Különleges hétvégi tipp tömeg nélkül: Pásztó, a Mátra titkos ékköve

A Mátra és a Cserhát találkozásánál fekvő település kiváló úti cél azoknak, akik szeretnének elszakadni a felkapott, zsúfolt turistaközpontoktól. Ez a hangulatos kisváros és közvetlen környezete olyan mély történelmi gyökerekkel, középkori emlékekkel és modern építészeti különlegességekkel várja az utazókat, amelyek egyedülálló élménnyé teszik a látogatást. A csendes erdők, a várromok és a kulturális programok harmóniája miatt Pásztó látnivalói tökéletes alapot nyújtanak egy tartalmas feltöltődéshez.

A Mátra lábánál fekvő Pásztó látnivalói - az üveghuta, a ciszterci kolostor romjai és az Oskolamester háza - igazi történelmi kuriózumok.

Fotó: VargaA / Wikipédia

Középkori kincsek: a barokk kolostorban működő múzeum mellett egy XV. századi gótikus lakóház és egyedülálló üveghuta alapjai is várnak.

a barokk kolostorban működő múzeum mellett egy XV. századi gótikus lakóház és egyedülálló üveghuta alapjai is várnak. Várrom a csúcson: a Hasznosi vár falmaradványaitól mesés panoráma nyílik a Mátrára és a lábánál elterülő víztározóra.

a Hasznosi vár falmaradványaitól mesés panoráma nyílik a Mátrára és a lábánál elterülő víztározóra. Különleges kilátó: a közeli Cserhát lankái között egy monumentális, emberi kézfejet formázó építmény tenyeréből is csodálhatod a tájat.

Melyek a legnépszerűbb helyszínek, ha Pásztó látnivalói érdekelnek?

A Mátra lábánál fekvő város kulturális magját a történelmi belvárosban található Pásztói Múzeum alkotja. A múzeum főépülete egy 1714-ben épült barokk kolostor, amelyet a török hódoltság után visszatérő ciszterci szerzetesek emeltek. A falak között állandó kiállítások mutatják be a Ciszterci Rend középkori történetét, Nógrád megye évmilliókkal ezelőtti múltját, valamint helyet kapott itt a híres zenetudós és népzenekutató, Rajeczky Benjamin emlékszobája is.

A ciszterci kolostor romjai a Pásztói Múzeum szomszédságában találhatók.

Fotó: Wikipédia

Ezzel a múlttal fonódnak össze a közvetlen szomszédságban fekvő kora középkori bencés apátság alapjai is, amelyeket romkert formájában konzerváltak a régészek. A XII. századi, román stílusú épületet később a rend gótikus stílusban építtette át, az egykori szentélyben pedig ma Szent István korona-felajánlását ábrázoló monumentális szoborcsoport látható.

Közvetlenül a múzeum szomszédságában további igazi ipartörténeti ritkaságokra bukkantunk. Itt láthatók egy XII. századi középkori üveghuta alapjai, amely a hazai üveggyártás egyik legősibb bizonyítéka. Mellette áll az Oskolamester háza, egy eredeti, XV. századi gótikus lakóház. A régészeti feltárások során az épület kamrájában épségben maradt középkori háztartási eszközöket és gabonatároló vermeket találtak, a szobában pedig korhű technikával rekonstruált bútorok és egy gyönyörű cserépkályha idézi meg a régmúlt idők mindennapjait.