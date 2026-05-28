Lehetetlen kvíz a budapesti BL-döntőről, csak a zsenik tudják az összes választ

Május 30-án először ad otthont hazánk az európai klubfutball csúcsmeccsének. A budapesti BL-döntőben a francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal csap össze egymással, a címvédő párizsiak másodszor, a londoniak először diadalmaskodhatnak a sorozatban. Sőt, a PSG-Arsenal résztvevői a Bajnokok Ligája elődjében, a Bajnokcsapatok Európakupájában (BEK) egyszer sem játszott finálét.

PSG-Arsenal meccset rendeznek a budapesti BL-döntőben Fotó: Michael Regan - UEFA

A BEK 1955-ben rajtolt, ezt váltotta fel a BL 1992 őszén. A két sorozat egyértelmű királya a Real Madrid, a spanyol klub 15 alkalommal nyerte meg a viadalt. A legelső öt kiírást egyaránt a Real nyerte, s a BL-ben is csak ők voltak arra képesek, hogy egymás után három szezonban is nyerjenek (2016-18). A BEK történetében két csapat triplázott, a holland Ajax (1971-73), őket követte a német Bayern München korszaka (1974-76). Magyar csapat sosem játszott BL-döntőt.

Budapesti BL-döntő: agyafúrt kvíz a nagy meccs előtt

Most következő kvízünkben tíz kérdést teszünk fel a Bajnokok Ligája-döntők történetéből. Csak a futball igazi megszállottjai tudják az összes választ, neked vajon sikerül?