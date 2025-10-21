Magyar népmesék kvíz: tedd próbára magad, mennyire emlékszel gyerekkorunk kedvenc sorozatára

Jankovics Marcell rendezőként, tervezőként és szakértőként úgy nyúlt a magyar népmesékhez, hogy közben a népművészet formáit, színeit és motívumait is életre keltette. Nem idealizálta a történeteket, hanem tisztelettel bánt azokkal, megőrizve a paraszti kultúra természetes bölcsességét és humorát. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas alkotó, aki a Nemzet Művésze címet is elnyerte, egész életében a magyar kultúra megőrzését és újraértelmezését tekintette küldetésének. Ő volt az, aki a magyar népmeséken keresztül meg tudta mutatni a magyar néplélek igazi arcát.

A Magyar népmesék gyerekkorunk kedvenc sorozata volt

Magyar népmesék kvíz csak rajongóknak

A Magyar népmeséket 1980-ban tűzték műsorra. A sorozat 100 epizódból áll, és több mint három évtizeden át készült a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban. A kecskeméti animátorok Jankovics Marcell vezetésével különleges, kézműves igényességű sorozatot hoztak létre, amelyben minden apró részlet magyar motívumokat idéz. Szabó Gyula hangja a sorozat elválaszthatatlan részévé vált, ahogy a jól ismert főcímdal is, amelyet a Kaláka együttes szerzett.

