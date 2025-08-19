UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Kőkemény Jóbarátok sorozat-kvíz: a legnagyobb rajongók is elhasalnak rajta – Neked sikerül kitöltened?

Matthew Perry
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 15:15
Chandler BingsorozatokJóbarátokkvíz
Tudd meg, mennyire vagy igazi Jóbarátok-rajongó! Csak a legnagyobb fanok hozzák a maximális pontszámot ezen a kvízen.
Bors
A szerző cikkei

Augusztus 19-én ünnepelnénk Matthew Perry, a Jóbarátok legendás Chandler Bingjének születésnapját. A színész humorával, egyedi stílusával és emlékezetes beszólásaival örökre beírta magát a sorozattörténelembe. Bár Matthew Perry már nincs közöttünk, szerepeivel és imádnivaló személyiségével ma is milliók szívében él tovább. A különleges évforduló alkalmából készült ez a Jóbarátok-kvíz, amellyel felidézhetjük a sorozat legviccesebb és legikonikusabb pillanatait is.

jóbarátok, sorozat, kvíz
Jóbarátok kvíz: teszteld, mennyire emlékszel Chandler poénjaira, és a többi részletre!
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /  AFP

A Jóbarátok nem egyszerűen egy sorozat, sokak számára egy korszak, egy biztonságos, ismerős világ, amihez bármikor vissza lehet térni. Monica tisztaságmániája, Chandler kínos poénjai, Joey kajamániája, Phoebe fura dalai, Ross dinoszauruszos szenvedélye, és Rachel hajtrendjei együtt teremtettek egy olyan ikonikus hatost, akikkel évtizedek óta együtt nevetünk. Kvízünkből kiderül, hogy vajon tényleg akkora vagy-e, mint gondolod!

Mekkora Jóbarátok-rajongó vagy? Kvízünkből kiderül

Aki egyszer beleszeretett ebbe a sorozatba, az pontosan tudja, milyen érzés, amikor a főcím zenéje felcsendül, vagy amikor Joey belép a szobába egy „Joey nem ad a kajájából” stílusú megjegyzéssel.

De vajon mennyire emlékszel a részletekre? Tudod, mit rejtett Monica szekrénye, vagy ki volt csúnya, meztelen pasi? Teszteld a tudásod ebben a kőkemény, de nosztalgiával teli Jóbarátok-kvízben – csak a valódi fanatikusok hozzák a 10/10-et! Kiderül valójában mekkora Jóbarátok-rajongó vagy!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik karakter lakott először a híres lila ajtós lakásban

Jóbarátok jelenetek, amiket lehetetlen nevetés nélkül kibírni:

