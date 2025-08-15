Kvíz: átlagon felüli memóriád van, ha be tudod fejezni ezeket az általános iskolai memoritereket

Kíváncsi vagy mennyire jó a memóriád? Ezzel a kvízzel könnyedén kiderítheted.
Ne mondd, hogy még soha nem próbáltad meg fejből felmondani a Tiszta szívvel sorait! Mert valljuk be, néha az ember csak azért is meg akarja mutatni, hogy mennyi vers jut még eszébe – még akkor is, ha már kicsit beporosodott a tudása.
Petőfi, Arany, Ady és József Attila; végigkísérték az általános iskolai éveinket. De ebben a kvízben nem a magolásé a főszerep. Azt viszont kiderítjük, hogy mennyire fogékony az agyad a megtanult versekre. A memóriaharc garantált! Készülj fel, mert ebből a kvízből kiderül, hogy te vagy-e a kötelező versek királya vagy királynője.
Ha elkélne egy kis emlékezetfrissítés; hallgasd meg a Családi kört Csuja Imre előadásában:
