Őrülten terjed az új AI trend: mindenki bekerül a Sikoly-filmekbe – Így néznének ki Tóth Andiék az ikonikus horrorban

Az elmúlt hetekben felrobbantotta a netet egy új trend, melynek köszönhetően a Sikoly filmek ikonikus hálószobáiban találhatjuk magunkat. A nosztalgikus 90-es évek hangulata azonban nem minden! Ha belemegyünk a játékba és saját magunkról töltünk fel egy képet, a szellempofaként elhíresült gyilkos is feltűnik mögöttünk. Az áldozatok, most nem mások, mint magyar sztárok. Mutatjuk, hogy néznének ki a Sikoly filmek díszletében!

Sikoly című horrorfilm az Ai valóságban (Fotó: Northfoto)

A Sikoly filmek

Tóth Andi:

Tóth Andi énekesnő, mint horror királynő (Fotó: Mediaworks/ Ai)

Köllő Babett:

Köllő Babett a Sikoly filmek díszletében (Fotó: Mediaworks/ Ai)

Herceg Erika:

Herceg Erika Megasztár zsűrije bomba formában a vásznon (Fotó: Mediaworks/ Ai)

Palvin Barbara:

Palvin Barbi nem csak a kifutón díva, hanem a filmvásznon is (Fotó: Mediaworks/ Ai)

Rubint Réka:

Rubint Réka Schóbert Lara édesanyja is horrorfilm szereplő lett (Fotó: Mediaworks/ Ai)

És a végére egy világsztár páros

Selena Gomez és Benny Blanco:

Selena Gomez párja egy filmben a sztárral (Fotó: Mediaworks/ Ai)

A trend egyre nagyobb figyelmet kap, és ki tudja, talán egyszer tényleg készül egy horrorfilm magyar sztárokkal a főszerepben. Addig is az AI segítségével könnyen megnézhetjük, hogyan állna nekik a félelem és a sikoly.