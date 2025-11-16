Szerelmi kötés - igazi segítség vagy veszélyes csapda?

A szerelmi kötés ma is az egyik legismertebb és legkeresettebb spirituális beavatkozás, mégis rengeteg tévhit és homály övezi. Mielőtt bárki az okkultizmus és mágia eszközeihez nyúlna, érdemes tisztában lennie azzal, mi történik energetikailag egy szerelmi kötés esetén, és milyen karmikus következményekkel járhat a beavatkozás. Mutatjuk, mikor lehet valóban értelme, és mikor válhat önsorsrontóvá egy ilyen mágikus cselekedet.

A szerelmi kötés sikeressége nagyban függ a varázslatot végző személy szándékának tisztaságától

Fotó: T.Den_Team / Shutterstock

Így működik valójában a szerelmi kötés

Szerelmi kötés során a beavatkozó a célszemély személyes energiájával próbál kapcsolatot teremteni. A kapcsolódás kialakításához gyakran testről vagy testből származó anyagokat használnak, ami hordozza a célszemély egyedi energiáját: fényképet, hajszálat, kézírást vagy akár vért. Ezeket az anyagokat rituális kereteken belül behelyezik egy kisebb viasz- vagy textilbabába, amely a célszemélyt jelképezi. Az élettelen bábu rezgésszintje a személyes anyagok „beépítése” után megegyezik a célszemély aurájának rezgésszintjével, így az energetikai azonosság alapján automatikusan kapcsolat jön létre a bábu és a személy között. Ha a kérő érzelmi, tudati befolyást gyakorol a tárgyra, azt a célszemély is megérzi.

Ilyenkor tulajdonképpen egy invazív tudati-érzelmi behatolás történik a célszemély aurájába, amit az alany lelke vagy bizonyos mértékben befogad, vagy teljesen visszautasít.

Ha a másik fél tudatosan, erősen tiltakozik, a kötés energiája „visszapattanhat” a kérő személyre, akinek az életében komoly lelki káoszt vagy karmikus blokkokat okozhat.

A szerelmi mágia sötét oldala - amikor a kötés már fekete mágiának számít

Bármilyen beavatkozás, amely más ember szabad akaratát korlátozza vagy befolyásolja, tulajdonképpen a fekete mágia kategóriájába tartozik. Ez pedig igen veszélyes, mert az etikailag helytelenül kiválasztott célok esetén a negatív energia visszahat a kérőre is.

Ha egy kapcsolat már teljesen kihűlt érzelmileg, és az egyik fél a továbblépést választotta – esetleg már új útra is lépett a saját sorsvonalát követve –, a szerelmi kötés erőltetése súlyos fájdalmat, elhúzódó lelki szenvedést és életelakadást okozhat.