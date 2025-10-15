Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Retró magyar népmesék kvíz

Retró magyar népmesék kvíz: vajon te mire emlékszel belőlük?

magyar népmese
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 15:27 / FRISSÍTÉS: 2025. október 15. 15:53
retróretro kvízekkvíz gyerekeknekszórakoztató kvízmagyar kvízekkvíz
A következő kvíz visszarepít a múltba. Gyere, nosztalgiázz velünk és töltsd ki a magyar népmesékről alkotott kvízünket!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

1980-tól 2012-ig futott a Magyar népmesék című televíziós rajzfilmsorozat, amely generációk meghatározó emléke a gyerekkorukból. Idézzük fel most a műsort egy szórakoztató kvízzel!

Kalocsai hímzés a magyar népmesék szimbóluma
Retró magyar népmesék kvíz: vajon te mire emlékszel belőlük?
Fotó: Studio_Palestrina /  Shutterstock 

Magyar népmesék kvíz: 7 kérdés és kiderül, mire emlékszel belőlük

Te is imádtad a magyar népmeséket gyerekkorodban? Ha erre a kérdésre igen a válasz, akkor ez a kvíz pont neked való! A mesemondó, Szabó Gyula hangja bizonyára a te fejedben is megszólal, ha szóba kerülnek a magyar népmesék, nem véletlenül! Egészen egyedi hangzása volt.

Ebben a kvízben most felidézheted, melyik mese főszereplője volt egy disznósajt, és azt is megtudhatod, hogy mit adott Az égig érő paszuly című mese főszereplője a különleges paszulyért cserébe. Induljon a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Ki főz egy kőből levest A kőleves című mesében?

Nézz meg egy magyar népmesét, ha végeztél a kvízzel:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu