Nagy magyar népmese kvíz – nosztalgiázz velünk, és tedd próbára a tudásod

magyar népmese
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 18:30
mesekvíz
Szeptember 30-a nemcsak Benedek Elek születésnapja, hanem egyben a magyar népmese napja is. Most egy játékos kvízzel ünneplünk, amelyben felelevenítjük a legkedvesebb magyar népmeséket.
Bakk Lucia
Teszteld, mennyire ismered a klasszikus magyar meséket – induljon a nagy népmese kvíz!

Az égig érő paszuly töltsd ki a kvízünket.
Nagy magyar népmesekvíz – nosztalgiázz velünk, és tedd próbára a tudásod Magyar népmesék, Az égig érő paszuly
Fotó:  Fotó: YouTube

8 kvízkérdés a magyar népmesékből - vajon neked sikerül hibátlanul?

Emlékszel még, ki főzte a kőlevest, vagy mi volt pontosan a kis gömböc? Tudod, mivel állt Mátyás király elé az okos leány, vagy hova vezetett az égig érő paszuly? Aki magyar népmeséken nőtt fel, most előnyben van – de még őket is érhetik meglepetések! Lássuk mire emlékszel a gyerekkorodból, induljon a kvíz!

Ki főz kőből levest A kőleves című mesében?

