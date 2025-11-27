Műveltségi kvíz: felismered az alábbi Pilinszky János verseket néhány sor alapján?

A november 27-én született Pilinszky Jánost ünnepeljük ma! Ennek alkalmából egy különleges műveltségi kvízzel készültünk. Vajon te mennyire ismered a híres magyar költő legjelentősebb lírai költeményeit? Válaszolj az alábbi kérdésekre, és máris kiderül!
Pilinszky János 1921. november 27-én, Budapesten egy soknemzetiségű családban látta meg a napvilágot. A költő lengyel és francia felmenőkkel is büszkélkedhetett. Már fiatalon, a piaristáknál töltött gimnazista évei alatt mélyen megérintette az irodalom. Ízlését Ady Endre, József Attila és Charles Baudelaire is formálta. Egyetemi tanulmányait a jogi karon kezdte, majd a művészettörténet felé vette az irányt, de végül nem szerzett diplomát.
1944-ben besorozták katonának és Németországba került. Az ekkor szerzett tapasztalatok egész életére és költészetére árnyékot vetett; nem szabadult a háború kegyetlenségének nyers valóságától és a koncentrációs táborok poklától. Az őt ért hatások verseiben is feltűnnek. Fő tematikájává vált az elhagyatottság és kiszolgáltatottság érzése, melyeket különös motívumokkal jelenített meg lírai alkotásaiban. Húsba vágó élményei pedig a 20. század második felének egyik legjelentősebb magyar költőjévé emelte.
A katonaság után újra visszatért a magyar irodalmi élet színterébe, és a Nyugat utódjaként emlegetett Újhold szépirodalmi folyóirat szerkesztője lett. Megjelent Trapéz és korlát című első kötete, amivel elnyerte a Baumgarten-díjat. 1959-ben publikálta a sokak által pályája csúcsának tartott Harmadnapon című kötetet.
A ‘70-es években egyre csak nőtt a népszerűsége a hazai műveltségi körökben. 1971-ben József Attila-, 1980-ban Kossuth-díjjal jutalmazták munkásságát. Háborús tapasztalata azonban, még mindig árnyékot vetettek mindennapjaira, ugyanis Pilinszky óriási irodalmi sikerei ellenére sem vált nyitottabb személyiséggé. Életét a szorongás és önpusztító szokások jellemezték, amelyek Pilinszky magánéletére is rányomták a bélyegüket. Rengeteg kávét fogyasztott, dohányzott és még többet ivott.
Utolsó éveit Velemben és Székesfehérváron töltötte, majd 1981. május 27-én egy váratlan szívinfarktus vitte el. Ezután számos posztumusz kiadása jelent meg, és 1998-ban a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja lett.
Itt az ideje, hogy Pilinszky élettörténete után a méltán elismert költészetében is elmerülj egy kicsit! Töltsd ki legújabb műveltségi kvízünket, és idézd fel újra a 20. század egyik legjelentősebb irodalmi alakjának líráját! Felkészültél?
Ha kissé nehéznek találod ezt a műveltségi kvízt, nézd meg az alábbi videót Pilinszky Jánosról:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.