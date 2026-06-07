Rémisztő baleset Monacóban, totális káoszt okozott a Ferrari

A Forma-1 Monacói Nagydíjának 68. körében, Charles Leclerc aszfalthiba okán falba csapódott Ferrarija miatt minden borult az addig dögunalmas versenyen.
Az éllovas Kimi Antonelli (Mercedes) és ferraris csapattársa, Lewis Hamilton mögött hazai pályán dobogóért küzdő F1-pilóta egy biztonsági autós fázis utáni újrarajtoláskor csúszott ki az autójával.
A nehezen helyrehozható aszfalthiba miatt ezután kiparancsolták a teljes mezőnyt a boxutcába, és jelen állás szerint állórajt vár a versenyzőkre a futamból még hátralévő 10 körre.
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