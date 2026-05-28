Nem lesz olcsó a turistáskodás Barcelonában.

Durván megemelték az idegenforgalmi adót Európa legszebb városaiban: nagyon sok magyar turistát érint

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 08:15
Készülsz már a nyári szabadságra, és kiválasztottad a tökéletes európai úti célt? Érdemes alaposan átszámolnod a költségvetést, nehogy kellemetlen meglepetés érjen a szállás elfoglalásakor vagy a városba lépéskor. Számos felkapott külföldi helyszínen jelentősen megemelkedett az idegenforgalmi adó, ami komoly pluszköltséget jelenthet a családoknak.
Oroszi Rita
Az egyik legjelentősebb változás Barcelonában lépett életbe, ahol a magánszállások éjszakánkénti közterhe a duplájára, azaz 12,50 euróra (nagyjából 4435 forintra) nőtt. A szállodai tartózkodás is jóval költségesebb lett: a korábbi 5–7,50 euró (körülbelül 1775–2660 forint) közötti sáv helyett most már 10 és 15 euró (mintegy 3550 és 5325 forint) közötti összeget kell fizetni éjszakánként. A katalán főváros a tömegturizmus visszaszorításával és a helyiek lakhatási gondjainak enyhítésével indokolja az idegenforgalmi adó növelését.

Számos kedvelt európai úti cél - mint például Velence is - megemelte az idegenforgalmi adó mértékét.
  • Drasztikus emelések: Barcelona és Brüsszel is jelentősen növelte a turisták éjszakánkénti kötelező hozzájárulását.
  • Belépők és öko-adók: Velence korlátozza a napi látogatókat, míg Tenerife a Teide Nemzeti Parkban vezet be fizetős rendszert.
  • Új szereplők a listán: Edinburgh fix százalékos adót vet ki, Norvégia pedig helyi szinten engedélyezi a turisztikai adót.

Hogy alakul az idegenforgalmi adó 2026-ban Európa szerte?

Velence szintén szigorított, és visszahozta a napijegyes rendszert a legforgalmasabb hétvégi időszakokra április és július között. Aki legalább négy nappal korábban regisztrál, az 5 euróért (körülbelül 1775 forintért) léphet be a történelmi belvárosba, a halogatók viszont az utolsó pillanatban már 10 eurót (nagyjából 3550 forintot) kénytelenek fizetni a belépésért.

Nemcsak a városok, a természeti csodák is pénzbe kerülnek

Spanyolország másik közkedvelt pontja, Tenerife egy különleges öko-adót vezet be a túrázók számára. A Teide Nemzeti Park látogatásáért a választott útvonaltól függően kell fizetni: az egyéni, kíséret nélküli séták ára 6 és 15 euró (körülbelül 2130 és 5325 forint) között mozog, míg a szervezett, vezetett túrákért fixen 10 eurót (mintegy 3550 forintot) kérnek, a maximális tétel pedig elérheti a 25 eurót (nagyjából 8875 forintot) fejenként.

Skócia kulturális központja, Edinburgh július végétől egy teljesen új, 5 százalékos idegenforgalmi adót vet ki a szobaárakra, amely a szállodák mellett a vendégházakra és a magánszállásokra is vonatkozik, legfeljebb egyhetes időtartamra korlátozva. Brüsszel szintén emelt az árakon: minden szállástípus esetében egységesen 1 euróval (körülbelül 355 forinttal) növelték a korábbi tarifát, így a hotelekben már éjszakánként 5 euró (mintegy 1775 forint) a fizetendő plusz.

Norvégia kormánya a helyi önkormányzatok kezébe adta a döntést egy 3 százalékos hozzájárulás bevezetéséről. Az északi fény megfigyelésére alkalmas legnépszerűbb régiók, mint Tromsø és a Lofoten-szigetek már jelezték is csatlakozási szándékukat. Ezzel szemben Bukarest mérsékeltebb stratégiát követ: a román főváros fixen 10 lejes, azaz körülbelül 1,70 eurós (nagyjából 600 forintos) éjszakánkénti összeggel igyekszik forrásokat teremteni a turizmus további fejlesztésére.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
