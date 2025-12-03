Kőkemény műveltségi kvíz: te hány József Attila verset ismersz fel egyetlen részletből?

Műveltségi kvíz a kiváló költő emlékére. József Attila ezen a napon, 1937. december 3-án hunyt el. Az évforduló alkalmából most egy izgalmas műveltségi kvízzel készültünk, amellyel felidézheted a Baumgarten- és posztumusz Kossuth-díjas magyar költő legmeghatározóbb verseit, alkotásait.

József Attila műveltségi kvíz: mennyire ismered a fiatal költőgéniusz leghíresebb műveit?

Fotó: Wikipédia

József Attila szegény családban született, nehéz gyermekkora meghatározó tematikája volt a költészetének.

A költő 3 nagy szerelmi viszonya is visszaköszön a verseiben.

Skizofrénia vagy depresszió? József Attila több súlyos mentális nehézséggel is küzdött.

Tragikus halálának körülményei máig vitatottak.

Legújabb kvízből megtudhatod, mennyire ismered a leghíresebb verseit.

Műveltségi kvíz: így indult útnak a magyar költészet egyik legnagyobb alakja

József Attila neve mára összeforrt a magyar irodalommal. Élete segíthet megérteni, milyen élményekből és érzelmekből születtek ezek a gyönyörű, de mélyen felkavaró versek. József Attila 1905. április 11-én született Budapesten. Apja korán elhagyta a családot, anyja mosónőként próbálta eltartani magukat. Anyja halála után nővére és sógora vette magához Öcsödre. Attila életművének meghatározó tapasztalata az 1912 és 1914 közötti, nevelőszüleinél töltött időszak. Az öcsödi évek után tanulmányaiba vetette magát, amik végül egészen Párizsig repítették a költőt. Személyes, bensőséges, ugyanakkor társadalomkritikus költészetével maradandót alkotott a magyar irodalomban.

Szerelmek, múzsák, drámák

Attila első nagy szerelme Vágó Márta volt, egy művelt, érzékeny fiatal lány, akivel a költő rövid, de meghatározó kapcsolatot élt át fiatal éveiben. Később Szántó Judit lett a párja, aki évekig Attila élettársa és legfőbb támasza volt. Judit ápolta Attila instabil érzelmeit és gondoskodott a költőről, azonban így sem tudta ellensúlyozni lelki ingadozásait. A költő érzelmei – ahogyan az műveiben is megmutatkozott – hevesek, mélyek és gyakran fájdalmasak voltak.

1937-ben, egy pszichológiai vizsgálat során, Attila megismerkedett Kozmutza Flóra pszichológusnővel, aki meghatározó alakja volt Attila életének utolsó éveiben. Flóra intelligens, finom, művelt nő volt, aki a költő számára egyszerre jelentette az elérhetetlen eszményített szerelmet és a lelki támaszt. Bár a költő rengeteg versét ihlette, szerelmük végül nem teljesedhetett be.