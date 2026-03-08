Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Mézga Géza és Paula egy kerítésre festve a retró kvízben.

Mézga Géza vagyok – Te se lopd a napot, inkább tedd próbára a memóriádat ezzel a kőkemény retró kvízzel

magyar mese
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 08:45
Mézga családfilmes kvízekretro kvízek
Készen állsz egy kis időutazó nosztalgiára, Mézga Aladárral, Máris szomszéddal és Blökivel? Akkor irány a retró kvíz! Csak a legjobb memóriával rendelkező emberek emlékeznek ezekre a részletekre a régi magyar rajzfilmsorozatból!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Március 8-án egy kivételes tehetségre emlékezünk. 1921-ben, ezen a napon született Romhányi „rímhányó” József, akinek gyerekkorunk rengeteg emlékezetes pillanatát köszönhetjük. Ünnepeld a Mézga családdal a magyar író, költő és műfordító születésnapját, és töltsd ki retró kvízünket!

Romhányi József a Mézga családról készült retró kvízben.
Ünnepeld Romhányi József születésnapját retró kvízünkkel! Mire emlékszel Mézgáék kalamajkáiból?
Fotó: Bors
  • Romhányi József 1921. március 8-án született Nagytétényben.
  • Olyan magyar klasszikusokat köszönhetünk neki, mint a Lúdas Matyi, a Hófehér és nem utolsósorban a Mézga család.
  • Retró kvízünk segítségével most tesztelheted tudásodat a nagysikerű rajzfilmsorozatról.

Kőkemény retró kvíz: mennyire emlékszel a Mézga család kalandjaiból?

Romhányi József 1921-ben született Nagytétényben. Az érdemes művész eredetileg muzsikusnak készült, brácsán játszott, és a Székesfővárosi Felsőbb Zenei Iskolában tanult. Bár a pályája más irányba indult, a zene iránti szenvedélye később is érezhető maradt műveiben.

Bravúros ritmusérzéke, játékos szóhasználata, lehengerlő rímtechnikája miatt érdemelte ki a „Romhányi, a rímhányó” becenevet is.

Opera-szövegkönyveket írt, musicaleket fordított. Többek között a világhírű Macskák magyar változata is az ő munkáját dicséri. Forgatókönyvíróként olyan animációs klasszikusok kötődnek nevéhez, mint a Lúdas Matyi vagy a Hófehér. Játékos állatversei Szamárfül címmel, posztumusz jelentek meg. A magyar családok számára azonban mégis rajzfilmszövegei jelentik Romhányi József legértékesebb örökségét.

A Mézga család tagjai

Romhányi és a Mézga család tagjainak neve elválaszthatatlan egymástól. A retró mesét Nepp Józseffel közösen hívták életre. Az 1968-ban bemutatott sorozat itthon kultikussá vált, de külföldön is óriási sikereket aratott. Német-, Olasz- és Franciaországban, de még Kubában és Brazíliában is vetítették.

Ma szinte nincs olyan magyar felnőtt, aki ne emlékezne a 12 éves zseni Mézga Aladárra, aki háztartási eszközökből barkácsolt űrtechnikai kütyüivel hívott minket utazásra. A sorozat varázsát a Mézga testvérek civakodásán és a házaspár dinamikáján túl Romhányi zseniális nyelvi humorának, iróniájának és ritmusos dialógusainak köszönhette.

Romhányi József születésnapja a tökéletes alkalom arra, hogy újra elmerüljünk az egyszerre abszurd, mégis kísértetiesen ismerős családi történetben. Derítsd ki retró kvízünk segítségével, te mennyi mindenre emlékszel még a Mézga családból!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mi Mézga Géza foglalkozása?

Még egy kis nosztalgia! Hallgasd meg a videóra kattintva a Mézga család felejthetetlen főcímdalát:

Tedd próbára tudásodat még több retró kvízzel:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu