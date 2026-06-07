Rémisztő baleset Monacóban, totális káoszt okozott a Ferrari

A Forma-1 Monacói Nagydíjának 68. körében, Charles Leclerc aszfalthiba okán falba csapódott Ferrarija miatt minden borult az addig dögunalmas versenyen.

Leclerc falnak csapódott, a Monacói Nagydíj végén borult minden a Forma-1 legendás versenyén Fotó: Dom Gibbons - Formula 1

Az éllovas Kimi Antonelli (Mercedes) és ferraris csapattársa, Lewis Hamilton mögött hazai pályán dobogóért küzdő F1-pilóta egy biztonsági autós fázis utáni újrarajtoláskor csúszott ki az autójával.

Aszfalthiba szólt közbe a Forma-1-ben

a batida de Charles Leclerc na última curva de Mônacopic.twitter.com/PJmE0OaIN4 — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) June 7, 2026

A nehezen helyrehozható aszfalthiba miatt ezután kiparancsolták a teljes mezőnyt a boxutcába, és jelen állás szerint állórajt vár a versenyzőkre a futamból még hátralévő 10 körre.