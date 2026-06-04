Történelmi kvíz: csak a legműveltebb magyaroknak sikerül – Mennyit tudsz a trianoni békéről?

1920. június 4-e az a dátum, amelyet minden magyar ember jól ismer. De a hozzá kapcsolódó részletekre is emlékszel még? A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából most igaz vagy hamis állítások segítségével teheted próbára tudásodat egy történelmi kvíz keretein belül.

Történelmi kvíz: mennyit tudsz a trianoni békéről? / Fotó: Shutterstock

Június 4-e a nemzeti összetartozás napja.

A Trianon-kvízben igaz vagy hamis állításokról kell döntened.

Számot adhatsz arról, mennyit tudsz a magyar történelem egyik legfontosabb eseményéről.

Történelmi kvíz a nemzeti összetartozás napja alkalmából: te mennyit tudsz a trianoni békéről?

Június 4-én ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás Napját. Az emléknap a 106 éve, június 4-én aláírt trianoni békeszerződés évfordulójához kapcsolódik, amely az első világháborút követően alapjaiban változtatta meg Magyarország helyzetét és határait. Az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává. A nap célja nem csupán az, hogy felidézzük a történelmi eseményt és hatásait, hanem az, hogy hangsúlyozzuk: a magyar nemzetet a határokon túl élő magyar közösségekkel együtt egy kulturális és történelmi kötelék kapcsolja össze.

Vajon te tisztában vagy az első világháborút lezáró diktátum minden részletével? Ezzel a magyar történelmi kvízzel kiderítheted, mennyit tudsz a trianoni békéről!

Olvasd el figyelmesen az állításokat, majd döntsd el: igaz vagy hamis?