Ragnar Lothbrok nyomában: 10 történelmi kvízkérdés, amit csak az igazi rajongók tudnak megoldani

Ez a történelmi kvíz a középkor egyik legmeghatározóbb népcsoportjának, a vikingek világába kalauzol el minket. A skandináv térségből rajzó harcosok és telepesek évszázadokon át rettegésben tartották Európa partvidékeit, miközben alapjaiban formálták át a kontinens politikai térképét.

Tengeri fölény: forradalmi hajóépítési technikáik tették lehetővé a távolsági hódításokat.

Kulturális nyom: nemcsak harcosok, hanem jogalkotók és tehetséges kézművesek is voltak.

Egy korszak vége: a kereszténység felvétele és az 1066-os csata zárták le aranykorukat.

A vikingek kiváló tengerészek voltak, akiknek klinkerpalánkos hajói a nyílt óceánokon és a sekély folyókon egyaránt biztosították a fölényt. Nem csupán pusztító hadjáratok, portyázások fűződnek a nevükhöz, hanem virágzó kereskedelmi hálózatok kiépítése és új földek benépesítése is, a mai Oroszországtól egészen az észak-amerikai partokig, és közülük kerültek ki a korszak legelismertebb zsoldosai, a varangi gárda tagjai is. Társadalmukban a becsület, a hírnév és a sorsba vetett hit központi szerepet játszott, amit gazdag mitológiájuk és rúnákba vésett emlékeik is őriznek. A kereszténység felvétele és a központosított királyságok kialakulása végül lezárta ezt a dinamikus korszakot, de örökségük a mai napig él a popkultúrában. A vikingek története tehát egyszerre szól a hódításról, az alkalmazkodásról és a felfedezés vágyáról.

