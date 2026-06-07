„A halál közelebb van, mint gondoltam” – szívrohamot kapott a sorozatsztár

A Breaking Bad sztárja, Bob Odenkirk 2021-ben, egy majdnem halálos szívroham után hozta meg a döntést, hogy Peruban ellátogat a Machu Picchuhoz.

A Breaking Bad színésze szívrohama után indul világot látni

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A Breaking Bad sztárjának szívrohama

Kollégája és egyik legközelebbi barátja, David Cross csatlakozott hozzá 2024-ben, akit szintén mélyen érintett állapota. Elmondta, hogy amikor meghallotta, mi történt Odenkirkkel, egész nap sírt, és pár napig aludni sem bírt.

Ennek nagy részét Bob szívrohama okozta. Másképp láttam tőle a dolgokat.

A színész 2021 júliusában kapott szívrohamot a Better Call Saul forgatása közben, az új-mexikói Albuquerque-ben.

Tehát a halál valóságos, és közelebb van, mint gondoltam

- emlékszik vissza a 63 éves Odenkirk.

Együtt másszák meg a Machu Picchu-t

Odenkirket felesége - Naomi, akivel 1997-ben házasodott össze - biztatta arra, hogy Crossszal együtt túrázzon.

Az egyik filozófiád, amit megosztottál velem, az volt, hogy hozzak ki többet az életből és szerezzek több élményt. Szóval te vezettél el idáig és most bármi is történik, az a te hibád

- mondta mókásan feleségének Odenkirk.

Cross és Odenkirk 1995 és 1998 között az HBO Mr. Show című sorozatán dolgoztak. Azóta a két színész rendszeresen szerepel együtt a képernyőn.

A Bob and David Climb Machu Picchu című film betekintést nyújt barátságukba, a show-bizniszben szerzett tapasztalataikba és életük jelenlegi szakaszaiba is.

Egy olyan utazás, melyet az egyik srác bakancslistája, a másik srác szívrohama motivált

- áll a projekt leírásában. (People)