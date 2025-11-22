Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ady Endre versfelismerő-kvíz: okosabb vagy, mint egy iskolás?

magyar irodalom
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 16:45
műveltségi kvízekirodalmi kvízekady endreköltészet
November 22-én ünnepeljük Ady Endre születésnapját. A költőét, aki nélkül a magyar irodalom története nem lenne ugyanaz. Mennyire emlékszel még a leghíresebb költeményeire? Teszteld tudásodat versfelismerő kvízünkkel!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ma 148 éve született meg a 20. század és az egész magyar irodalom egyik legmeghatározóbb hangja, Ady Endre. Ez alkalomból készültünk egy kvízzel Ady legszebb verseiről! Töltsd ki te is!

Ady Endre verseinek kvíze
Kvíz: felismered a magyar irodalom megkerülhetetlen alakjának leghíresebb költeményeit?
Fotó: wikipedia  Ismeretlen

November 22: Ady Endre születésnapja

Adyt nem csupán költői tehetsége tette ismertté. A poéta és újságíró zseni élete korántsem volt unalmasnak mondható. Ezért most készültünk pár érdekességgel, amiket az irodalom órákon biztosan nem tanítottak meg.

  1. Ady 12 ujjal született
    Mindkét kezén egy-egy apró 6. ujj volt, ám ezeket még születésekor eltávolították.
  2. A költő eredetileg Ady Andrásnak lett keresztelve
    Szülei csak később döntöttek úgy, hogy a szerintük szebben csengő Endre név jobban illik gyermekükhöz.
  3. Volt egy nővére
    Kevesen tudják, hogy a költő a család 2. gyermeke volt. Nővére, Ilonka 1875-ben született, de alig több mint fél esztendejig élt.
  4. Lédával közös gyermekük született
    Ady múzsájával, Brüll Adéllal 1903 nyarán találkozott először, és szerelmük hamar bimbózásnak indult a nő férjezett státuszának ellenére. 
    1906-ban közösen vettek részt egy hajóúton a Földközi-tengeren. A költő Lédát „nővéreként” mutatta be, ám 9 hónappal később, az asszony egy halott leánygyermeket hozott a világra, akinek sötét, fekete haja és 6 ujja volt. (Diósy Ödönnek, Brüll Adél férjének vörösesszőke, míg az asszonynak bronzszínű haja volt.)
  5. Ady halálának tisztázatlanok körülményei
    A legtöbb forrás a tüdőbajt jelöli meg a halál okaként, de a korabeli dokumentumok szerint, a szifilisz is jelentősen legyengítette a költőt. A pletykák szerint egy kétes hírű táncosnőtől kapta el kórt, aki maga is vérbajban vesztette életét.
Ady Endre szobor kvíz
Ady Endre a 20. század egyik legjelentősebb alakja; hazafi, forradalmár, költő, újságíró és szenvedélyes nőcsábász
Fotó: Czeglédi Zsolt / mti

Ady Endre élete, szerelme, élményei és tapasztalatai mind átszövik költészetét. Most elhoztuk neked a legjelentősebb darabjait. Töltsd ki a versfelismerő kvízt! Nézzük te hányra emlékszel közülük!

Ady Endre kvíz

Itt az idő, hogy újra beleszeress Ady tragikus lelki világába a költeményein keresztül! Indulhat a kvíz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik vers részlete ez: Lehajlok a szent humuszig: E szűzi földön valami rág. Hej, égig-nyúló giz-gazok, Hát nincsen itt virág?

Ismerd meg még közelebbről Ady Endre különös életét:

Irodalomból megvolt az 5-ös? Teszteld mire emlékszel most!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu