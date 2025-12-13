Feng shui tipp: ezekkel a növényekkel bevonzod a szerelmet

Lássuk, milyen növényekkel turbózhatod fel a szerelmi életed a feng shui szerint. Ha úgy érzed kell egy kis támogatás, akkor olvass tovább!
Amikor az ember egy lakásba belép, ritkán gondol a sarokban álló fikusz érzelmi hatására. Pedig a feng shui szerint a növények nem csak dísznek vannak: segítenek behozni azt a fajta „lágy” energiát a térbe, ami támogatja az érzelmeket, és néha még azt is, hogy ne csak egy ócska romantikus komédia és egy bödön csokikrém maradjon a társunk estére. A módszer keletről érkezett, de nagyon is jól működik egy budapesti garzonban is – a lényeg a hit, a hely és persze a megfelelő növény.
A feng shui a növényeket a „Fa” elemhez köti, ami a növekedéshez, a gyógyuláshoz és a kapcsolati rugalmassághoz tartozik. Szóval ami zöld és él, az jót tesz a hangulatunknak. Sok szakértő szerint az élő növények abban is segítenek, hogy egy tér barátságosabb, meghittebb legyen. Ami valljuk be, szingliként és kapcsolatban élve is jól jön.
Ha van növény, amit nem lehet kinyírni, az a pothos. A húsos, szív alakú levelek miatt sokan a szív gyógyításához kötik. Ha szerelmi nyitottságot keresel, vagy csak jól jönne egy kis érzelmi támogatás, ez a növény ideális kezdés.
Az orchideát régóta a női energia jelképének tartják. Egyesek szerint az új kapcsolatok kialakulását segíti. De ha már párkapcsolatban élsz, akkor sem árt ha beszerzel egyet, egy 2 szárú orchidea például a harmóniát és az egymásra hangolódást jelképezi.
A szerencsebambusz híres az erős és mégis hajlékony természetéről. A feng shui szerint a két szálból kötött bambusz a két ember közös, de önálló útját szimbolizálja. Plusz, jó emlékeztető, hogy néha érdemes rugalmasnak maradni, hajolni, nem törni.
A feng shui „szerelem saroknak” a hálószoba jobb hátsó részét nevezi – onnan nézve, ahonnan belépsz a szobába. De ha ez a rész épp tele van könyvkupaccal vagy száradó ruhákkal, nem dől össze a világ. A lényeg, hogy a növény olyan helyre kerüljön, ahol neked jó érzés ránézni. Egy szépen megválasztott kaspóval még jobban támogatod a hangulatot: a rózsaszín és a barack például az új kapcsolatokhoz, az arany és a sárga a stabilitáshoz kötődik.
Ezek a színek egyszerűen más hangulatot adnak, néha pont ennyi kell, hogy egy kicsit befogadóbbá váljunk a jó dolgokra.
A feng shui nem varázslat, inkább egyfajta kedves emlékeztető arra, hogy figyelj magadra, a környezetedre és a kapcsolataidra. Egy növény nem oldja meg a szerelmi életed és nem hoz kopogtató randipartnereteket. Egy orchidea vagy egy bambusz nem változtatja meg önmagában a párkapcsolati státuszod, viszont segít abban, hogy a lakásod olyan tér legyen, ahol te is szívesebben vagy és elengedd magad, hogy beenged a szerelmet.
Hallgass nyugtató zenét:
