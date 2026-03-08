Mézga Géza vagyok – Te se lopd a napot, inkább tedd próbára a memóriádat ezzel a kőkemény retró kvízzel

Március 8-án egy kivételes tehetségre emlékezünk. 1921-ben, ezen a napon született Romhányi „rímhányó” József, akinek gyerekkorunk rengeteg emlékezetes pillanatát köszönhetjük. Ünnepeld a Mézga családdal a magyar író, költő és műfordító születésnapját, és töltsd ki retró kvízünket!

Ünnepeld Romhányi József születésnapját retró kvízünkkel! Mire emlékszel Mézgáék kalamajkáiból?

Fotó: Bors

Romhányi József 1921. március 8-án született Nagytétényben.

Olyan magyar klasszikusokat köszönhetünk neki, mint a Lúdas Matyi, a Hófehér és nem utolsósorban a Mézga család.

Retró kvízünk segítségével most tesztelheted tudásodat a nagysikerű rajzfilmsorozatról.

Kőkemény retró kvíz: mennyire emlékszel a Mézga család kalandjaiból?

Romhányi József 1921-ben született Nagytétényben. Az érdemes művész eredetileg muzsikusnak készült, brácsán játszott, és a Székesfővárosi Felsőbb Zenei Iskolában tanult. Bár a pályája más irányba indult, a zene iránti szenvedélye később is érezhető maradt műveiben.

Bravúros ritmusérzéke, játékos szóhasználata, lehengerlő rímtechnikája miatt érdemelte ki a „Romhányi, a rímhányó” becenevet is.

Opera-szövegkönyveket írt, musicaleket fordított. Többek között a világhírű Macskák magyar változata is az ő munkáját dicséri. Forgatókönyvíróként olyan animációs klasszikusok kötődnek nevéhez, mint a Lúdas Matyi vagy a Hófehér. Játékos állatversei Szamárfül címmel, posztumusz jelentek meg. A magyar családok számára azonban mégis rajzfilmszövegei jelentik Romhányi József legértékesebb örökségét.

A Mézga család tagjai

Romhányi és a Mézga család tagjainak neve elválaszthatatlan egymástól. A retró mesét Nepp Józseffel közösen hívták életre. Az 1968-ban bemutatott sorozat itthon kultikussá vált, de külföldön is óriási sikereket aratott. Német-, Olasz- és Franciaországban, de még Kubában és Brazíliában is vetítették.

Ma szinte nincs olyan magyar felnőtt, aki ne emlékezne a 12 éves zseni Mézga Aladárra, aki háztartási eszközökből barkácsolt űrtechnikai kütyüivel hívott minket utazásra. A sorozat varázsát a Mézga testvérek civakodásán és a házaspár dinamikáján túl Romhányi zseniális nyelvi humorának, iróniájának és ritmusos dialógusainak köszönhette.