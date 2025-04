88 éves lett Jack Nicholson: A színészlegenda leglátványosabb átalakulásai a filmvásznon – Galéria

Április 22-én ünnepli 88. születésnapját Hollywood régi motorosa, a háromszoros Oscar-díjas Jack Nicholson. A színészlegenda már évek óta kvázi remeteéletet él, alig mozdul ki otthonából, az utóbbi években nyilvános helyen szinte csak kedvenc kosárlabdacsapata, a Los Angeles Lakers mérkőzésein lehetett látni. A színészetet 2010-ben befejezte, de fiának átadta a stafétabotot, az édesapjára megtévesztésig hasonlító Ray Nicholsont legutóbb a tavaly megjelent Mosolyogj 2. című horrorban láthatta a nagyérdemű. Az ünnepeltről idén januárban kerültek elő a legfrissebb felvételek, melyeket lánya készített róla az otthonában.

A Jack Nicholson filmek listája 2010-ben ért véget a Honnan tudod? című romantikus vígjátékkal (Fotó: l90)

Jack Nicholson nem is az igazi neve

A legenda John Joseph Nicholson néven született 1937-ben a New Jersey államban található Neptune City-ben. Családja hamar ráaggatta a Jack becenevet, melyet egész karrierje során magával vitt. Az életét már fiatalkorában meghatározta a színészet, húszas évei elején tévésorozatokban és filmekben is szerepelt. A közönség az 1969-es Szelíd motorosokban nyújtott alakítására kapta fel a fejét, melyben Dennis Hopper és Peter Fonda mellett tűnt fel. Ám a valódi áttörést számára Roman Polanski 1974-es Kínai negyed című bűnügyi mozija hozta el, majd egy évvel később főszerepet vállalt Milos Forman Száll a kakukk fészkére címre hallgató drámájában, melyért három Oscar-díja közül az elsőt zsebelhette be. A hosszú évtizedek alatt Nicholson több neves rendezővel és színésszel dolgozhatott együtt, a legkülönfélébb zsánerekben is kipróbálta magát, ezzel kivívva magának a legendás jelzőt. Karrierje vége felé már ritkábban mondott igent a felkérésekre, az idősödő sztárszínészt a 2000-es években a közönség még olyan mozikban láthatta mint A tégla vagy A bakancslista, utolsó szereplése pedig a 2010-es Honnan tudod?-ban volt. A Jack Nicholson által nyert díjak sora szinte végtelen az Oscarjain túl is: hatszor kapott Golden Globe-ot, az MTV megválasztotta a legjobb negatív karakternek, Cannes-ban is elismerték tehetségét, de a Lesz ez még így se c. moziban nyújtott alakításáért a legviccesebb karakter díját is bezsebelte.