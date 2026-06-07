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Rémisztő baleset Monacóban, totális káoszt okozott a Ferrari

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors charles leclerc
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 16:56 / FRISSÍTÉS: 2026. június 07. 16:56
ferrarimonacói nagydíjforma - 1
Már-már unalomba fulladt a Monacói Nagydíj, aztán jött Charles Leclerc balesete. Kaotikus jelenetek után állórajttal folytatódik a Forma-1 Monacói Nagydíja.
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A Forma-1 Monacói Nagydíjának 68. körében, Charles Leclerc aszfalthiba okán falba csapódott Ferrarija miatt minden borult az addig dögunalmas versenyen. 

Leclerc falnak csapódott, a Monacói Nagydíj végén borult minden a Forma-1 legendás versenyén
Leclerc falnak csapódott, a Monacói Nagydíj végén borult minden a Forma-1 legendás versenyén     Fotó: Dom Gibbons - Formula 1

Az éllovas Kimi Antonelli (Mercedes) és ferraris csapattársa, Lewis Hamilton mögött hazai pályán dobogóért küzdő F1-pilóta egy biztonsági autós fázis utáni újrarajtoláskor csúszott ki az autójával.

Aszfalthiba szólt közbe a Forma-1-ben

A nehezen helyrehozható aszfalthiba miatt ezután kiparancsolták a teljes mezőnyt a boxutcába, és jelen állás szerint állórajt vár a versenyzőkre a futamból még hátralévő 10 körre.

 

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