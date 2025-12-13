Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Feng shui tipp: ezekkel a növényekkel bevonzod a szerelmet

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 14:45
feng shuinövény
Van, aki inkább a társkereső appokra esküszik, mások inkább a feng shui trükkökre. A feng shui növények éppen ezért egyre népszerűbbek – és valljuk be, egy kis extra zöld sosem árt a lakásban.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Lássuk, milyen növényekkel turbózhatod fel a szerelmi életed a feng shui szerint. Ha úgy érzed kell egy kis támogatás, akkor olvass tovább!

Egy nő aki a feng shui szerint választott növényeket, így a szerelemet is bevonzotta az életébe.
Feng shui tipp, hogy hamar bevonzd a szerelemet, csak pár növényre lesz szükséged
Fotó: Wayhome Studio /  Shutterstock 
  • A feng shui szerint bizonyos növények erősítik a szerelem és a harmónia energiáját a lakásban.
  • A pothos, az orchidea és a szerencsebambusz különösen kedvelt „szerelemvonzó” zöldek.
  • A megfelelő helyre tett növény segít barátságosabbá, meghittebbé tenni az otthont, és bevonzhatja a szerelmet is.  

Feng shui: növények a szerelemért – ezeket válaszd, ha szomjazod a romantikát

Amikor az ember egy lakásba belép, ritkán gondol a sarokban álló fikusz érzelmi hatására. Pedig a feng shui szerint a növények nem csak dísznek vannak: segítenek behozni azt a fajta „lágy” energiát a térbe, ami támogatja az érzelmeket, és néha még azt is, hogy ne csak egy ócska romantikus komédia és egy bödön csokikrém maradjon a társunk estére. A módszer keletről érkezett, de nagyon is jól működik egy budapesti garzonban is – a lényeg a hit, a hely és persze a megfelelő növény.

Miért pont növényekkel vonzzuk a szerelmet?

A feng shui a növényeket a „Fa” elemhez köti, ami a növekedéshez, a gyógyuláshoz és a kapcsolati rugalmassághoz tartozik. Szóval ami zöld és él, az jót tesz a hangulatunknak. Sok szakértő szerint az élő növények abban is segítenek, hogy egy tér barátságosabb, meghittebb legyen. Ami valljuk be, szingliként és kapcsolatban élve is jól jön.

3 feng shui növény, ami segíthet a szerelemben

Pothos – szív alakú cukiság

Ha van növény, amit nem lehet kinyírni, az a pothos. A húsos, szív alakú levelek miatt sokan a szív gyógyításához kötik. Ha szerelmi nyitottságot keresel, vagy csak jól jönne egy kis érzelmi támogatás, ez a növény ideális kezdés.  

Orchidea – girl power virága

Az orchideát régóta a női energia jelképének tartják. Egyesek szerint az új kapcsolatok kialakulását segíti. De ha már párkapcsolatban élsz, akkor sem árt ha beszerzel egyet, egy 2 szárú orchidea például a harmóniát és az egymásra hangolódást jelképezi.

Szerencsebambusz – rugalmas, mint egy jó kapcsolat  

A szerencsebambusz híres az erős és mégis hajlékony természetéről. A feng shui szerint a két szálból kötött bambusz a két ember közös, de önálló útját szimbolizálja. Plusz, jó emlékeztető, hogy néha érdemes rugalmasnak maradni, hajolni, nem törni.

Orchidea, a feng shui szerint a női energia virága.
Feng shui szerint ha párkapcsolatban élsz, ha szingli vagy egy orchideát érdemes beszerezned
Fotó: 123RF

Hová tedd a növényt, ha a szerelem a cél?

A feng shui „szerelem saroknak” a hálószoba jobb hátsó részét nevezi – onnan nézve, ahonnan belépsz a szobába. De ha ez a rész épp tele van könyvkupaccal vagy száradó ruhákkal, nem dől össze a világ. A lényeg, hogy a növény olyan helyre kerüljön, ahol neked jó érzés ránézni. Egy szépen megválasztott kaspóval még jobban támogatod a hangulatot: a rózsaszín és a barack például az új kapcsolatokhoz, az arany és a sárga a stabilitáshoz kötődik.

Kis extra: így válassz „szerelembarát” cserepet

  • Rózsaszín: új szerelem, nyitottság
  • Piros: szenvedély, lendület
  • Fehér: letisztulás, új kezdet
  • Sárga vagy arany: hosszú távú stabilitás

Ezek a színek egyszerűen más hangulatot adnak, néha pont ennyi kell, hogy egy kicsit befogadóbbá váljunk a jó dolgokra.

A növény önmagában nem elég

A feng shui nem varázslat, inkább egyfajta kedves emlékeztető arra, hogy figyelj magadra, a környezetedre és a kapcsolataidra. Egy növény nem oldja meg a szerelmi életed és nem hoz kopogtató randipartnereteket. Egy orchidea vagy egy bambusz nem változtatja meg önmagában a párkapcsolati státuszod, viszont segít abban, hogy a lakásod olyan tér legyen, ahol te is szívesebben vagy és elengedd magad, hogy beenged a szerelmet. 

Hallgass nyugtató zenét:

Az alábbi feng shui tippes cikkeiknket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
