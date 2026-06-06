"Ezt el fogom mondani nekik" - Üzent Kerkeznek és Szoboszlainak a Liverpool új edzője

A Liverpool FC hivatalos honlapjának adott interjújában külön kiemelte Kerkez Milost, de a Vörösök többi játékosának – így Szoboszlai Dominiknak – is üzent Andoni Iraola. Az angol futballklubot 2025-ben bajnoki címig, idén azonban csak ötödik helyig vezetett Arne Slot baszk utóda az előző három szezonban a Bournemouth-ból faragott erős csapatot, Kerkezből pedig a 2024/25-ös év legjobb balhátvédjét a Premier League-ben. Ugyanakkor szerinte az is segíti most az új munkájában, hogy ellenfélként jól kiismerte Szoboszlaiékat.

Andoni Iraola (balra) korábban csúcsformához segítette Kerkez Milost, most Liverpoolban is tovább fejlesztené a magyar válogatott balhátvédjét

Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Iraola többek között elmondta: az a célja, hogy a lehető legjobb légkört, környezetet és csapatszellemet alakítsa ki a játékosok számára, így azok ideális hangulatban, és a számukra legmegfelelőbb szerepkörben végezhetik a munkájukat, és fejlődhetnek tovább. Gyakorlatilag tiszta lapot ígért minden liverpooli futballistának, de korábbi tanítványaként Kerkezről külön szót ejtett.

Andoni Iraola: Jó a keret, de van mit tenni

"Sokkal könnyebb számomra továbbra is a Premier League-ben dolgozni, hiszen ismerem a keretet. Sokat elemeztük a Liverpoolt – az esetleges gyengéit és az erősségeit. Szerintem nagyon jó a keretünk. Ugyanakkor van még mit tenni, ahogy ebben az időszakban minden klubnál. De számomra most az a lényeg, hogy különösen azokat a játékosokat értékeljem, akik jelenleg az állományunk tagjai.

Nekik is el fogom mondani: számomra ők mind új igazolások. Sok minőségi futballista van a keretünkben, és már nagyon várom, hogy dolgozhassak velük.

Azt hiszem, korábban csak Milos volt a játékosom, de ismerem néhányukat, beszélgettem már velük.

Jó lesz újra Milossal dolgozni, igyekezni fejleszteni őt, segíteni a további előrelépésében

– nyilatkozta a Liverpool edzője az sztárklubnál gyakran kritizált Kerkez Milosról.