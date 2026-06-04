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Történelmi kvíz: csak a legműveltebb magyaroknak sikerül – Mennyit tudsz a trianoni békéről?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Nemzeti Összetartozás Nap
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 06:20
történelem kvízekMagyar Nemzet Történelmi KVÍZtrianoni béke
Csak kevés magyar ember ismeri minden kérdésre a választ. Te tudod, melyik állítás igaz és melyik hamis? Ebben a történelmi kvízben tesztelheted, mennyit tudsz az I. világháborút lezáró trianoni béke részleteiről!
Boncza Léda
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1920. június 4-e az a dátum, amelyet minden magyar ember jól ismer. De a hozzá kapcsolódó részletekre is emlékszel még? A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából most igaz vagy hamis állítások segítségével teheted próbára tudásodat egy történelmi kvíz keretein belül.

Trianoni emlékmű virágkoszorúkkal a történelmi kvízben.
Történelmi kvíz: mennyit tudsz a trianoni békéről? / Fotó:  Shutterstock 
  • Június 4-e a nemzeti összetartozás napja.
  • A Trianon-kvízben igaz vagy hamis állításokról kell döntened.
  • Számot adhatsz arról, mennyit tudsz a magyar történelem egyik legfontosabb eseményéről.

Történelmi kvíz a nemzeti összetartozás napja alkalmából: te mennyit tudsz a trianoni békéről?

Június 4-én ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás Napját. Az emléknap a 106 éve, június 4-én aláírt trianoni békeszerződés évfordulójához kapcsolódik, amely az első világháborút követően alapjaiban változtatta meg Magyarország helyzetét és határait. Az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává. A nap célja nem csupán az, hogy felidézzük a történelmi eseményt és hatásait, hanem az, hogy hangsúlyozzuk: a magyar nemzetet a határokon túl élő magyar közösségekkel együtt egy kulturális és történelmi kötelék kapcsolja össze.

Vajon te tisztában vagy az első világháborút lezáró diktátum minden részletével? Ezzel a magyar történelmi kvízzel kiderítheted, mennyit tudsz a trianoni békéről!

Olvasd el figyelmesen az állításokat, majd döntsd el: igaz vagy hamis?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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A trianoni békeszerződés az aláírás helyszínéről kapta nevét.

Hallgasd meg a következő videót Cseri Kristóf hegedűművésszel, amelyben a nemzeti összetartozás napjának jelentőségéről hallhatsz:

Derítsd ki, mennyit tudsz az országot formáló eseményekről még több történelmi kvíz segítségével:

 

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