Megbénult a közlekedés: több kilométeres a dugó az M7-esen Budapest felé

Baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvárnál vasárnap délután.
A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte, hogy két személyautó összeütközött a sztráda 63-as és 64-es kilométere között, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
Az Útinform a honlapján azt írta, hogy az autópálya két belső sávját lezárták, a torlódás már csaknem 6 kilométeres; aki teheti, a 70-es jelű szabadbattyáni csomópontban letérve, a 7-es főúton kerülhet.
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