Feng shui tipp: ezekkel a növényekkel bevonzod a szerelmet

Lássuk, milyen növényekkel turbózhatod fel a szerelmi életed a feng shui szerint. Ha úgy érzed kell egy kis támogatás, akkor olvass tovább!

Feng shui tipp, hogy hamar bevonzd a szerelemet, csak pár növényre lesz szükséged

Fotó: Wayhome Studio / Shutterstock

A feng shui szerint bizonyos növények erősítik a szerelem és a harmónia energiáját a lakásban.

A pothos, az orchidea és a szerencsebambusz különösen kedvelt „szerelemvonzó” zöldek.

A megfelelő helyre tett növény segít barátságosabbá, meghittebbé tenni az otthont, és bevonzhatja a szerelmet is.

Feng shui: növények a szerelemért – ezeket válaszd, ha szomjazod a romantikát

Amikor az ember egy lakásba belép, ritkán gondol a sarokban álló fikusz érzelmi hatására. Pedig a feng shui szerint a növények nem csak dísznek vannak: segítenek behozni azt a fajta „lágy” energiát a térbe, ami támogatja az érzelmeket, és néha még azt is, hogy ne csak egy ócska romantikus komédia és egy bödön csokikrém maradjon a társunk estére. A módszer keletről érkezett, de nagyon is jól működik egy budapesti garzonban is – a lényeg a hit, a hely és persze a megfelelő növény.

Miért pont növényekkel vonzzuk a szerelmet?

A feng shui a növényeket a „Fa” elemhez köti, ami a növekedéshez, a gyógyuláshoz és a kapcsolati rugalmassághoz tartozik. Szóval ami zöld és él, az jót tesz a hangulatunknak. Sok szakértő szerint az élő növények abban is segítenek, hogy egy tér barátságosabb, meghittebb legyen. Ami valljuk be, szingliként és kapcsolatban élve is jól jön.

3 feng shui növény, ami segíthet a szerelemben

Pothos – szív alakú cukiság

Ha van növény, amit nem lehet kinyírni, az a pothos. A húsos, szív alakú levelek miatt sokan a szív gyógyításához kötik. Ha szerelmi nyitottságot keresel, vagy csak jól jönne egy kis érzelmi támogatás, ez a növény ideális kezdés.

Orchidea – girl power virága

Az orchideát régóta a női energia jelképének tartják. Egyesek szerint az új kapcsolatok kialakulását segíti. De ha már párkapcsolatban élsz, akkor sem árt ha beszerzel egyet, egy 2 szárú orchidea például a harmóniát és az egymásra hangolódást jelképezi.

Szerencsebambusz – rugalmas, mint egy jó kapcsolat

A szerencsebambusz híres az erős és mégis hajlékony természetéről. A feng shui szerint a két szálból kötött bambusz a két ember közös, de önálló útját szimbolizálja. Plusz, jó emlékeztető, hogy néha érdemes rugalmasnak maradni, hajolni, nem törni.