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"Ezt el fogom mondani nekik" - Üzent Kerkeznek és Szoboszlainak a Liverpool új edzője

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors andoni iraola
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 17:08
Kerkez Milosliverpoolszoboszlai dominikpremier league
Tiszta lappal indulnak nála a liverpooli futballisták, de nem titkolja: van mit javítani a kereten és a játékon. Andoni Iraola kiemelte régi-új labdarúgóját, Kerkez Milost.
LL
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A Liverpool FC hivatalos honlapjának adott interjújában külön kiemelte Kerkez Milost, de a Vörösök többi játékosának – így Szoboszlai Dominiknak – is üzent Andoni Iraola. Az angol futballklubot 2025-ben bajnoki címig, idén azonban csak ötödik helyig vezetett Arne Slot baszk utóda az előző három szezonban a Bournemouth-ból faragott erős csapatot, Kerkezből pedig a 2024/25-ös év legjobb balhátvédjét a Premier League-ben. Ugyanakkor szerinte az is segíti most az új munkájában, hogy ellenfélként jól kiismerte Szoboszlaiékat.

Andoni Iraola (balra) korábban csúcsformához segítette Kerkez Milost
Andoni Iraola (balra) korábban csúcsformához segítette Kerkez Milost, most Liverpoolban is tovább fejlesztené a magyar válogatott balhátvédjét
Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Iraola többek között elmondta: az a célja, hogy a lehető legjobb légkört, környezetet és csapatszellemet alakítsa ki a játékosok számára, így azok ideális hangulatban, és a számukra legmegfelelőbb szerepkörben végezhetik a munkájukat, és fejlődhetnek tovább. Gyakorlatilag tiszta lapot ígért minden liverpooli futballistának, de korábbi tanítványaként Kerkezről külön szót ejtett.

Andoni Iraola: Jó a keret, de van mit tenni

"Sokkal könnyebb számomra továbbra is a Premier League-ben dolgozni, hiszen ismerem a keretet. Sokat elemeztük a Liverpoolt – az esetleges gyengéit és az erősségeit. Szerintem nagyon jó a keretünk. Ugyanakkor van még mit tenni, ahogy ebben az időszakban minden klubnál. De számomra most az a lényeg, hogy különösen azokat a játékosokat értékeljem, akik jelenleg az állományunk tagjai. 

Nekik is el fogom mondani: számomra ők mind új igazolások. Sok minőségi futballista van a keretünkben, és már nagyon várom, hogy dolgozhassak velük.

Azt hiszem, korábban csak Milos volt a játékosom, de ismerem néhányukat, beszélgettem már velük.

Jó lesz újra Milossal dolgozni, igyekezni fejleszteni őt, segíteni a további előrelépésében

– nyilatkozta a Liverpool edzője az sztárklubnál gyakran kritizált Kerkez Milosról.

 

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