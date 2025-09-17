Retró mese kvíz – Mire emlékszel a gyerekkorodból? Teszteld a memóriád

Emlékszel még amikor a meseidő szent volt? Nem volt internet, nem nézhetted csak úgy vissza a kedvenceidet, aki lemaradt, az kimaradt. Lássuk, neked mennyi maradt meg a gyerekkorunk klasszikusaiból? Kezdődjön a kvíz!
Most igazi időutazásban lehet részed. Ideje, hogy leporold az emlékeidet és felidézd, hol lakott a kockásfülű nyúl? Kinek a szavajárása volt az „egy forintért megmondom"? Tedd próbára az emlékezeted, mennyire élnek benned a klasszikus magyar rajzfilmsorozatok karakterei? Készen állsz? Akkor induljon a retró mese kvíz!
Idézd fel a Mézga család főcímdalát:
