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Történelmi kvízben szereplő kép Napóleonról a lován

Igaz vagy hamis? Derítsd ki, te is bedőlsz-e a legnagyobb történelmi tévhiteknek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors történelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 14:30
történelem kvízektévhit
Igaz alapokon nyugszik az elhíresült komplexus és Napóleon valóban olyan alacsony volt, mint tartják? 10-ből 9 ember bedőlt ezeknek a tévhiteknek. Téged is megtévesztettek? Teszteld tudásodat történelmi kvízünk segítségével!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Történelmünk telis-tele van igaznak hitt legendákkal, amelyek egyszer szárnyra kaptak, és azóta is makacsul kitartanak a köztudatban. Kíváncsi vagy, te ismered-e az igazságot? Töltsd ki történelmi kvízünket, és kiderül!

Történelmi kvízben szereplő kép kódexekről és egy nagyítóról
Történelmi kvíz: te kitalálod, hogy igazak vagy hamisak-e a különböző történelmi állítások? / Fotó: Triff

Igaz vagy hamis? Történelmi kvízünkből kiderül, tudod-e, melyik állítás tévhit és melyik az igazság

Talán jól ment a történelem az iskolában; megtanultad az események sorát, az évszámokat, a híres uralkodók és hadvezérek nevét, de vajon hány olyan történetet hallottál, amelyeket ma tényként kezelsz, pedig egyszerű félreértések és pletykák útján kialakult mítoszok csupán? 

Itt az idő, hogy próbára tedd a műveltséged egy izgalmas igaz-hamis kvíz keretein belül! Vajon felismered a legelterjedtebb történelmi tévhiteket, vagy te is bedőlsz minden állításnak, amelyet generációk óta igaznak hisznek az emberek? Olvasd el a történelmi kvíz állításait, és próbáld meg eldönteni, hogy mi tény, és mi tévhit! Felkészültél?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Bonaparte Napóleon a korának átlagához képest rendkívül alacsony volt.

Az alábbi videóban a történelem legnagyobb mítoszairól és azok leleplezéséről hallhatsz:

Tedd próbára a tudásod még több történelmi kvízzel:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu