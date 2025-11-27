Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Műveltségi kvíz Pilinszky János verseiről.

Műveltségi kvíz: felismered az alábbi Pilinszky János verseket néhány sor alapján?

irodalmi kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 14:45
műveltségi kvízekpilinszky jánosszületésnapirodalom
Gondolkodtál már valaha azon, hogy vajon te mennyire vagy művelt? Pilinszky János születésnapja alkalmából készült műveltségi kvízünkkel most letesztelheted. Lássuk te hány verset ismersz fel egyetlen rövid idézet alapján! Sok sikert!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A november 27-én született Pilinszky Jánost ünnepeljük ma! Ennek alkalmából egy különleges műveltségi kvízzel készültünk. Vajon te mennyire ismered a híres magyar költő legjelentősebb lírai költeményeit? Válaszolj az alábbi kérdésekre, és máris kiderül!

Pilinszky János magyar költő műveltségi kvíze.
Műveltségi kvíz: elsőre felismered Pilinszky János verseit?
Fotó: Hunyady József /  Fortepan
  • Pilinszky értelmiségi családban született Budapesten, tanulmányai alatt vált a magyar költészet szerelmesévé.
  • 1944-ben katonának állt, a szolgálatban szerzett megrázó tapasztalatai óhatatlanul is óriási hatást gyakoroltak művészetére és egész hátralevő életére.
  • 1945-ben visszatért az irodalmi életbe.
  • Az 1970-es években érte el pályája csúcsát, amelyet több elismeréssel is jutalmaztak.
  • A neves költő 1981. május 27-én hunyt el.

Kőkemény műveltségi kvíz Pilinszky János verseiből

Pilinszky János 1921. november 27-én, Budapesten egy soknemzetiségű családban látta meg a napvilágot. A költő lengyel és francia felmenőkkel is büszkélkedhetett. Már fiatalon, a piaristáknál töltött gimnazista évei alatt mélyen megérintette az irodalom. Ízlését Ady Endre, József Attila és Charles Baudelaire is formálta. Egyetemi tanulmányait a jogi karon kezdte, majd a művészettörténet felé vette az irányt, de végül nem szerzett diplomát.

Tragikus sors és lenyomatai

1944-ben besorozták katonának és Németországba került. Az ekkor szerzett tapasztalatok egész életére és költészetére árnyékot vetett; nem szabadult a háború kegyetlenségének nyers valóságától és a koncentrációs táborok poklától. Az őt ért hatások verseiben is feltűnnek. Fő tematikájává vált az elhagyatottság és kiszolgáltatottság érzése, melyeket különös motívumokkal jelenített meg lírai alkotásaiban. Húsba vágó élményei pedig a 20. század második felének egyik legjelentősebb magyar költőjévé emelte.

Pilinszkí János a műveltségi kvízben.
Pilinszky 1945 őszén térhetett haza szülővárosába
Fotó: Hunyady József /  Fortepan

A nagy visszatérés

A katonaság után újra visszatért a magyar irodalmi élet színterébe, és a Nyugat utódjaként emlegetett Újhold szépirodalmi folyóirat szerkesztője lett. Megjelent Trapéz és korlát című első kötete, amivel elnyerte a Baumgarten-díjat. 1959-ben publikálta a sokak által pályája csúcsának tartott Harmadnapon című kötetet.

Késői évek

A ‘70-es években egyre csak nőtt a népszerűsége a hazai műveltségi körökben. 1971-ben József Attila-, 1980-ban Kossuth-díjjal jutalmazták munkásságát. Háborús tapasztalata azonban, még mindig árnyékot vetettek mindennapjaira, ugyanis Pilinszky óriási irodalmi sikerei ellenére sem vált nyitottabb személyiséggé. Életét a szorongás és önpusztító szokások jellemezték, amelyek Pilinszky magánéletére is rányomták a bélyegüket. Rengeteg kávét fogyasztott, dohányzott és még többet ivott.

Utolsó éveit Velemben és Székesfehérváron töltötte, majd 1981. május 27-én egy váratlan szívinfarktus vitte el. Ezután számos posztumusz kiadása jelent meg, és 1998-ban a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja lett.

Műveltségi kvíz

Itt az ideje, hogy Pilinszky élettörténete után a méltán elismert költészetében is elmerülj egy kicsit! Töltsd ki legújabb műveltségi kvízünket, és idézd fel újra a 20. század egyik legjelentősebb irodalmi alakjának líráját! Felkészültél?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik versből idézünk: ...a drága szempár csak mereng a csöndben, mint ismeretlen tengerfenéknek alján két gyöngyszem.

Ha kissé nehéznek találod ezt a műveltségi kvízt, nézd meg az alábbi videót Pilinszky Jánosról:

Tölts ki még több műveltségi kvízt:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu