Irodalmi kvíz: csak a legműveltebbek ismerik fel ezeket a József Attila verseket

Április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját.

Az ünnep József Attila nevéhez fűződik.

Április 11: a magyar költészet napja

A magyar költészet napját 1964 óta ünnepeljük április 11-én, József Attila születésnapján. Bár az első irodalmi rendezvényeket már korábban is megszervezték, a dátum csak a hatvanas évektől vált hivatalossá és állandóvá. Azóta ezen a napon, minden évben kiemelt figyelmet szentelünk a magyar líra alkotóinak és alkotásainak. Felolvasások, irodalmi estek és különböző kulturális programok révén emlékezünk meg mind a klasszikus és kortárs költőink műveiről.

Tudtad? Ma már nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli magyar közösségekben is megemlékeznek a magyar költészet napján.

József Attila – Születésnapodra

Az 1905-ben született költő mindössze 32 évet élt, mégis a magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakjává vált – jól példázza ezt, hogy nemzetünk költészeti ünnepének születésnapját választottuk.

József Attila gyermekkora nehézségekkel és nélkülözéssel telt, aminek nyomait költészetében is felismerhetjük. Tanulmányait Szegeden kezdte, de egy verse miatt eltanácsolták a tanári pályáról.

A Szegedi Tudományegyetemen történteket versbe szedte Születésnapomra című költeményében:

Lehettem volna oktató,

nem ily töltőtoll koptató

szegény

legény.

De nem lettem, mert Szegeden

eltanácsolt az egyetem

fura

ura.

Intelme gyorsan, nyersen ért

a "Nincsen apám" versemért,

a hont

kivont

szablyával óvta ellenem.

Ideidézi szellemem

hevét

s nevét:

"Ön, amig szóból értek én,

nem lesz tanár e féltekén" -

gagyog

s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr,

hogy költőnk nem nyelvtant tanul,

sekély

e kéj -

Én egész népemet fogom

nem középiskolás fokon

taní-

tani!

Így aztán Attila külföldön – többek között Bécsben és Párizsban – folytatta tanulmányait. Itt ismerkedett meg a modern európai költészettel, amely nagy hatást gyakorolt a fiatal költőre: kialakította saját, egyedi hangját. Verseiben egyszerre jelent meg a társadalmi érzékenység, a személyes fájdalom és a filozófiai mélység. Élete végéig küzdött a meg nem értettséggel és a lelki-mentális problémákkal. Valószínűleg ezek vezettek a költő rendkívül hamar bekövetkezett, tragikus halálához. Munkássága azonban ma is élő és meghatározó része a magyar kultúrának.