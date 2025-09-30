Nagy magyar népmese kvíz – nosztalgiázz velünk, és tedd próbára a tudásod

Teszteld, mennyire ismered a klasszikus magyar meséket – induljon a nagy népmese kvíz!

Nagy magyar népmesekvíz – nosztalgiázz velünk, és tedd próbára a tudásod

8 kvízkérdés a magyar népmesékből - vajon neked sikerül hibátlanul?

Emlékszel még, ki főzte a kőlevest, vagy mi volt pontosan a kis gömböc? Tudod, mivel állt Mátyás király elé az okos leány, vagy hova vezetett az égig érő paszuly? Aki magyar népmeséken nőtt fel, most előnyben van – de még őket is érhetik meglepetések! Lássuk mire emlékszel a gyerekkorodból, induljon a kvíz!