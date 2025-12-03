Kőkemény műveltségi kvíz: te hány József Attila verset ismersz fel egyetlen részletből?

Műveltségi kvíz a kiváló költő emlékére. József Attila ezen a napon, 1937. december 3-án hunyt el. Az évforduló alkalmából most egy izgalmas műveltségi kvízzel készültünk, amellyel felidézheted a Baumgarten- és posztumusz Kossuth-díjas magyar költő legmeghatározóbb verseit, alkotásait.
József Attila neve mára összeforrt a magyar irodalommal. Élete segíthet megérteni, milyen élményekből és érzelmekből születtek ezek a gyönyörű, de mélyen felkavaró versek. József Attila 1905. április 11-én született Budapesten. Apja korán elhagyta a családot, anyja mosónőként próbálta eltartani magukat. Anyja halála után nővére és sógora vette magához Öcsödre. Attila életművének meghatározó tapasztalata az 1912 és 1914 közötti, nevelőszüleinél töltött időszak. Az öcsödi évek után tanulmányaiba vetette magát, amik végül egészen Párizsig repítették a költőt. Személyes, bensőséges, ugyanakkor társadalomkritikus költészetével maradandót alkotott a magyar irodalomban.
Attila első nagy szerelme Vágó Márta volt, egy művelt, érzékeny fiatal lány, akivel a költő rövid, de meghatározó kapcsolatot élt át fiatal éveiben. Később Szántó Judit lett a párja, aki évekig Attila élettársa és legfőbb támasza volt. Judit ápolta Attila instabil érzelmeit és gondoskodott a költőről, azonban így sem tudta ellensúlyozni lelki ingadozásait. A költő érzelmei – ahogyan az műveiben is megmutatkozott – hevesek, mélyek és gyakran fájdalmasak voltak.
1937-ben, egy pszichológiai vizsgálat során, Attila megismerkedett Kozmutza Flóra pszichológusnővel, aki meghatározó alakja volt Attila életének utolsó éveiben. Flóra intelligens, finom, művelt nő volt, aki a költő számára egyszerre jelentette az elérhetetlen eszményített szerelmet és a lelki támaszt. Bár a költő rengeteg versét ihlette, szerelmük végül nem teljesedhetett be.
József Attila egész életében mély lelki sebekkel küzdött. Gyermekkori traumái és élethelyzetének bizonytalanságai miatt erős elhagyatottságérzés és önkritika jellemezte a természetét. Többször kezelték depresszióval és idegrendszeri problémákkal. Mára úgy sejtik, Attila borderline személyiségzavarral küzdhetett. Törékeny lelki állapota azonban egyedülálló érzékenységgel ruházta fel a fiatal költőt, amit fel is használt egyedülálló művészetében.
A költő 1937. december 3-án, Balatonszárszón hunyt el, tragikusan fiatalon, mindössze 32 éves korában. A hivatalos jelentések szerint baleset történt, ám rengeteg jel – mentális állapota és hátrahagyott levelei – utal arra, hogy valójában öngyilkosságot követett el. Halála a magyar irodalom talán legmegrendítőbb pillanata, amely máig számos irodalomtörténészt és rajongót foglalkoztat.
A tragikus életút áttekintése után talán egy lépéssel közelebb kerülhetsz ahhoz, hogy átérezd a fiatal költő zseniális verseinek mély és szenvedélyes világát. Töltsd ki a kvízt, lássuk mennyire ismered József Attila leghíresebb verseit!
A következő videóban József Attila Külvárosi éj című versét hallhatod Latinovits Zoltán előadásában:
