Durván megemelték az idegenforgalmi adót Európa legszebb városaiban: nagyon sok magyar turistát érint

Az egyik legjelentősebb változás Barcelonában lépett életbe, ahol a magánszállások éjszakánkénti közterhe a duplájára, azaz 12,50 euróra (nagyjából 4435 forintra) nőtt. A szállodai tartózkodás is jóval költségesebb lett: a korábbi 5–7,50 euró (körülbelül 1775–2660 forint) közötti sáv helyett most már 10 és 15 euró (mintegy 3550 és 5325 forint) közötti összeget kell fizetni éjszakánként. A katalán főváros a tömegturizmus visszaszorításával és a helyiek lakhatási gondjainak enyhítésével indokolja az idegenforgalmi adó növelését.
Velence szintén szigorított, és visszahozta a napijegyes rendszert a legforgalmasabb hétvégi időszakokra április és július között. Aki legalább négy nappal korábban regisztrál, az 5 euróért (körülbelül 1775 forintért) léphet be a történelmi belvárosba, a halogatók viszont az utolsó pillanatban már 10 eurót (nagyjából 3550 forintot) kénytelenek fizetni a belépésért.
Spanyolország másik közkedvelt pontja, Tenerife egy különleges öko-adót vezet be a túrázók számára. A Teide Nemzeti Park látogatásáért a választott útvonaltól függően kell fizetni: az egyéni, kíséret nélküli séták ára 6 és 15 euró (körülbelül 2130 és 5325 forint) között mozog, míg a szervezett, vezetett túrákért fixen 10 eurót (mintegy 3550 forintot) kérnek, a maximális tétel pedig elérheti a 25 eurót (nagyjából 8875 forintot) fejenként.
Skócia kulturális központja, Edinburgh július végétől egy teljesen új, 5 százalékos idegenforgalmi adót vet ki a szobaárakra, amely a szállodák mellett a vendégházakra és a magánszállásokra is vonatkozik, legfeljebb egyhetes időtartamra korlátozva. Brüsszel szintén emelt az árakon: minden szállástípus esetében egységesen 1 euróval (körülbelül 355 forinttal) növelték a korábbi tarifát, így a hotelekben már éjszakánként 5 euró (mintegy 1775 forint) a fizetendő plusz.
Norvégia kormánya a helyi önkormányzatok kezébe adta a döntést egy 3 százalékos hozzájárulás bevezetéséről. Az északi fény megfigyelésére alkalmas legnépszerűbb régiók, mint Tromsø és a Lofoten-szigetek már jelezték is csatlakozási szándékukat. Ezzel szemben Bukarest mérsékeltebb stratégiát követ: a román főváros fixen 10 lejes, azaz körülbelül 1,70 eurós (nagyjából 600 forintos) éjszakánkénti összeggel igyekszik forrásokat teremteni a turizmus további fejlesztésére.
Nézd meg az alábbi videóban, hogy mit nem illik csinálni Velencében:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.