Hová lett Jack Nicholson? Így él most a legnagyobb legenda: talán sosem látjuk többé...

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 20:15
A páratlan karrierje fél évszázadon át tartott Hollywood és a világ filmművészetének élvonalában, de a legenda már több mint másfél évtizede nem vállalt színészi munkát. Utánanéztünk, mi a helyzet most Jack Nicholson háza táján.

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől hosszú évek óta a Hollywood valaha volt egyik legnagyobb színésze, Jack Nicholson?

Jack Nicholson utánozhatatlan stílusával Hollywood legnagyobb legendájává vált.
A Jack Nicholson-filmek minden darabja a szórakoztatás csúcsa (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Amikor a Jack Nicholson a csúcson volt

Az időszak, amikor Jack Nicholson csúcson volt, bizony jó sokáig tartott: a színésznagyságot az 1960-astól a 2010-esig minden egyes évtizedben jelölték Oscar-díjra, az összesen 12 jelölésével pedig (amelyek közül hármat váltott díjra) rekordot tart minden idők összes férfi színésze között. A Szelíd motorosokkal futott be, majd sorban követték egymást a legendás filmek és szerepek, a teljesség igénye nélkül: Száll a kakukk fészkére, Kínai negyed, A postás mindig kétszer csenget, Becéző szavak, Ragyogás, Batman, Lesz ez még így se, Schmidt története, A tégla, A bakancslista…

Mi mindent tudunk róla?

A 88. életévében járó színész gyerekkora meglehetősen zűrösen alakult. A táncosnőként dolgozó anyja nagyon fiatalon, akarata ellenére esett teherbe, és a nagyszülők átvállalták tőle a gyereket, de olyannyira, hogy Nicholson csak 38 évesen, egy újságírótól tudta meg, hogy akit egész addig az édesanyjának hitt, az valójában a nagymamája, akit pedig a nővérének, az az igazi anyja. A katonai szolgálata után a Hanna-Barbera animációs stúdióban kezdett el dolgozni irodai munkakörben, de a kreativitása gyorsan feltűnt, és a színészi pályára vezetett az útja. A harmincas éveiben futott csak be igazán, de attól kezdve évtizedeken át Hollywood csúcsán maradt.

Az évtizedek során igazi védjegyévé lett a sötét napszemüvege is, amit teljesen banális okból kezdett el hordani: erősen rövidlátó volt már fiatalon is, így a napszemüvegei dioptriásak. Hollywood történetének egyik legnagyobb nőcsábászaként tartják számon, összesen hat gyereke született öt nőtől, és egyetlen, rövidéletű fiatalkori házasságot kötött. A leghosszabb viszony a szintén hollywoodi sztár Anjelica Hustonhoz fűzte, akivel 17 éven át tartott egy se veled, se nélküled szerelem. A festészet és a kosárlabda nagy rajongója: 100 millió dollárnál is többet érő magángyűjteménnyel rendelkezik Matisse, Andy Warhol és Picasso munkáiból, és a Los Angeles Lakers kosárlabdacsapatának törzsszurkolója, rendszerint az első sorokban ülve a lelátón.

De hová tűnt Jack Nicholson?

Már vagy 20 éve is eltelt azóta, hogy az utolsó jelentősebb filmszerepeit játszotta (A tégla, A bakancslista). A 2010-es Honnan tudod? című, rossz fogadtatású vígjáték után nem vállalt több színészi munkát, és ami először csak egy szünetnek tűnt, az végül teljes visszavonulásnak bizonyult. A nyilvánosság előtt rendszeresen felbukkan például Lakers meccseken, Oscar-gálákon, vagy legutóbb a Saturday Night Live 50. évfordulós adásában, de színészként már aligha látjuk újra. Néhány éve még felröppentek olyan hírek, hogy a sokszoros díjnyertes német film Toni Erdmann amerikai változatának kedvéért visszatérne, de az a produkció dugába dőlt, és Nicholson végképp maradni látszik a nyugdíjas éveknél.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
