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Felfoghatatlan hírt jelentettek be: elhunyt Horváth Tamás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 21:05
diósgyőrrákóczi
Tragikusan fiatalon hunyta le örökre a szemét.
Bors
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Fájó veszteség érte a magyar, de kivált a kaposvári labdarúgást, miután egy hosszantartó, súlyos betegséget követően  elhunyt a korábbi NB I-es játékos, Horváth Tamás.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Mindössze 35 évesen elhunyt Horváth Tamás / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragikusan fiatalon elhunyt Horváth Tamás

Az egykori sportoló a Mézgában kezdett el futballozni, majd ezt követően a Kaposvári Rákóczi utánpótlásában nevelkedett. A középpályás az utánpótlást követően előbb a második csapatban bizonyított, majd 2010-ben az élvonalban is bemutatkozhatott. A DVTK elleni, hazai mérkőzésen, a 72. percben küldte őt pályára Prukner László.

Horváth Tamás összesen 31 élvonalbeli találkozón lépett pályára Rákóczi mezben, ezalatt egy gólt szerzett, ám az a találat igen fontos volt, hiszen annak köszönhetően a Rákóczi elvitte a három pontot Diósgyőrből.

A sportolói pályafutásának az vetett véget, amikor 2014-ben agydaganatot diagnosztizáltak nála, ám ennek ellenére ellenére sem adta fel, és edzőként folytatta a pályafutását. Előbb a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián, majd azt követően a PMFC utánpótlásában dolgozott, amíg ereje engedte. 

Horváth Tamás mindössze 35 éves volt. Az emlékére vasárnap 18.00 órakor, a Rákóczi Stadionban, a hazai kispad előtt gyertyagyújtást tartanak - írja a csakfoci.hu.

 


 

 

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