Nagy retró mesekvíz: mennyire emlékszel még Süsü, a híres egyfejű sárkány történetére?

Ma 6 éve búcsúztunk el a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas magyar írónktól, Csukás Istvántól, akinek gyerekkorunk rengeteg varázslatos percét köszönhetjük. Köszönjük meg neki a szép emlékeket, köztük Süsü, a sárkány okozta mosolygós pillanatokat! Töltsd ki te is retró mesekvízünket, és tedd próbára tudásodat!
Csukás István 1936-ban született Kisújszálláson, egy kovács fiaként. Gyerekkorát később szegénynek, de boldognak írta le. Sokáig nem íróként képzelte el magát; hegedűművész szeretett volna lenni, és komolyan készült a zenei pályára. A fordulat kamaszkorában jött, amikor megjelent első verse. Jogon tanult, majd később a bölcsészkaron is kipróbálta magát, de egyik szakon sem szerzett diplomát. Ennek ellenére az irodalom szeretete egyre inkább élete meghatározó részévé vált.
Már fiatalon egy kiadónál dolgozott, később szerkesztőként, televíziós munkatársként, majd egy ifjúsági könyvkiadó vezetőjeként tevékenykedett. Az ötvenes évek végétől publikált. A hatvanas évektől kezdve szinte folyamatosan jelen volt a magyar kulturális életben.
A hetvenes évek elejétől kezdve Csukás a magyar gyermekirodalom meghatározó alakjává vált. Ebben a műfajban teljesedett ki igazán, amiért igazán hálásak lehetünk, hiszen olyan figurákat ismerhettünk meg képzelőerejének köszönhetően, mint Mirr-Murr, a kandúr, a Nagy Ho-ho-ho-horgász, Pom Pom és barátai, a felejthetetlen csokiimádó Gombóc Artúr és végül, de nem utolsósorban Süsü, a jószívű sárkány.
A Süsü, a sárkány kalandjait feldolgozó bábfilmsorozat egy rádiójátékból indult, és Csukás István alkotta meg a varázslatos világ forgatókönyvét. Az első epizód 1977 karácsonyán került adásba. A zenés bábjáték humorának, és szerethető karaktereinek köszönhetően gyorsan nagy népszerűségre tett szert. Az 1980-as években további epizódok készültek, a sorozat pedig hosszú időre a magyar televíziózás egyik emblematikus darabjává vált.
Süsü, a sárkány történetének ereje nem a látványban, hanem a hangulatában rejlett, amit a jószívű, álmodozó sárkány figurája tett még felejthetetlenebbé. A főszereplő a kívülállóság nehézségeiről, a barátságról, a szeretetről és az elfogadásról tanította a nézőket.
Az alábbi videóban Csukás István keresztlányát hallgathatod meg, ahogy a nagy mesemondó híres figuráiról nosztálgiázik:
