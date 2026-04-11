Irodalmi kvíz: csak a legműveltebbek ismerik fel ezeket a József Attila verseket

Magyar Költészet Nap
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 08:25
Felismered József Attila híres költeményeit egy-egy részlet alapján? Hibátlanul csak a legműveltebbek töltik ki ezt az irodalmi kvízt. Te közéjük tartozol?
Ripszám Boglárka
Tedd próbára tudásodat a magyar költészet napjának alkalmából! Te hány József Attila verset tudsz felismerni csupán egy rövid részlet alapján? Irodalmi kvízünkkel kiderítheted!

Irodalmi kvíz a magyar költészet napjára: te milyen jól ismered József Attila költészetét?
  • Április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját.
  • Az ünnep József Attila nevéhez fűződik.
  • Verskvízünk segítségével letesztelheted, mennyire vagy otthon a költő híres alkotásaiban.

Április 11: a magyar költészet napja

A magyar költészet napját 1964 óta ünnepeljük április 11-én, József Attila születésnapján. Bár az első irodalmi rendezvényeket már korábban is megszervezték, a dátum csak a hatvanas évektől vált hivatalossá és állandóvá. Azóta ezen a napon, minden évben kiemelt figyelmet szentelünk a magyar líra alkotóinak és alkotásainak. Felolvasások, irodalmi estek és különböző kulturális programok révén emlékezünk meg mind a klasszikus és kortárs költőink műveiről. 

Tudtad?

Ma már nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli magyar közösségekben is megemlékeznek a magyar költészet napján.

József Attila – Születésnapodra

Az 1905-ben született költő mindössze 32 évet élt, mégis a magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakjává vált – jól példázza ezt, hogy nemzetünk költészeti ünnepének születésnapját választottuk.

József Attila gyermekkora nehézségekkel és nélkülözéssel telt, aminek nyomait költészetében is felismerhetjük. Tanulmányait Szegeden kezdte, de egy verse miatt eltanácsolták a tanári pályáról.

A Szegedi Tudományegyetemen történteket versbe szedte Születésnapomra című költeményében:

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény
legény.

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.

Intelme gyorsan, nyersen ért
a "Nincsen apám" versemért,
a hont
kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:

"Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén" -
gagyog
s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj -

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!

Így aztán Attila külföldön – többek között Bécsben és Párizsban – folytatta tanulmányait. Itt ismerkedett meg a modern európai költészettel, amely nagy hatást gyakorolt a fiatal költőre: kialakította saját, egyedi hangját. Verseiben egyszerre jelent meg a társadalmi érzékenység, a személyes fájdalom és a filozófiai mélység. Élete végéig küzdött a meg nem értettséggel és a lelki-mentális problémákkal. Valószínűleg ezek vezettek a költő rendkívül hamar bekövetkezett, tragikus halálához. Munkássága azonban ma is élő és meghatározó része a magyar kultúrának.

Irodalmi kvíz a magyar költészet napja alkalmából: te milyen jól ismered József Attila leghíresebb verseit?

A költészet napja a tökéletes alkalom arra, hogy ha máskor nem is, ma újra felidézzük a régen tanult verseket, amelyek az utánozhatatlan költő tollából származnak.

Készen állsz, hogy próbára tedd a műveltségedet? Akkor irány az irodalmi kvíz – és ha kedvet kaptál, olvasd végig a részletekben idézett verseket, hátha eszedbe jut néhány szép emlék, vagy épp új értelmezést nyer egy-egy verssor!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
