Ady Endre versfelismerő-kvíz: okosabb vagy, mint egy iskolás?

November 22-én ünnepeljük Ady Endre születésnapját. A költőét, aki nélkül a magyar irodalom története nem lenne ugyanaz. Mennyire emlékszel még a leghíresebb költeményeire? Teszteld tudásodat versfelismerő kvízünkkel!
Ma 148 éve született meg a 20. század és az egész magyar irodalom egyik legmeghatározóbb hangja, Ady Endre. Ez alkalomból készültünk egy kvízzel Ady legszebb verseiről! Töltsd ki te is!
November 22: Ady Endre születésnapja
Adyt nem csupán költői tehetsége tette ismertté. A poéta és újságíró zseni élete korántsem volt unalmasnak mondható. Ezért most készültünk pár érdekességgel, amiket az irodalom órákon biztosan nem tanítottak meg.
Ady 12 ujjal született Mindkét kezén egy-egy apró 6. ujj volt, ám ezeket még születésekor eltávolították.
A költő eredetileg Ady Andrásnak lett keresztelve Szülei csak később döntöttek úgy, hogy a szerintük szebben csengő Endre név jobban illik gyermekükhöz.
Volt egy nővére Kevesen tudják, hogy a költő a család 2. gyermeke volt. Nővére, Ilonka 1875-ben született, de alig több mint fél esztendejig élt.
Lédával közös gyermekük született Ady múzsájával, Brüll Adéllal 1903 nyarán találkozott először, és szerelmük hamar bimbózásnak indult a nő férjezett státuszának ellenére. 1906-ban közösen vettek részt egy hajóúton a Földközi-tengeren. A költő Lédát „nővéreként” mutatta be, ám 9 hónappal később, az asszony egy halott leánygyermeket hozott a világra, akinek sötét, fekete haja és 6 ujja volt. (Diósy Ödönnek, Brüll Adél férjének vörösesszőke, míg az asszonynak bronzszínű haja volt.)
Ady halálának tisztázatlanok körülményei A legtöbb forrás a tüdőbajt jelöli meg a halál okaként, de a korabeli dokumentumok szerint, a szifilisz is jelentősen legyengítette a költőt. A pletykák szerint egy kétes hírű táncosnőtől kapta el kórt, aki maga is vérbajban vesztette életét.
Ady Endre élete, szerelme, élményei és tapasztalatai mind átszövik költészetét. Most elhoztuk neked a legjelentősebb darabjait. Töltsd ki a versfelismerő kvízt! Nézzük te hányra emlékszel közülük!
Ady Endre kvíz
Itt az idő, hogy újra beleszeress Ady tragikus lelki világába a költeményein keresztül! Indulhat a kvíz?
Ismerd meg még közelebbről Ady Endre különös életét:
Irodalomból megvolt az 5-ös? Teszteld mire emlékszel most!
