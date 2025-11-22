Ady Endre versfelismerő-kvíz: okosabb vagy, mint egy iskolás?

Ma 148 éve született meg a 20. század és az egész magyar irodalom egyik legmeghatározóbb hangja, Ady Endre. Ez alkalomból készültünk egy kvízzel Ady legszebb verseiről! Töltsd ki te is!

Kvíz: felismered a magyar irodalom megkerülhetetlen alakjának leghíresebb költeményeit?

November 22: Ady Endre születésnapja

Adyt nem csupán költői tehetsége tette ismertté. A poéta és újságíró zseni élete korántsem volt unalmasnak mondható. Ezért most készültünk pár érdekességgel, amiket az irodalom órákon biztosan nem tanítottak meg.

Ady 12 ujjal született

Mindkét kezén egy-egy apró 6. ujj volt, ám ezeket még születésekor eltávolították. A költő eredetileg Ady Andrásnak lett keresztelve

Szülei csak később döntöttek úgy, hogy a szerintük szebben csengő Endre név jobban illik gyermekükhöz. Volt egy nővére

Kevesen tudják, hogy a költő a család 2. gyermeke volt. Nővére, Ilonka 1875-ben született, de alig több mint fél esztendejig élt. Lédával közös gyermekük született

Ady múzsájával, Brüll Adéllal 1903 nyarán találkozott először, és szerelmük hamar bimbózásnak indult a nő férjezett státuszának ellenére.

1906-ban közösen vettek részt egy hajóúton a Földközi-tengeren. A költő Lédát „nővéreként” mutatta be, ám 9 hónappal később, az asszony egy halott leánygyermeket hozott a világra, akinek sötét, fekete haja és 6 ujja volt. (Diósy Ödönnek, Brüll Adél férjének vörösesszőke, míg az asszonynak bronzszínű haja volt.) Ady halálának tisztázatlanok körülményei

A legtöbb forrás a tüdőbajt jelöli meg a halál okaként, de a korabeli dokumentumok szerint, a szifilisz is jelentősen legyengítette a költőt. A pletykák szerint egy kétes hírű táncosnőtől kapta el kórt, aki maga is vérbajban vesztette életét.

Ady Endre a 20. század egyik legjelentősebb alakja; hazafi, forradalmár, költő, újságíró és szenvedélyes nőcsábász

Ady Endre élete, szerelme, élményei és tapasztalatai mind átszövik költészetét. Most elhoztuk neked a legjelentősebb darabjait. Töltsd ki a versfelismerő kvízt! Nézzük te hányra emlékszel közülük!

Ady Endre kvíz

Itt az idő, hogy újra beleszeress Ady tragikus lelki világába a költeményein keresztül! Indulhat a kvíz?