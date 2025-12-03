Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kőkemény műveltségi kvíz: te hány József Attila verset ismersz fel egyetlen részletből?

Kőkemény műveltségi kvíz: te hány József Attila verset ismersz fel egyetlen részletből?

magyar irodalom
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 10:45
józsef attilaműveltségi kvízekirodalmi kvízekvers
1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. Azonban december 3-án, halálának évfordulóján is érdemes megemlékezni a magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakjáról. Ezért most egy kőkemény műveltségi kvízzel készültünk. Derítsd ki, mennyire ismered József Attila költészetét, leghíresebb verseit!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Műveltségi kvíz a kiváló költő emlékére. József Attila ezen a napon, 1937. december 3-án hunyt el. Az évforduló alkalmából most egy izgalmas műveltségi kvízzel készültünk, amellyel felidézheted a Baumgarten- és posztumusz Kossuth-díjas magyar költő legmeghatározóbb verseit, alkotásait.

József Attila portréja a műveltségi kvízben.
József Attila műveltségi kvíz: mennyire ismered a fiatal költőgéniusz leghíresebb műveit? 
Fotó:  Wikipédia
  • József Attila szegény családban született, nehéz gyermekkora meghatározó tematikája volt a költészetének.
  • A költő 3 nagy szerelmi viszonya is visszaköszön a verseiben.
  • Skizofrénia vagy depresszió? József Attila több súlyos mentális nehézséggel is küzdött.
  • Tragikus halálának körülményei máig vitatottak.
  • Legújabb kvízből megtudhatod, mennyire ismered a leghíresebb verseit.

Műveltségi kvíz: így indult útnak a magyar költészet egyik legnagyobb alakja

József Attila neve mára összeforrt a magyar irodalommal. Élete segíthet megérteni, milyen élményekből és érzelmekből születtek ezek a gyönyörű, de mélyen felkavaró versek. József Attila 1905. április 11-én született Budapesten. Apja korán elhagyta a családot, anyja mosónőként próbálta eltartani magukat. Anyja halála után nővére és sógora vette magához Öcsödre. Attila életművének meghatározó tapasztalata az 1912 és 1914 közötti, nevelőszüleinél töltött időszak. Az öcsödi évek után tanulmányaiba vetette magát, amik végül egészen Párizsig repítették a költőt. Személyes, bensőséges, ugyanakkor társadalomkritikus költészetével maradandót alkotott a magyar irodalomban.

Szerelmek, múzsák, drámák

Attila első nagy szerelme Vágó Márta volt, egy művelt, érzékeny fiatal lány, akivel a költő rövid, de meghatározó kapcsolatot élt át fiatal éveiben. Később Szántó Judit lett a párja, aki évekig Attila élettársa és legfőbb támasza volt. Judit ápolta Attila instabil érzelmeit és gondoskodott a költőről, azonban így sem tudta ellensúlyozni lelki ingadozásait. A költő érzelmei – ahogyan az műveiben is megmutatkozott –  hevesek, mélyek és gyakran fájdalmasak voltak.

1937-ben, egy pszichológiai vizsgálat során, Attila megismerkedett Kozmutza Flóra pszichológusnővel, aki meghatározó alakja volt Attila életének utolsó éveiben. Flóra intelligens, finom, művelt nő volt, aki a költő számára egyszerre jelentette az elérhetetlen eszményített szerelmet és a lelki támaszt. Bár a költő rengeteg versét ihlette, szerelmük végül nem teljesedhetett be.

Illyés Gyula és Kozmutza Flóra a műveltségi kvízben.
József Attila utolsó szerelmét, Kozmutza Flórát végül barátja, Illyés Gyula vette feleségül 1939-ben. 
Fotó: © Wikipédia

A költői zsenialitás mögött megbúvó mentális küzdelem

József Attila egész életében mély lelki sebekkel küzdött. Gyermekkori traumái és élethelyzetének bizonytalanságai miatt erős elhagyatottságérzés és önkritika jellemezte a természetét. Többször kezelték depresszióval és idegrendszeri problémákkal. Mára úgy sejtik, Attila borderline személyiségzavarral küzdhetett. Törékeny lelki állapota azonban egyedülálló érzékenységgel ruházta fel a fiatal költőt, amit fel is használt egyedülálló művészetében.

József Attila halála máig vitatott tragédia

A költő 1937. december 3-án, Balatonszárszón hunyt el, tragikusan fiatalon, mindössze 32 éves korában. A hivatalos jelentések szerint baleset történt, ám rengeteg jel – mentális állapota és hátrahagyott levelei – utal arra, hogy valójában öngyilkosságot követett el. Halála a magyar irodalom talán legmegrendítőbb pillanata, amely máig számos irodalomtörténészt és rajongót foglalkoztat.

Műveltségi kvíz: mennyire ismered József Attila költészetét?

A tragikus életút áttekintése után talán egy lépéssel közelebb kerülhetsz ahhoz, hogy átérezd a fiatal költő zseniális verseinek mély és szenvedélyes világát. Töltsd ki a kvízt, lássuk mennyire ismered József Attila leghíresebb verseit!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam.

A következő videóban József Attila Külvárosi éj című versét hallhatod Latinovits Zoltán előadásában:

Tölts ki még több műveltségi kvízt:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu