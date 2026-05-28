Kutatás bizonyítja: a gyerekkori énünk valószínűleg nem ismerne ránk

Skóciában tizennégy éves kortól hetvenhét éves korig követték a résztvevőket, ami a pszichológia történetének egyik legjelentősebb és leghosszabb időt felölelő vizsgálata.

A 174 fős mintán végzett tesztek során serdülőkori személyiségjegyeket kerestek.

Idős korukra a résztvevők szinte alig hasonlítottak a gyerekkori önmagukra.

Biztosan hallottad már a mondást, miszerint a sejtjeid hétévente teljesen kicserélődnek, így biológiailag minden hetedik évben új emberré válsz. Ha a testünk valóban képes ennyire radikálisan megújulni, mi a helyzet a lelkünkkel? Vajon mennyi marad meg a gyerekkori énünkből, mire megöregszünk? Ezeket a kérdéseket tették fel az Edinburgh-i Egyetem kutatói, akik több mint hatvan éven át nyomon követték az alanyaikat, hogy kiderítsék az igazságot a felnőtté válásról.

A felnőtté válás nehéz. A gyerekkori énünkből szinte alig marad valami.

A felnőtté válás furcsa dolgot művel velünk

A kutatók az 1947-es Skót Mentális Felmérés adataiból indultak ki, amely felmérésben 1208 tizennégy éves kamaszt értékeltek a tanáraik. Matthew Harris és csapata hat évtizeddel később felkutatta a túlélőket, akik közül 174 idős ember vállalta, hogy 77 évesen újra kitölti ugyanazokat a személyiségteszteket, és egy-egy hozzájuk közel álló személyt is megkértek az értékelésre. Amikor az Edinburgh-i Egyetem munkatársai összehasonlították a tizennégy évesen felvett adatokat a hatvanhárom évvel későbbi eredményekkel, döbbenetes dologra jöttek rá.

Akármennyire is állandónak gondoljuk a személyiségünket, úgy tűnik, teljesen más emberek leszünk idős korunkra. Ha tiniként gátlásosak, szorongók, vagy éppen túlzottan vakmerők voltunk, egyáltalán nem biztos, hogy ezek a tulajdonságok életünk végéig megmaradnak. Az életünk során szerzett tapasztalatok, a párkapcsolatok, a karrier és a családi tragédiák mind formálják a jellemünket, ami azt eredményezi, hogy 6 évtizeddel később a gyerekkori énünk már nem is ismerne ránk.

A kutatók szerint a fiatal felnőttkor elején történnek a legnagyobb személyiségfejlődések. Ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy harmincévesen hirtelen egy teljesen új emberként lépünk ki az ajtón. Mindössze annyi történik, hogy amikor bekerülünk a munka világába és elkezdünk kevésbé függeni másoktól, sokkal stabilabbá válnak a mindennapjaink, ezért a személyiségünk is nyugodtabb lesz. Ekkor sokkal nyitottabbá és lelkiismeretesebbé válunk, és már nem fogunk tudni drasztikusan megváltozni a körülmények hatására.