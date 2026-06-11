Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Barnabás névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Készen állsz a nagy magyar középkori kvízre?

Történelmi kvíz: csak az igazi zsenik tudnak 10/10 pontot elérni ezen a magyar középkori kérdéssoron

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors magyar történelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 15:25
történelem kvízekjátékközépkor
Teszteld tudásod, és utazz vissza az időben a középkori magyar királyok és sorsfordító csaták korába! Vajon mennyire ismered a dicső múltat, és hány pontot érsz el, ha elindul ez a kihívásokkal teli történelmi kvíz?
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A magyar középkori uralkodók tetteinek felidézéséhez remek kiindulópontot nyújtanak a korszak legfontosabb mérföldkövei, amelyeket egy izgalmas történelmi kvíz segítségével is könnyen letesztelhetünk.

Történelmi kvíz a magyar középkor idejéből.
Történelmi kvíz a magyar középkor időszakából. Te mennyire ismered a múlt ezen évszázadait? / Fotó: wikipedia Csanády (vitalap · szerkesztései)
  • Királyok és törvények: teszteld a tudásod az Aranybullától az Árpád-ház kihalásáig.
  • Hősök és csaták: emlékszel még a legnagyobb összecsapások legfontosabb részleteire?
  • Kultúra és hadsereg: ismerd fel a jellemző építészeti stílust és Mátyás király seregét.

Melyik a legjobb online történelmi kvíz a magyar középkorról?

Az államalapítás után az Árpád-házi királyok belső reformokkal és komoly jogi dokumentumok kiadásával szilárdították meg az államszervezetet, miközben a tatárjárás pusztítása után az ország újjáépítésére kényszerültek. Az uralkodóház férfi ágának kihalását követő trónharcokból az Anjouk kerültek ki győztesen, akik modern pénzügyi és adóügyi reformokkal, valamint virágzó udvari kultúrával és az első hazai felsőoktatási intézmények megalapításával emelték fel a királyságot. A nemesi jogok megfogalmazása és a birtoköröklési szabályok rögzítése tovább erősítette a belső stabilitást, amelyre nagy szükség is volt a déli határokon megjelenő oszmán fenyegetés miatt.

Később a Luxemburgi- és a Hunyadi-ház uralkodói és hadvezérei európai koalíciókat és korszerű zsoldoshadseregeket szerveztek, hogy megvédjék a keresztény világot a török hódítóktól. Mátyás király uralkodása alatt a Magyar Királyság igazi európai nagyhatalommal és pezsgő kulturális élettel büszkélkedhetett, ahol a legújabb itáliai művészeti áramlatok is korán gyökeret vertek. A belső ellentétek és a külső nyomás végül a XVI. század elején egy olyan sorsfordító katasztrófához vezettek, amely végérvényesen lezárta a virágzó magyar középkor időszakát.

Kezdődhet hát az izgalmas történelmi kvíz a magyar középkorról?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Ki volt az az uralkodó, aki 1222-ben kiadta az Aranybullát, korlátozva a királyi hatalmat?

Nézd meg az alábbi videóban, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenéznie a középkor emberének:

Ezek a történelmi kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu