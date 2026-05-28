Felnőtt kisujját szorító gyerek évekkel a felnőtté válás előtt

Kutatás bizonyítja: a gyerekkori énünk valószínűleg nem ismerne ránk

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 08:45
test és lélekváltozásöregedéspszichológiai vizsgálat
Képesek vagyunk a felismerhetetlenségig változni, vagy a génjeink szigorúan meghatározzák a személyiségünket? A legújabb tudományos elemzések egészen új megvilágításba helyezik azt, amit eddig a felnőtté válásról gondoltunk.
Pópity Balázs
  • Skóciában tizennégy éves kortól hetvenhét éves korig követték a résztvevőket, ami a pszichológia történetének egyik legjelentősebb és leghosszabb időt felölelő vizsgálata.
  • A 174 fős mintán végzett tesztek során serdülőkori személyiségjegyeket kerestek.
  • Idős korukra a résztvevők szinte alig hasonlítottak a gyerekkori önmagukra.

Biztosan hallottad már a mondást, miszerint a sejtjeid hétévente teljesen kicserélődnek, így biológiailag minden hetedik évben új emberré válsz. Ha a testünk valóban képes ennyire radikálisan megújulni, mi a helyzet a lelkünkkel? Vajon mennyi marad meg a gyerekkori énünkből, mire megöregszünk? Ezeket a kérdéseket tették fel az Edinburgh-i Egyetem kutatói, akik több mint hatvan éven át nyomon követték az alanyaikat, hogy kiderítsék az igazságot a felnőtté válásról.

Felnőtté válás: gyerekkori én és felnőtt én
A felnőtté válás nehéz. A gyerekkori énünkből szinte alig marad valami.
Fotó: LightField Studios / shutterstock

A felnőtté válás furcsa dolgot művel velünk

A kutatók az 1947-es Skót Mentális Felmérés adataiból indultak ki, amely felmérésben 1208 tizennégy éves kamaszt értékeltek a tanáraik. Matthew Harris és csapata hat évtizeddel később felkutatta a túlélőket, akik közül 174 idős ember vállalta, hogy 77 évesen újra kitölti ugyanazokat a személyiségteszteket, és egy-egy hozzájuk közel álló személyt is megkértek az értékelésre. Amikor az Edinburgh-i Egyetem munkatársai összehasonlították a tizennégy évesen felvett adatokat a hatvanhárom évvel későbbi eredményekkel, döbbenetes dologra jöttek rá. 

Akármennyire is állandónak gondoljuk a személyiségünket, úgy tűnik, teljesen más emberek leszünk idős korunkra. Ha tiniként gátlásosak, szorongók, vagy éppen túlzottan vakmerők voltunk, egyáltalán nem biztos, hogy ezek a tulajdonságok életünk végéig megmaradnak. Az életünk során szerzett tapasztalatok, a párkapcsolatok, a karrier és a családi tragédiák mind formálják a jellemünket, ami azt eredményezi, hogy 6 évtizeddel később a gyerekkori énünk már nem is ismerne ránk.

A kutatók szerint a fiatal felnőttkor elején történnek a legnagyobb személyiségfejlődések. Ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy harmincévesen hirtelen egy teljesen új emberként lépünk ki az ajtón. Mindössze annyi történik, hogy amikor bekerülünk a munka világába és elkezdünk kevésbé függeni másoktól, sokkal stabilabbá válnak a mindennapjaink, ezért a személyiségünk is nyugodtabb lesz. Ekkor sokkal nyitottabbá és lelkiismeretesebbé válunk, és már nem fogunk tudni drasztikusan megváltozni a körülmények hatására.

Miért érezzük mégis ugyanolyannak magunkat?

Sokan úgy gondolkodnak, hogy „ez vagyok én, ezt kell szeretni”, de a kutatás során a tudósok arra jutottak, hogy a személyiségünk az életünk végére szinte teljesen átalakulhat. A pszichológusok szerint csak felfogás kérdése, hogy miként fogadjuk el ezeket a változásokat: kesereghetünk rajta, hogy elveszítettük a régi önmagunkat, de akár büszkék is lehetünk rá, hogy érettebbé, ellenállóbbá és bölcsebbé váltunk.

Az alábbi videóban egy szakértő beszél az élethosszig tartó fejlődésről és a felnőtté válásról:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
