Retró mese kvíz – Mire emlékszel a gyerekkorodból? Teszteld a memóriád

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 08:15
Gyere, repülj vissza a gyerekkorodba! Töltsd ki a retró mese kvízünket, és idézd fel a milyen volt a tévé előtt kuporogva nézni a klasszikus magyar meséket!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Emlékszel még amikor a meseidő szent volt? Nem volt internet, nem nézhetted csak úgy vissza a kedvenceidet, aki lemaradt, az kimaradt. Lássuk, neked mennyi maradt meg a gyerekkorunk klasszikusaiból? Kezdődjön a kvíz!

MZ/X a Mézga család különös kalandjaiból, töltsd ki a retró kvíztünket!
Fotó: Archív

8 kvízkérdés gyerekkorunk meséiből

Most igazi időutazásban lehet részed. Ideje, hogy leporold az emlékeidet és felidézd, hol lakott a kockásfülű nyúl? Kinek a szavajárása volt az „egy forintért megmondom"? Tedd próbára az emlékezeted, mennyire élnek benned a klasszikus magyar rajzfilmsorozatok karakterei? Készen állsz? Akkor induljon a retró mese kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik rajzfilmsorozat karaktere mondja: „Ha akarom, olyan vagyok, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyujjas kifordított bundakesztyű."

Idézd fel a Mézga család főcímdalát:

