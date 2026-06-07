"Örökre együtt leszünk" - így búcsúzott négy gyermekétől a haldokló édesanya

Egy szingapúri nő, aki 4. stádiumú mellrákkal küzdött, megható üzenetet hagyott hátra négy gyermekének halála után.

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Alison Wee Yeh Ling 2026. május 24-én, 39 éves korában hunyt el. Az „Egy anyától gyermekeinek” című bejegyzésben Wee külön-külön szólt minden gyermekéhez – Isaachoz, Ivanhoz, Isaiahhoz és Isabelle-hez.

Elsőszülött fiának, Isaacnak azt mondta, büszke arra, hogy milyen emberré cseperedett, hozzátéve, hogy „egy értelmes fiú” és „olyan érett”.

Ivánnak írt üzenete humoros volt, mivel biztosította őt arról, hogy „nem örökbe fogadták”, hozzátéve: „A méhemből jöttél. Az én gyermekem vagy.”

Isaiahnak, aki – mint mondta – gyakran mondta neki, hogy „örökké együtt” akar vele lenni, Wee ezt írta: „Tehát együtt leszünk örökre.”

Szerető üzenetet is küldött legkisebb gyermekének, Isabelle-nek, akit „olyan kicsinek és olyan értékesnek” nevezett, és sajnálta, hogy nem töltött vele sok időt. „Remélem, hogy szép hölgy lesz belőled” – mondta.

A CNA 2023-as jelentése szerint Wee-nél 2022 végén, 35 éves korában diagnosztizáltak 4. stádiumú mellrákot. Abban az időben négy kisgyermekkel volt otthon, akik akkoriban két és tíz év közöttiek voltak, és 10 nap választotta el a 2022-es Mrs. Singapore Chinatown szépségverseny döntőjétől, amelyen részt vett.

A rák átterjedt a mellére, a májára, a tüdejére, a nyirokcsomóira és a gerincére, az orvosok pedig azt mondták neki, hogy a mája 70 százalékát daganatok borítják. A diagnózis ellenére Wee folytatta a szépségversenyt.

Napokkal a diagnózisa és az első kemoterápiás kezelés után felvette a cheongsamját és sminkelte magát a kórházi ágyán, részt vett a szépségversenyen, és második helyezett lett.

„Nagyon gyengének éreztem magam, és nem gondoltam, hogy nyerni fogok. Csak fel akartam menni, és megosztani, amin keresztülmegyek, hogy hangja lehessek más, mellrákkal küzdő nőknek” – mondta a CNA-nak.

Amikor bejelentették, hogy második helyezett lesz, Wee azt mondta: „Annyira szürreális volt. Nem találtam szavakat.”

Emlékeket akart megőrizni gyermekei számára

2024-ben Wee szerepelt egy CNA Insider dokumentumfilmben is a gyásztechnológiáról, ahol arról beszélt, hogy meg akarja őrizni az emlékeket gyermekei számára. A dokumentumfilm részeként Wee bemutatta a StoryFile-t, egy amerikai vállalatot, amely egy mesterséges intelligencia által vezérelt videóplatformot kínál, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy beszélgetős videóinterakciókat hozzanak létre.