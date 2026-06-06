„Ránagyítottam, mintha nem is ő lenne” – Mi történt Dér Heni arcával? Műtétje után ízekre szedik az énekesnőt!

Dér Heni gyanútlanul posztolt egy dögös, edzős fotót a közösségi oldalaira, bízva abban, hogy követői a kisportolt alakjára figyelnek majd a szabadban. Az énekesnő egyáltalán nem gondolta, hogy a formás idomok helyett az arca kerül a középpontba. A rajongóknak azonnal szemet szúrtak a megváltozott arcvonásai, és a jószándékkal publikált poszt pillanatok alatt kíméletlen online lincseléssé változott, ahol a hozzászólók keményen számon kérték rajta a korábbi plasztikai beavatkozását.

Dér Heni arcplasztikája valóságos népharagot indított el a kommentmezőben (Fotó: Bors)

Dér Heni arca felismerhetetlen lett? A rajongói szerint igen

A friss fotó alatt valóságos kommentháború robbant ki, a követők többsége ugyanis teljes megdöbbenéssel fogadta a látványt. A hozzászólások között egészen drasztikus vélemények is helyet kaptak: „Teljesen más lett az arcod a plasztika óta” – írták, majd jött a következő kemény kritika:

Hát én ránagyítottam, és mintha nem is ő lenne, miért kell ez!? Szerintem semmi baj nem volt vele, inkább pszichológus kellett volna neki, hogy elfogadja önmagát!

– olvasható a javallat. Voltak, akik még ennél is nyersebben fogalmaztak az énekesnő Instagram-oldalán: „Mit művelt az arcával ez a nő, mintha maszk lenne rajta! Szörnyű”. Végül egy csalódott rajongó így zárta a sorait: „Tudod az a baj, hogy míg az ország 100%-a szépnek látott műtét előtt, most a posztolók több mint fele elborzad. A másik fele sajnálatból megkímél. Orvos! Heni!!! Menj többhöz. Muszáj. Egy közszereplő legyen szép.”

6 hónap, míg elnyeri az arca a végleges formáját

A mostani felzúdulás nem a semmiből jött, hiszen három hónappal ezelőtt jelent meg a hír az énekesnő arcplasztikájáról először. Heni akkor nyíltan vállalta a beavatkozást, és a Bors hasábjain bemutattuk a műtét utáni nehézségeket is. Közösségi oldalán akkor így vallott a gyógyulásról:

„Nincs narráció, nem magyarázkodom, inkább megmutatom az elmúlt egy hónapomat… Itt tart a gyógyulás és még csak az elején járok. Nagyjából 3-6 hónap, mire elérem a végleges eredményt. Dr. Krasznai Zsolt, nem átműteni nehéz valakit szerintem valamilyenné, hanem megtartani az eredetit. Eddig azt kell mondjam, remekül konzerválsz. Köszönöm!”– írta Heni. Ezen sorok most aktuálisabbak, mint valaha, hiszen még nem telt el az a bizonyos időintervallum a beavatkozás óta. Ergo teljesen rendjén van, hogy az énekesnő arca még közel sem nyerte el a végleges állapotát. A Sztárban Sztár All Stars győztese egyelőre nem reagált a friss kritikákra, amint ez változik, első kézből értesítjük az olvasóinkat.