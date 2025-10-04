Őrülten terjed az új AI trend: mindenki bekerül a Sikoly-filmekbe – Így néznének ki Tóth Andiék az ikonikus horrorban

Az elmúlt hetekben felrobbantotta a netet egy új trend, melynek köszönhetően a Sikoly filmek ikonikus hálószobáiban találhatjuk magunkat. A nosztalgikus 90-es évek hangulata azonban nem minden! Ha belemegyünk a játékba és saját magunkról töltünk fel egy képet, a szellempofaként elhíresült gyilkos is feltűnik mögöttünk. Az áldozatok, most nem mások, mint magyar sztárok. Mutatjuk, hogy néznének ki a Sikoly filmek díszletében!
Tóth Andi:
Köllő Babett:
Palvin Barbara:
Rubint Réka:
Selena Gomez és Benny Blanco:
A trend egyre nagyobb figyelmet kap, és ki tudja, talán egyszer tényleg készül egy horrorfilm magyar sztárokkal a főszerepben. Addig is az AI segítségével könnyen megnézhetjük, hogyan állna nekik a félelem és a sikoly.
