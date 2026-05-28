Te mennyire emlékszel még a magyar népmesékre? Ehhez a kvízhez átlagon felüli memóriára lesz szükséged

Ha a te fejedben is azonnal megelevenedett a Magyar népmesék rajzfilmsorozatának főcímdala, ez a kvíz neked szól! Kerekedj fel, és indulj el egy gyors kalandra a hétfejű sárkányok és csavaros eszű szegénylegények világában. Reméljük, szerencsével jársz, mert jó mélyre kell ásnod az emlékezetedben, hogy minden kérdésre helyes választ adj!

Kvíz: mennyire emlékszel a magyar népmesékre?

Magyar népmesék kvíz: te mi mindenre emlékszel még a legismertebb történetekből?

Minden magyar ember találkozott már a kisgömböccel, a csillagszemű juhásszal és a vasorrú bábával is. A mesés, de mindig tanulságos történetekkel, amelyek egyszerre szórakoztattak, és adtak leckét a bátorságról, a becsületről és a kitartásról. De megismertették velünk régi magyar hiedelmeinket is: a táltosokat, boszorkányokat, sárkányokat és más mágikus lényeket, amelyek nagy része még a honfoglalás előtti hitvilágból hagyományozódott ránk, majd később a kereszténység motívumaival színesedett.

Bár a magyar népmesék évszázadokon át csak szájhagyomány útján terjedtek – így alakult ki sok-sok különböző változatuk –, mára a magyar népmesegyűjtőknek köszönhetően írott formában is megtalálhatjuk őket. Sőt! Könyvekben, diafilmeken és a legendás rajzfilmsorozatban is.

Te mikor és milyen formában találkoztál velük utoljára? Itt az idő, hogy visszaemlékezz a régi szép időkre, és egy rövid mesekvíz segítségével kiderítsd, milyen mély nyomot hagytak benned a magyar népmesék varázslatos történetei!