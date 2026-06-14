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Történelmi kvíz az ókori Görögországról

Történelmi kvíz: azt gondolod, mindent tudsz Nagy Sándorról és Spártáról? Derítsd ki az igazságot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors játék
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 10:45
történelem kvízekókori történelemGörögország
Teszteld a tudásod, és derítsd ki, vajon otthonosan mozogsz-e az antik hősök, az ókori csaták és a nagy filozófusok lenyűgöző világában! Kattints a cikkre, és indítsd el a játékot, hiszen ez a különleges történelmi kvíz garantáltan megizzasztja még a legnagyobb szakértőket is!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A következő történelmi kvíz az ókori Hellasz lenyűgöző világába kalauzol el minket, amely a nyugati civilizáció bölcsőjeként alapjaiban határozta meg Európa fejlődését. Ez a korszak nem egységes birodalomként, hanem önálló belső rendszerek és egymással rivalizáló szövetségek hálózataként működött.

Történelmi kvíz az ókori Görögországról.
Izgalmas történelmi kvíz kérdéssorával teheted próbála a tudásodat az ókori Hellasz történelméről
Fotó: Aerial-motion /   shutterstock
  • Tíz izgalmas kérdés a hadtörténettől a kultúráig.
  • Három válaszlehetőség minden kérdésnél, pontos magyarázatokkal.
  • Azonnali értékelés a végén, amiből kiderül a szinted.

Melyik a legjobb online történelmi kvíz az ókori Görögországról?

Az ókori görögök függetlenségüket és sajátos társadalmi berendezkedésüket a keleti hódító törekvésekkel szemben is sikeresen megvédték. A fegyverek zaja mellett a korszakban virágzásnak indult a színház, a művészet és a tudomány, a görög filozófusok pedig örökre megváltoztatták a világról alkotott képünket. A vallás és a rendszeres sportünnepek, az olimpiák szintén fontos összekötő kapcsot jelentettek a különböző régiók lakói között. Később, Nagy Sándor hódításai után a görög kultúra és nyelv eljutott egészen a Közel-Keletig és Ázsiáig, új szellemi központokat teremtve a Földközi-tenger medencéjében. Az eposzok kora és a nagy uralkodók tettei a mai napig a történészek és a rejtvénykedvelők kedvenc témái közé tartoznak.

Készen állsz hát a következő izgalmas történelmi kvízre az ógörög időszakból?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik híres csatában győzték le a görögök a perzsákat i. e. 490-ben, amely után egy katona a hírrel Athénba futott?

Nézd meg a videót is az ókori görög történelemről:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a kvízekkel is:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu