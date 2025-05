Jack Nicholson 45 évvel ezelőtt törte ránk az ajtót és köszönt be úgy, hogy sosem felejtjük

Jack Nicholson, a sikertelen író

Nemcsak az ajtós képsornál merített magánélete múltjából Jack Nicholson, hanem az írógépes jelenetnél is. A színész maga is próbálkozott korábban szövegírással, és a párjával több, a filmben is látható veszekedése volt az alkotói válság témájában, melyekből néhány részletet át is emelt a vászonra, hogy hitelesebb legyen a végeredmény.

Ragyogás, a rekorder

Stanley Kubrick a szakmán belül eléggé ismert volt arról, hogy szereti a legjobbat kihozni magából és művéből is. Azt viszont talán már a legmaximalistább emberek is kétségbe vonnák, hogy azt a képsort, amikor Jack lépcsőn üldözi a baseballütővel felfegyverzett Wendyt, tényleg szükséges volt-e 127 alkalommal felvenni. Abból a szempontból mindenképp megérte, hogy ezzel a húzással a film bekerült a Guiness Rekordok Könyvébe, bár azóta ezt a gigantikus, 127-es számot többen is cáfolták.

A Stephen King-regények egyik legnevesebb adaptációjáról rengeteg kultikus kulisszatitok szivárgott ki, némelyből még rekord is lett (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Elveszett stábtagok

A katarzis felé közelítő képsorokat, amikor Jack üldözi a fiát a labirintusban, nemcsak látni volt borzalmas élmény, hanem elkészíteni is. A stábtagok ugyanis rendre eltévedtek az óriási útvesztőben, és csak walkie-talkie-juk segítségével tudták megtalálni a kiutat a labirintusból.

A hazugság

A Torrance család legifjabb tagját, Dannyt alakító Danny Lloyd napjai a forgatáson hazugságban teltek. Az egyes elvetemült elméletek szerint a holdra szállást is dirigáló direktor nem akarta, hogy az élete első színészi munkáját elvállaló, mindössze hatéves kisfiú tudjon arról, milyen film készül körülötte. Llyodnak azt mondták, egy drámát forgatnak, és a színész csak évekkel később, tinédzserkorában döbbent rá, hogy a történelem egyik legjobb horrorjában szerepelt.