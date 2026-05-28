A hathetes baba szűnni nem akaró sírásban tört ki – egy nappal később meghalt

Ami Boyd lánya teljesen egészségesnek tűnt egészen addig, amíg egy nap sírni kezdett és nem akarta abbahagyni.

Sírni kezdett, majd meghalt Flossie (fotó: GoFundMe)

Sírni kezdett, de ekkor más késő volt

Amikor Boyd 2024 júliusában életet adott lányának, Flossie Bilboe-nak, minden teljesen normálisnak tűnt. Szeptemberben azonban a kisbaba hirtelen vigasztalhatatlanul sírni kezdett.

Az édesanya sürgősségire vitte a kislányt, miután semmivel sem tudta megnyugtatni. Flossie sikoltozva sírt, az orvosok pedig eleinte nem tudták, mi lehet a baj. Később úgy tűnt, javul az állapota, ezért a család azt hitte, csak egyszerű görcsökről lehet szó.

A sürgősségi osztályon valamilyen szepszisre gyanakodtak, majd kiderült, hogy agyvérzése van.

A diagnózis után Flossie intenzív osztályra került és lélegeztetőgépre kapcsolták, az orvosok azonban közölték a szülőkkel, hogy ezt valószínűleg nem fogja túlélni.

Nem volt okunk azt gondolni, hogy rosszul van. Olyan hirtelen jött, csak egy hangos sikoly kellett és az anyai ösztönöm azonnal működésbe lépett. Nem egy normális sírás volt, éreztem, hogy fájdalmai vannak.

Boyd és partnere, Michael Bilboe később megtudták, hogy Flossie örökletes vérzéses teleangiektáziában (HHT) szenvedett. Ez egy ritka genetikai állapot, amely rendellenes kapcsolatokat okoz az artériák és a vénák között. Flossie tragikus halála után Boydnál és hatéves fiánál, Henrynél is diagnosztizálták a betegséget.

Flossie és Henry (fotó: GoFundMe)

Adományt gyűjt a család

A család most Flossie második születésnapjára adománygyűjtést szervez. A befolyt összegből olyan speciális babakocsikat vásárolnának a kórházak számára, amelyeket elhunyt csecsemők és kisgyermekek szállítására használnak.

Az édesanya felidézte azt is, milyen érzés volt végigsétálni a kórházon halott gyermekével a karjában.

Szörnyű volt attól félni, hogy valaki meglát, miközben a halott babámat tartom a karjaimban. A különleges babakocsi lehetővé teszi a családok számára, hogy tolják a babát, ahelyett, hogy cipelnénk, ráadásul egy teljesen lehúzható kupola is van rajta, így senki sem láthat bele.

Az édesanya szerint ezek az eszközök nemcsak a családokat védik a kíváncsi tekintetektől, hanem lehetőséget adnak arra is, hogy a gyászolók még egy utolsó sétát tehessenek gyermekükkel, nyugodt körülmények között - írja a People.