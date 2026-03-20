Hová lett Jack Nicholson? Így él most a legnagyobb legenda: talán sosem látjuk többé...

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől hosszú évek óta a Hollywood valaha volt egyik legnagyobb színésze, Jack Nicholson?

A Jack Nicholson-filmek minden darabja a szórakoztatás csúcsa (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Amikor a Jack Nicholson a csúcson volt

Az időszak, amikor Jack Nicholson csúcson volt, bizony jó sokáig tartott: a színésznagyságot az 1960-astól a 2010-esig minden egyes évtizedben jelölték Oscar-díjra, az összesen 12 jelölésével pedig (amelyek közül hármat váltott díjra) rekordot tart minden idők összes férfi színésze között. A Szelíd motorosokkal futott be, majd sorban követték egymást a legendás filmek és szerepek, a teljesség igénye nélkül: Száll a kakukk fészkére, Kínai negyed, A postás mindig kétszer csenget, Becéző szavak, Ragyogás, Batman, Lesz ez még így se, Schmidt története, A tégla, A bakancslista…

Mi mindent tudunk róla?

A 88. életévében járó színész gyerekkora meglehetősen zűrösen alakult. A táncosnőként dolgozó anyja nagyon fiatalon, akarata ellenére esett teherbe, és a nagyszülők átvállalták tőle a gyereket, de olyannyira, hogy Nicholson csak 38 évesen, egy újságírótól tudta meg, hogy akit egész addig az édesanyjának hitt, az valójában a nagymamája, akit pedig a nővérének, az az igazi anyja. A katonai szolgálata után a Hanna-Barbera animációs stúdióban kezdett el dolgozni irodai munkakörben, de a kreativitása gyorsan feltűnt, és a színészi pályára vezetett az útja. A harmincas éveiben futott csak be igazán, de attól kezdve évtizedeken át Hollywood csúcsán maradt.

Az évtizedek során igazi védjegyévé lett a sötét napszemüvege is, amit teljesen banális okból kezdett el hordani: erősen rövidlátó volt már fiatalon is, így a napszemüvegei dioptriásak. Hollywood történetének egyik legnagyobb nőcsábászaként tartják számon, összesen hat gyereke született öt nőtől, és egyetlen, rövidéletű fiatalkori házasságot kötött. A leghosszabb viszony a szintén hollywoodi sztár Anjelica Hustonhoz fűzte, akivel 17 éven át tartott egy se veled, se nélküled szerelem. A festészet és a kosárlabda nagy rajongója: 100 millió dollárnál is többet érő magángyűjteménnyel rendelkezik Matisse, Andy Warhol és Picasso munkáiból, és a Los Angeles Lakers kosárlabdacsapatának törzsszurkolója, rendszerint az első sorokban ülve a lelátón.