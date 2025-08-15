UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Kvíz: átlagon felüli memóriád van, ha be tudod fejezni ezeket az általános iskolai memoritereket

vers
2025. augusztus 15.
magyar irodalomköltőkkvíz
Emlékeszel még az általános iskolában tanult memoriterekre? Ebből kvízből kiderül!
Kíváncsi vagy mennyire jó a memóriád? Ezzel a kvízzel könnyedén kiderítheted.

tanulás, kvíz, jegyzetel, lány, nő, laptop, gondolkodik
Teszteld a memóriádat az irodalmi kvízzel!
Fotó: Pheelings media / Shutterstock

Ne mondd, hogy még soha nem próbáltad meg fejből felmondani a Tiszta szívvel sorait! Mert valljuk be, néha az ember csak azért is meg akarja mutatni, hogy mennyi vers jut még eszébe – még akkor is, ha már kicsit beporosodott a tudása.

Irodalmi kvíz: tudod, hogy folytatódnak az iskolai memoriterek?

Petőfi, Arany, Ady és József Attila; végigkísérték az általános iskolai éveinket. De ebben a kvízben nem a magolásé a főszerep. Azt viszont kiderítjük, hogy mennyire fogékony az agyad a megtanult versekre. A memóriaharc garantált! Készülj fel, mert ebből a kvízből kiderül, hogy te vagy-e a kötelező versek királya vagy királynője.

Arany János –Toldi: Ég a napmelegtől a kopár szík sarja...

Ha elkélne egy kis emlékezetfrissítés; hallgasd meg a Családi kört Csuja Imre előadásában:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
