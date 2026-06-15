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Jóbarátok-kvíz vérbeli rajongóknak: te mennyire emlékszel a sorozat legviccesebb jeleneteire?

Jóbarátok-kvíz vérbeli rajongóknak: te mennyire emlékszel a sorozat legviccesebb jeleneteire?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nosztalgia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 10:45
szitkomsorozatJóbarátok
Hihetetlen, de az örök maximalista, rendmániás és imádnivaló Monica Geller, azaz Courteney Cox ma ünnepli 62. születésnapját. Ennek apropóján egy játékos Jóbarátok-kvízre invitálunk, amelyből kiderítheted, mennyire emlékszel a szitkom ikonikus karaktereire és legmókásabb pillanataira!
Antalfi Krisztina
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Egy egész generáció nőtt fel Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler és Ross legszórakoztatóbb történetein, a szituációs komédia pedig több mint két évtizeddel később is ugyanolyan népszerű, mint a kezdetek kezdetén. Sikerét talán annak köszönhette, hogy a hat főszereplő teljesen különböző személyiség volt, így mindenki könnyen megtalálta a kedvencét. Itt van például rögtön a Monica Gellert alakító Courteney Cox, aki ezen a napon ünnepli 62. születésnapját, mi pedig ennek alkalmából készítettünk egy szórakoztató Jóbarátok-kvízt, amellyel felidézheted a sorozat legviccesebb és legikonikusabb pillanatait.

A Jóbarátok-kvízben szereplő Courteney Cox.
Nagy Jóbarátok-kvíz Monica, azaz Courteney Cox születésnapja alkalmából / Fotó: NBC /   GettyImages
  • Courteney Cox születésnapja alkalmából felidézzük a Jóbarátok legemlékezetesebb pillanatait. 
  • Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler és Ross több mint 30 év után is hatalmas kedvenc. 
  • Töltsd ki ezt a kvízt, és derítsd ki, valóban vérbeli rajongó vagy-e!

Szórakoztató Jóbarátok-kvíz: mennyire emlékszel Monica és a többiek poénjaira?

Courteney Cox számára kétségtelen, hogy a sorozatban nyújtott alakítása hozta meg a nemzetközi hírnevet. A színésznő azóta számos filmben és sorozatban bizonyította tehetségét – láthattuk többek között a Sikoly-filmekben, az Ace Ventura: Állati nyomozóban, valamint a Született szinglik című sorozat főszerepében is –, a legtöbb rajongó számára azonban örökre a tisztaságmániás Monica Geller marad, akinek fergeteges beszólásai rengeteg vicces pillanatot adtak a nézőknek. Ha te is szereted a sorozatot, itt az idő egy kis nosztalgikus utazásra a ’90-es évekbe.

Most kiderül, mennyire emlékszel a „csúnya pucér pasira”, Ross kiskedvencére, Joey csajozós dumájára és a legendás hálaadásnapi pulykára. Töltsd ki ezt a Jóbarátok-kvízt, és tudd meg, hány részletet tudsz felidézni a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb szitkomjából! Csak a legnagyobb rajongók hozzák a 8/8-at!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Mi Monica lakásának, az ikonikus lila ajtó „házszáma”?

Ha tetszett ez a szórakoztató Jóbarátok-kvíz, nézd meg az alábbi videót is Monica legjobb jeleneteivel:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már?

 

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