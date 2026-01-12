Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Tudod hol vívták meg? Kőkemény történelmi kvíz csataterekről, országokról, térképekről

2026. január 12.
A történelem tele van fordulópontokkal, ahol seregek és hadvezérek vívtak döntő ütközeteket. Következő történelmi kvízünk segítségével tesztelheted tudásodat, hogy fel tudod-e tenni a híres csatákat a térképre.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A történelem nemcsak száraz évszámokból és sokszor kimondhatatlan, vagy összetéveszthető nevek sorából áll, hanem nagyon is konkrét helyekből: mezőkből, folyókból, tengeri szorosokból, városokból. Történelmi kvízünkben most e helyszínek nyomába eredünk.

történelmi kvíz a világ leghíresebb csatatereiről, mint például Waterloo
Következő történelmi kvízünkben a világ leghíresebb csatatereit járjuk be - ezúttal a térképen.
Fotó: Kurt Vansteelant / Shutterstock 
  • Teszteld tudásod, mennyire ismered a történelem híres csatáinak helyszíneit.
  • Térképismereti kihívás: megtalálod-e a csatatereket mai országok szerint?
  • Tanulj játékosan, és idézd fel a legjelentősebb ütközeteket és helyszíneiket.

Izgalmas történelmi kvíz: fedezd fel a híres ütközetek csatatereit

Olyan helyszínek nyomába eredünk, ahol seregek vonultak fel, birodalmak sorsa dőlt el, és gyakran egyetlen rosszul megválasztott helyszín pecsételte meg a végkimenetelt.

Ebben a történelmi kvízben nem azt kérdezzük, mi történt – azt nagyjából mindenki tudja –, hanem azt, hogy hol. Mennyire áll össze a fejedben a történelem földrajza? Felismered-e a csatatereket mai országokhoz, városokhoz kötve? Lesznek ismerős nevek, de a helyszínek már kevésbé adják magukat.

Nem kell hadtörténésznek lenned, de a magabiztos válaszokhoz nem árt egy jó térképes emlékezet. Nézzük, tudod-e, hol vívták meg azokat a csatákat, amelyekről ma is tanulunk.

Kezdhetjük?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Hol található a Trafalgar-fok, ahol Horatio Nelson brit admirális fényes győzelmet aratott Napóleon flottája felett 1805. október 21-én?

