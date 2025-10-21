Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Karakter a Magyar népmesékben

Magyar népmesék kvíz: tedd próbára magad, mennyire emlékszel gyerekkorunk kedvenc sorozatára

kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 08:45
Jankovics MarcellMagyar népmesék
Ha meghallod a Kaláka jellegzetes dallamát, máris megelevenedik előtted a hímzett virágok között életre kelő mesék világa? A Magyar népmesék gyerekkorunk elválaszthatatlan része volt, ahogy Szabó Gyula mély, megnyugtató hangján megszólalt a jól ismert mondat: „Egyszer volt, hol nem volt…”.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Jankovics Marcell rendezőként, tervezőként és szakértőként úgy nyúlt a magyar népmesékhez, hogy közben a népművészet formáit, színeit és motívumait is életre keltette. Nem idealizálta a történeteket, hanem tisztelettel bánt azokkal, megőrizve a paraszti kultúra természetes bölcsességét és humorát. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas alkotó, aki a Nemzet Művésze címet is elnyerte, egész életében a magyar kultúra megőrzését és újraértelmezését tekintette küldetésének. Ő volt az, aki a magyar népmeséken keresztül meg tudta mutatni a magyar néplélek igazi arcát.

Magyar népmesékbe illő festett babák
A Magyar népmesék gyerekkorunk kedvenc sorozata volt
Fotó: AJSTUDIO PHOTOGRAPHY /  Shutterstock 

Magyar népmesék kvíz csak rajongóknak

A Magyar népmeséket 1980-ban tűzték műsorra. A sorozat 100 epizódból áll, és több mint három évtizeden át készült a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban. A kecskeméti animátorok Jankovics Marcell vezetésével különleges, kézműves igényességű sorozatot hoztak létre, amelyben minden apró részlet magyar motívumokat idéz. Szabó Gyula hangja a sorozat elválaszthatatlan részévé vált, ahogy a jól ismert főcímdal is, amelyet a Kaláka együttes szerzett. 

Most Jankovics Marcell születésnapja alkalmából tedd próbára magad, mennyire emlékszel a Magyar népmesék világára. Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
A Bíró okos lánya című mesében Mátyás király különös próbák elé állította a bírót. Melyik volt ezek közül az egyik?

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu