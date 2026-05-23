Egy rém rendes család kvíz: mennyire emlékszel kedvenc cipőboltosunk életére?

Mi az ami leginkább megragadt nekünk az Egy rém rendes családból? Al Bundy, mint a tragikomikus hétköznapi hős? A mélyen megbúvó társadalmi reflexió, amelynek örök érvényű üzenetekkel is bír? Vagy a szimpla altesti humor egyvelege 11 évadon keresztül? Ez az a sorozat, ami kicsit mindenkit megszólított – sőt, mindenkinek be is szólt. Ezt pedig máig nem sok műsor vállalja magára.

Az Egy rém rendes család szereposztásában a Bundy családot követhetjük: a tunya családfő Al Bundy, (Ed O’Neill) a pénzköltésen kívül másra kevésbé alkalmas Peggy Bundy, (Katey Sagal) a csekélyértelmű szőke szépség Kelly Bundy (Christina Applegate) és a tinihormonjaival küzdő zavart fiú Bud Bundy. (David Faustino) A családi élet, az amerikai kispolgári lét és a legnagyobb társadalmi tabuk boncolgatását vették alapul olyan szinten, hogy ha ma készült volna, akkor a napjainkban kialakult PC világ már nem tudná megemészteni.

A családapa szerepe elkerülhetetlenül közel állt Ed O’Neillhez. Olyannyira, hogy 20 évvel később a Modern családban is ő játszotta a legidősebb családtagot, aki a nála jóval fiatalabb Sofia Vergarával házasodott össze.

Nem mindegyik főszereplőnek adatott meg a boldog élet a sorozat után. A fiúkat megőrjítő Kelly Bundyt alakító színésznő, Christina Applegate betegsége beárnyékolta az egykori bombázó elmúlt éveit. A sztár szklerózis multiplexben szenved és folyamatos orvosi vizsgálatokra szorul, hogy kontrollban tartsák az állapotát. Ugyanakkor az egykori televíziós család nem felejtette el őt, tavaly egy színházi előadás keretében találkoztak egymással és a közönséggel.