Műveltségi kvíz: felismered az alábbi Pilinszky János verseket néhány sor alapján?

A november 27-én született Pilinszky Jánost ünnepeljük ma! Ennek alkalmából egy különleges műveltségi kvízzel készültünk. Vajon te mennyire ismered a híres magyar költő legjelentősebb lírai költeményeit? Válaszolj az alábbi kérdésekre, és máris kiderül!

Műveltségi kvíz: elsőre felismered Pilinszky János verseit?

Fotó: Hunyady József / Fortepan

Pilinszky értelmiségi családban született Budapesten, tanulmányai alatt vált a magyar költészet szerelmesévé.

1944-ben katonának állt, a szolgálatban szerzett megrázó tapasztalatai óhatatlanul is óriási hatást gyakoroltak művészetére és egész hátralevő életére.

1945-ben visszatért az irodalmi életbe.

Az 1970-es években érte el pályája csúcsát, amelyet több elismeréssel is jutalmaztak.

A neves költő 1981. május 27-én hunyt el.

Kőkemény műveltségi kvíz Pilinszky János verseiből

Pilinszky János 1921. november 27-én, Budapesten egy soknemzetiségű családban látta meg a napvilágot. A költő lengyel és francia felmenőkkel is büszkélkedhetett. Már fiatalon, a piaristáknál töltött gimnazista évei alatt mélyen megérintette az irodalom. Ízlését Ady Endre, József Attila és Charles Baudelaire is formálta. Egyetemi tanulmányait a jogi karon kezdte, majd a művészettörténet felé vette az irányt, de végül nem szerzett diplomát.

Tragikus sors és lenyomatai

1944-ben besorozták katonának és Németországba került. Az ekkor szerzett tapasztalatok egész életére és költészetére árnyékot vetett; nem szabadult a háború kegyetlenségének nyers valóságától és a koncentrációs táborok poklától. Az őt ért hatások verseiben is feltűnnek. Fő tematikájává vált az elhagyatottság és kiszolgáltatottság érzése, melyeket különös motívumokkal jelenített meg lírai alkotásaiban. Húsba vágó élményei pedig a 20. század második felének egyik legjelentősebb magyar költőjévé emelte.

Pilinszky 1945 őszén térhetett haza szülővárosába

Fotó: Hunyady József / Fortepan

A nagy visszatérés

A katonaság után újra visszatért a magyar irodalmi élet színterébe, és a Nyugat utódjaként emlegetett Újhold szépirodalmi folyóirat szerkesztője lett. Megjelent Trapéz és korlát című első kötete, amivel elnyerte a Baumgarten-díjat. 1959-ben publikálta a sokak által pályája csúcsának tartott Harmadnapon című kötetet.