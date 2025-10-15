1980-tól 2012-ig futott a Magyar népmesék című televíziós rajzfilmsorozat, amely generációk meghatározó emléke a gyerekkorukból. Idézzük fel most a műsort egy szórakoztató kvízzel!

Retró magyar népmesék kvíz: vajon te mire emlékszel belőlük?

Te is imádtad a magyar népmeséket gyerekkorodban? Ha erre a kérdésre igen a válasz, akkor ez a kvíz pont neked való! A mesemondó, Szabó Gyula hangja bizonyára a te fejedben is megszólal, ha szóba kerülnek a magyar népmesék, nem véletlenül! Egészen egyedi hangzása volt.

Ebben a kvízben most felidézheted, melyik mese főszereplője volt egy disznósajt, és azt is megtudhatod, hogy mit adott Az égig érő paszuly című mese főszereplője a különleges paszulyért cserébe. Induljon a kvíz!