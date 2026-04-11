Irodalmi kvíz: csak a legműveltebbek ismerik fel ezeket a József Attila verseket

Tedd próbára tudásodat a magyar költészet napjának alkalmából! Te hány József Attila verset tudsz felismerni csupán egy rövid részlet alapján? Irodalmi kvízünkkel kiderítheted!
A magyar költészet napját 1964 óta ünnepeljük április 11-én, József Attila születésnapján. Bár az első irodalmi rendezvényeket már korábban is megszervezték, a dátum csak a hatvanas évektől vált hivatalossá és állandóvá. Azóta ezen a napon, minden évben kiemelt figyelmet szentelünk a magyar líra alkotóinak és alkotásainak. Felolvasások, irodalmi estek és különböző kulturális programok révén emlékezünk meg mind a klasszikus és kortárs költőink műveiről.
Tudtad?
Ma már nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli magyar közösségekben is megemlékeznek a magyar költészet napján.
Az 1905-ben született költő mindössze 32 évet élt, mégis a magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakjává vált – jól példázza ezt, hogy nemzetünk költészeti ünnepének születésnapját választottuk.
József Attila gyermekkora nehézségekkel és nélkülözéssel telt, aminek nyomait költészetében is felismerhetjük. Tanulmányait Szegeden kezdte, de egy verse miatt eltanácsolták a tanári pályáról.
A Szegedi Tudományegyetemen történteket versbe szedte Születésnapomra című költeményében:
Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény
legény.
De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.
Intelme gyorsan, nyersen ért
a "Nincsen apám" versemért,
a hont
kivont
szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:
"Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén" -
gagyog
s ragyog.
Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj -
Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!
Így aztán Attila külföldön – többek között Bécsben és Párizsban – folytatta tanulmányait. Itt ismerkedett meg a modern európai költészettel, amely nagy hatást gyakorolt a fiatal költőre: kialakította saját, egyedi hangját. Verseiben egyszerre jelent meg a társadalmi érzékenység, a személyes fájdalom és a filozófiai mélység. Élete végéig küzdött a meg nem értettséggel és a lelki-mentális problémákkal. Valószínűleg ezek vezettek a költő rendkívül hamar bekövetkezett, tragikus halálához. Munkássága azonban ma is élő és meghatározó része a magyar kultúrának.
A költészet napja a tökéletes alkalom arra, hogy ha máskor nem is, ma újra felidézzük a régen tanult verseket, amelyek az utánozhatatlan költő tollából származnak.
Készen állsz, hogy próbára tedd a műveltségedet? Akkor irány az irodalmi kvíz – és ha kedvet kaptál, olvasd végig a részletekben idézett verseket, hátha eszedbe jut néhány szép emlék, vagy épp új értelmezést nyer egy-egy verssor!
Hallgasd meg József Attila – Születésnapomra című költeményét Latinovits Zoltán elődadásában:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.