A bájos Pásztó csak rád vár

Különleges hétvégi tipp tömeg nélkül: Pásztó, a Mátra titkos ékköve

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 16:15
PásztóMátra
Ha egy igazán különleges, mégis tömegmentes helyet keresel a következő hétvégi kiruccanáshoz, a Mátra lábánál fekvő kisváros tökéletes választás lesz. Pakolj össze, és indulj útnak, hiszen Pásztó látnivalói garantáltan bebizonyítják, hogy a legizgalmasabb kincsekért nem kell átlépned az országhatárt.
Etédi Alexa
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A Mátra és a Cserhát találkozásánál fekvő település kiváló úti cél azoknak, akik szeretnének elszakadni a felkapott, zsúfolt turistaközpontoktól. Ez a hangulatos kisváros és közvetlen környezete olyan mély történelmi gyökerekkel, középkori emlékekkel és modern építészeti különlegességekkel várja az utazókat, amelyek egyedülálló élménnyé teszik a látogatást. A csendes erdők, a várromok és a kulturális programok harmóniája miatt Pásztó látnivalói tökéletes alapot nyújtanak egy tartalmas feltöltődéshez.

Pásztó látnivalói a Mátra vidékén tekinthetők meg.
A Mátra lábánál fekvő Pásztó látnivalói - az üveghuta, a ciszterci kolostor romjai és az Oskolamester háza - igazi történelmi kuriózumok.
Fotó: VargaA / Wikipédia
  • Középkori kincsek: a barokk kolostorban működő múzeum mellett egy XV. századi gótikus lakóház és egyedülálló üveghuta alapjai is várnak.
  • Várrom a csúcson: a Hasznosi vár falmaradványaitól mesés panoráma nyílik a Mátrára és a lábánál elterülő víztározóra.
  • Különleges kilátó: a közeli Cserhát lankái között egy monumentális, emberi kézfejet formázó építmény tenyeréből is csodálhatod a tájat.

Melyek a legnépszerűbb helyszínek, ha Pásztó látnivalói érdekelnek?

A Mátra lábánál fekvő város kulturális magját a történelmi belvárosban található Pásztói Múzeum alkotja. A múzeum főépülete egy 1714-ben épült barokk kolostor, amelyet a török hódoltság után visszatérő ciszterci szerzetesek emeltek. A falak között állandó kiállítások mutatják be a Ciszterci Rend középkori történetét, Nógrád megye évmilliókkal ezelőtti múltját, valamint helyet kapott itt a híres zenetudós és népzenekutató, Rajeczky Benjamin emlékszobája is.

A pásztói ciszterci kolostor romjai a magasból fotózva.
A ciszterci kolostor romjai a Pásztói Múzeum szomszédságában találhatók. 
Fotó: Wikipédia

Ezzel a múlttal fonódnak össze a közvetlen szomszédságban fekvő kora középkori bencés apátság alapjai is, amelyeket romkert formájában konzerváltak a régészek. A XII. századi, román stílusú épületet később a rend gótikus stílusban építtette át, az egykori szentélyben pedig ma Szent István korona-felajánlását ábrázoló monumentális szoborcsoport látható.

Közvetlenül a múzeum szomszédságában további igazi ipartörténeti ritkaságokra bukkantunk. Itt láthatók egy XII. századi középkori üveghuta alapjai, amely a hazai üveggyártás egyik legősibb bizonyítéka. Mellette áll az Oskolamester háza, egy eredeti, XV. századi gótikus lakóház. A régészeti feltárások során az épület kamrájában épségben maradt középkori háztartási eszközöket és gabonatároló vermeket találtak, a szobában pedig korhű technikával rekonstruált bútorok és egy gyönyörű cserépkályha idézi meg a régmúlt idők mindennapjait.

Pásztó Oskolamester háza
A pásztói Oskolamester háza izgalmas műemlék, amely a XV. századba repíti vissza a látogatót. 
Fotó: Ruggyanta / Wikipédia

Ha túráznál: középkori várrom és panorámás víztározó

A városközponttól kissé távolabb, Hasznos városrész felett, egy 333 méter magas, meredek sziklákkal határolt csúcson magasodnak a Hasznosi vár romjai, amelyet a helyiek Cserteri várként is emlegetnek. Az 1300-as évek elején épült erődítmény egykor a Kövecses-patak völgyét védő láncolat része volt. Bár a török harcok és az évszázadok viharai után ma már csak a falmaradványai láthatók, a dűlőúton és a zöld jelzésű turistaúton megközelíthető romoktól pazar kilátás nyílik a Mátra bérceire.

A hasznosi vár romjai Pásztó mellett.
A hasznosi vár romjai izgalmas túra úti célt kínálnak, ahonnan elbűvölő panoráma tárul az ember szeme elé. 
Fotó: Civertan / Wikipedia

A várhegy lábánál terül el a Hasznosi-víztározó. A hegyek ölelésében megbúvó mesterséges tó nemcsak a környék ivóvízellátását biztosítja, hanem festői környezetével a horgászok és a csendes természetjárók kedvelt pihenőhelye is, ahonnan csodálatos fotókat lehet készíteni a víztükör fölé magasodó várromról.

Pásztótól egy rövid autóútra vagy egy kiadósabb túrával érhető el a Felsőtold és Hollókő között található Kéz-kilátó, amelyet sokan Isten tenyerének is neveznek. A Csíkszentmihályi Benjámin által fából megalkotott, 2020-ban átadott monumentális kézfej formájú építmény az Országos Kéktúra vonalán fekszik. A kilátó csukló részétől néhány lépcsőfokon lehet felsétálni a tenyérbe, sőt, a hüvelykujj külön is megmászható, ahonnan lenyűgöző körpanoráma nyílik a Cserhát lankáira.

Frissítő csobbanás

A településnek saját strandja is van, a Pásztó Városi Strandfürdő, amelyet egy 1961-ben fúrt kút táplál. A kút 426 méteres mélységből, 33 °C-os hőmérséklettel hozza felszínre a vizet. A parkosított területen egy klasszikus úszómedence, egy oktatásra is alkalmas strandmedence, valamint egy csúszdával felszerelt gyermekmedence is található. Idén azonban sajnálatos módon a létesítmény nyáron sem nyit ki, mivel üzemeltetése már második éve veszteséges. 

Amennyiben valakinek mégis lubickolni volna kedve, Nógrád vármegyében több strandot is talál: Salgótarjánban, Balassagyarmaton és a Pásztótól alig egy órára fekvő Bánki-tónál is lehet fürdőzni

Nézd meg videón is bájos Pásztót:

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