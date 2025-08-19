Kőkemény Jóbarátok sorozat-kvíz: a legnagyobb rajongók is elhasalnak rajta – Neked sikerül kitöltened?

Augusztus 19-én ünnepelnénk Matthew Perry, a Jóbarátok legendás Chandler Bingjének születésnapját. A színész humorával, egyedi stílusával és emlékezetes beszólásaival örökre beírta magát a sorozattörténelembe. Bár Matthew Perry már nincs közöttünk, szerepeivel és imádnivaló személyiségével ma is milliók szívében él tovább. A különleges évforduló alkalmából készült ez a Jóbarátok-kvíz, amellyel felidézhetjük a sorozat legviccesebb és legikonikusabb pillanatait is.

Jóbarátok kvíz: teszteld, mennyire emlékszel Chandler poénjaira, és a többi részletre!

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

A Jóbarátok nem egyszerűen egy sorozat, sokak számára egy korszak, egy biztonságos, ismerős világ, amihez bármikor vissza lehet térni. Monica tisztaságmániája, Chandler kínos poénjai, Joey kajamániája, Phoebe fura dalai, Ross dinoszauruszos szenvedélye, és Rachel hajtrendjei együtt teremtettek egy olyan ikonikus hatost, akikkel évtizedek óta együtt nevetünk. Kvízünkből kiderül, hogy vajon tényleg akkora vagy-e, mint gondolod!

Mekkora Jóbarátok-rajongó vagy? Kvízünkből kiderül

Aki egyszer beleszeretett ebbe a sorozatba, az pontosan tudja, milyen érzés, amikor a főcím zenéje felcsendül, vagy amikor Joey belép a szobába egy „Joey nem ad a kajájából” stílusú megjegyzéssel.

De vajon mennyire emlékszel a részletekre? Tudod, mit rejtett Monica szekrénye, vagy ki volt csúnya, meztelen pasi? Teszteld a tudásod ebben a kőkemény, de nosztalgiával teli Jóbarátok-kvízben – csak a valódi fanatikusok hozzák a 10/10-et! Kiderül valójában mekkora Jóbarátok-rajongó vagy!