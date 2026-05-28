Milliárdos luxus, botrányok és rendőrségi ügyek: Tudj meg mindent a Budapestre érkező világsztárról, Travis Scottról!

Május 30-án valóságos földrengés rázhatja meg a csepeli Barba Negrát: a Bajnokok Ligája-döntő után a világ egyik legnépszerűbb, legmeghatározóbb és egyben legenergikusabb rappere, Travis Scott csap le a fővárosra. De ki ez a gátlástalan zseni, akiért világszerte megőrülnek? Utánajártunk a rapper legdurvább bulvárbotrányainak, a Kylie Jennerrel való viharos kapcsolatának és a luxus mögött húzódó sötét drámáknak.
Mielőtt Travis Scott (eredeti nevén Jacques Bermon Webster II) dollármilliós luxusautókkal járt volna, a teljes nincstelenséget is megízlelte. Houstonban nőtt fel, ám amikor otthagyta az egyetemet, hogy New Yorkba, majd Los Angelesbe költözzön a zenei karrierje miatt, a szülei teljesen kiborultak: anyagilag teljesen elvágták a forrásait, és gyakorlatilag kitagadták. Travis barátok kanapéin aludt, de elementáris energiájára és egyedi stílusára hamar felfigyelt Kanye West. Innen pedig nem volt megállás: a 2015-ös Rodeo és a 2018-as Astroworld albumokkal a csúcsra ért. Ma már olyan globális márka, akinek a nevével fémjelzett Nike cipőkért megőrülnek a fiatalok, és akinek még saját McDonald’s-os menüje is volt.
Travis Scott 2017-ben lépett szintet a bulvárvilágban, amikor a Coachella fesztiválon összefutott a világ legfiatalabb milliárdosnőjével, Kylie Jennerrel. Kylie épp akkor szakított exével, Tygával, a Travisszel való találkozás pedig annyira elsöprőre sikerült, hogy a valóságshow-sztár a fesztivál után egyszerűen felpattant a rapper turnébuszára, és vele utazta be Amerikát.
Szerelmük igazi luxustündérmese volt: Travis milliókból vásárolt gyémántláncokat, ritka sportkocsikat Kylie-nak, és nem egyszer előfordult, hogy több ezer szál vörös rózsával borította be a nő teljes házát. Kapcsolatukat azonban végig belengte a titokzatosság. Első gyermekük, Stormi 2018-as születése valósággal sokkolta a világot, ugyanis Kylie a terhessége kilenc hónapja alatt konkrétan bujkált a sajtó elől. 2022-ben megszületett második gyermekük, Aire is, de a se veled, se nélküled kapcsolat nem bírta ki a rapper vad életvitelét és a folyamatos megcsalási pletykákat. Bár a gyerekeket azóta is példásan, közösen nevelik, útjaik 2023 elején végleg elváltak, Kylie pedig azóta Hollywood ügyeletes szívtiprója, Timothée Chalamet oldalán boldog.
Travis koncertjeinek védjegye a „raging”, vagyis a kontrollálatlan, agresszív tombolás. A rapper rendszeresen hergeli a közönségét, hogy törjék át a kordonokat, és fittyet hányva a biztonságra, őrüljenek meg. Ez a kultúra vezetett karrierje legsötétebb tragédiájához 2021 novemberében, a saját alapítású Astroworld fesztiválján, Houstonban. A fellépése alatt a megvadult, fojtogató tömegnyomorban tíz ember – köztük egy kilencéves kisfiú is – életét vesztette, és több százan megsérültek. Bár a bíróság később büntetőjogilag felmentette Travist, a civil peres eljárások és a dollármilliárdos kártérítési perek éveken át elhúzódtak. A tragédia árnyéka a mai napig rányomja a bélyegét a megítélésére.
A hatóságoknak rendszeresen meggyűlik a baja a rapperrel. Csak 2024-ben kétszer is címlapra került a letartóztatási fotóival. 2024 júniusában Miamiban egy luxusjachton keveredett balhéba: részegen ordibált a hajó utasaival. Amikor a rendőrök felszólították, hogy üljön le, agresszívan visszautasította, majd miután kikísérték a kikötőből, öt perc múlva visszament tovább tombolni. Amikor a fogdán megkérdezték tőle, fogyasztott-e alkoholt, csak annyit felelt pofátlanul: „Hát, ez Miami!” Alig két hónappal később, 2024 augusztusában a párizsi olimpián sikerült megismételnie a mutatványt. Egy ötcsillagos luxusszállodában, a George V hotelben esett neki a saját testőrének, majd a verekedést megakadályozni próbáló szállodai biztonsági őrnek is. A francia rendőrök bilincsben vitték el a helyszínről.
Travis Scott eddig mindössze egyszer járt Magyarországon: még 2016-ban, szinte ismeretlenként lépett fel a Sziget Fesztivál A38 színpadán. Most viszont globális megasztárként, a BL-döntő hivatalos afterpartyjának arcaként tér vissza hozzánk a Barba Negrába. A szervezők mindenkit figyelmeztetnek: a helyszín befogadóképessége erősen limitált, a belépés pedig a várható vad hangulat és a rendezvény jellege miatt szigorúan 18 éven felülieknek engedélyezett! Budapest felkészülhet az év legőrültebb, legexkluzívabb éjszakájára!
