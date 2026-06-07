Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Róbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megbénult a közlekedés: több kilométeres a dugó az M7-esen Budapest felé

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors torlódás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 16:33
m7székesfehérvárbaleset
Székesfehérvárnál történt a baleset. Az M7-esen óriási a torlódás.
Bors
A szerző cikkei

Baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvárnál vasárnap délután.

Zajlik a mentés az M7-esen
Zajlik a mentés az M7-esen / Fotó: unsplash.com

Baleset miatt nagy a dugó az M7-esen

A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte, hogy két személyautó összeütközött a sztráda 63-as és 64-es kilométere között, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Az Útinform a honlapján azt írta, hogy az autópálya két belső sávját lezárták, a torlódás már csaknem 6 kilométeres; aki teheti, a 70-es jelű szabadbattyáni csomópontban letérve, a 7-es főúton kerülhet.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu